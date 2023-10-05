Что приготовить из куриного фарша: 5 аппетитных блюд на скорую руку

Куриный фарш – универсальный продукт, на основе которого можно приготовить множество простых и очень вкусных блюд от привычных котлет до оригинальных салатов. В нижеприведённой подборке рецептов из разных стран мира каждый найдёт что-то для себя и своей семьи.
1. Багет
Фаршированный багет. \ Фото: bhg.com.
Чтобы быстро и сытно, а главное вкусно накормить всю семью, приготовьте фаршированный багет. Поверьте, это блюдо придётся по вкусу абсолютно всем и каждому. Оно нисколько не уступает ни пицце, ни любому другому горячо любимому фастфуду.
Ингредиенты:
• Фарш куриный – 0,5 кг;
• Багет – 1 шт;
• Томаты среднего размера с плотной мякотью – 3-4 шт;
• Сыр моцарелла – 250-300 г;
• Кетчуп – опционально;
• Базилик свежий – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Багет с начинкой. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Куриный фарш обжарить пять-семь минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к фаршу;
• Перемешать;
• Готовить около семи минут;
• Багет разрезать вдоль;
• Мякушку удалить или хорошо примять руками, формируя лодочки;
• Смазать половинки кетчупом;
• Нафаршировать фаршем;
• Сверху посыпать натёртым на крупной тёрке сыром;
• Украсить мелко нарезанным базиликом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять-двенадцать минут.
2. Макароны
Макароны с фаршем. \ Фото: allrecipes.com.
Чтобы быстро, сытно и вкусно накормить семью, совсем необязательно готовить первое, второе, третье и компот. Достаточно подать на стол макароны с фаршем и овощами.
Ингредиенты:
• Макроны – 400 г;
• Фарш куриный – 0,5 кг;
• Томаты черри – 8-10 шт;
• Перец болгарский красный – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Вино белое сухое – 0,2 стакана;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи.
Паста с фаршем. \ Фото: readyseteat.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить до полуготовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с фаршем;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Добавить к фаршу;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на четвертинки;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить примерно пятнадцать минут;
• Затем добавить макароны;
• Залить вином;
• Тушить на среднем огне пять-семь минут или до тех пор, пока не выпарится жидкость;
• Разложить порционно по тарелкам;
• Посыпать тёртым сыром и мелок нарезанной петрушкой.
3. Пряный суп
Азиатский пряный суп. \ Фото: google.com.
Суп с фрикадельками – блюдо, знакомое с детства. Но что, если приготовить его так, как это делают в странах Азии? Яркий насыщенный вкус, приятное послевкусие и восхитительный аромат – то, что пробуждает аппетит за считанные секунды.
Ингредиенты:
• Фарш куриный – 0,5 кг;
• Пекинская капуста – 250 г;
• Имбирный корень – 1 шт;
• Лук белый репчатый среднего размера – 2 шт;
• Куриный бульон из кубика – 1,5 л;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Чили перец красный – 1 стручок;
• Яйца - 2 шт;
• Сухари для панировки – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи.
Суп с фрикадельками. \ Фото: lowcarbingasian.com.
Способ приготовления:
• Имбирь очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Чеснок очисть;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с имбирём;
• Добавить в фарш;
• Посолить и поперчить;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Добавить в фарш;
• Лук очистить;
• Натереть на тёрке или очень мелко нарезать;
• Соединить с фаршем;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Сформировать небольшие фрикадельки;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на шесть-восемь минут, или до тех пор, пока фрикадельки не станут румяными;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Залить бульоном;
• Довести до кипения;
• Варить семь-восемь минут;
• Затем добавить нарезанную соломкой капусту;
• Готовить на среднем огне примирено минут пятнадцать;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• После выложить фрикадельки;
• Яйца взбить с солью и влить в суп;
• Проварить пару минут;
• Дать супу настояться минут десять;
• Посыпать свежей кинзой и подать к столу.
4. Тако по-гречески
Тако по-гречески. \ Фото: sargento.com.
Сытная закуска по-гречески с куриным фаршем – ещё один способ приятно удивить и порадовать семейство новым блюдом.
Ингредиенты:
• Пита – 4 шт;
• Фарш куриный – 0,5 кг;
• Фета – 150 г;
• Салат романо – 1 пучок;
• Огурец длинный – 1 шт;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 2 шт;
• Йогурт греческий – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Орегано молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Пита с фаршем. \ Фото: thehungrybites.com.
Способ приготовления:
• Салат вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Приправить солью, паприкой, орегано и смесью молотых перцев;
• Смешать с фаршем;
• На сильном огне, обжарить десять-двенадцать минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Остудить;
• Томаты вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать по принципу томатов;
• Выложить в салатник;
• Посолить и поперчить;
• Заправить йогуртом;
• Перемешать;
• Питу нафаршировать фаршем, добавить овощную смесь, листья салата и кусочки феты;
• Подать к столу.
5. Азиатский салат
Азиатский салат. \ Фото: spekkorice.co.za.
Что уж говорить, а азиаты умеют и не перестают удивлять. Взять хотя бы их острый салат с рисом и фаршем. Хотите попробовать? Тогда вот вам рецепт.
Ингредиенты:
• Фарш куриный – 0,5 кг;
• Смесь салатов – 100 г;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Имбирь корень – 2-3 см;
• Перец чили – 2 стручка;
• Соевый соус – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Рис длинный – 0,5 стакана.
Салат с фаршем и рисом. \ Фото: cookingclassy.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и как следует остудить;
• Листья салата вымыть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить;
• Лук зелёный вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в салатник;
• Добавить листья;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Выложить к остальным ингредиентам;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать полукольцами средней толщины;
• Высыпать в салатник;
• Имбирный корень очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить в салат;
• Заправить лимонным соком и соевым соусом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить рис;
• Заправить оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Дать салату настояться десять минут и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии