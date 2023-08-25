Как выглядел идеал американской женщины эпохи модерна: Прекрасные и независимые «девушки Фишера»

Потомственный художник

Девушки Фишера.

Работа, работа, работа

Фишер создавал в своих иллюстрациях идеал красоты.

Впрочем, его дамы всегда знают, чем себя занять!

Чаще всего его героини развлекаются в одиночестве.

Они умеют быть роковыми и забавными.

Идеальные женщины Америки

Девушки Фишера формировали новый женский идеал.

Лучшие их друзья - собаки (а не бриллианты и тем более не мужчины).

Как график, Фишер был очень искусен.

Девушки Фишера часто просто заняты своими делами или размышляют, не глядя на зрителя.

Часто в иллюстрациях Фишера появляются роскошные шляпы.

И еще немного прекрасных нарядов.

Обложки Cosmopolitan не горят