Дом мечты для фанатов розового цвета

Особняк с шестью спальнями Eaton House Studio, расположенный в Эссексе, Великобритания, является настоящей мечтой любителей розового цвета. Благодаря ярко-розовым экстерьеру и интерьеру, жилище для сдачи в аренду выглядит так, словно появилось прямо из сказки и гарантированно станет идеальным фоном для всех ваших будущих невероятных фотографий в Instagram.







Конечно, интерьер особняка не для слабонервных — поэтому минималисты могут захотеть поселиться в другом месте, если они планируют отправиться в этот район.











Но для обладателей менталитета «чем больше, тем лучше» мало что сможет конкурировать с Eaton House Studio и его изобилием блеска, безделушек и цветочных атрибутов.











А если по какой-то причине вам требуется отдохнуть от розового цвета, в доме также есть пара комнат, оформленных в других цветах — таких же веселых, как и остальная часть дома.







Но давайте будем честными: вы на самом деле должны быть влюблены в розовый цвет, если собираетесь остановиться в Eaton House Studio.











Вы можете снять в аренду Eaton House Studio на Airbnb прямо сейчас за «скромную» сумму в размере 2 321 долларов за ночь (здесь есть спальные места для 16 гостей!).







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