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Почему при стирке белья нужно добавить соль

Самые обычные и привычные вещи порой могут нас очень сильно удивить. Например, соль, которую, пожалуй, мы все используем при готовке. Вряд ли кому-то придет в голову использовать ее также и при стирке, а очень зря! И вот почему.
Почему при стирке белья нужно добавить соль

Солью можно заменить кондиционер для белья



Вещи после соли такие же мягкие как и после кондиционера. Соль же выигрывает в данном случае сразу по нескольким параметрам:
соль дешевле кондиционера;
экологичнее;
подходит аллергикам и людям, предпочитающим средства без запаха;
подходит для стирки детских вещей
Кроме того к соли можно добавить несколько капель своего любимого эфирного масла и наслаждаться его запахом после стирки.

С солью порошок лучше выполаскивается из одежды



Многие из нас сталкивались с проблемой, когда после стирки порошок, пускай и в небольшом количестве, все же остается на вещах — они остаются слегка мыльными и неприятными на ощупь, а на темных вещах могут образоваться белесые разводы. Стирка с солью легко решит все эти проблемы.
Почему при стирке белья нужно добавить соль

При стирке с солью сохраняется насыщенный цвет вещей



По истечении времени, а иногда даже и не очень длительного, вещи выстирываются и становятся блеклыми и даже белесыми. Соль препятствует вымыванию цвета и долго сохраняет вещи яркими.

Почему при стирке белья нужно добавить соль

Махровые полотенца как новенькие



Махровые полотенца и халаты со временем становятся жесткими и совсем не пушистыми. Стирка же с солью разбивает ворс и делает их вновь мягкими и пушистыми — почти как новенькие!
Почему при стирке белья нужно добавить соль

Для стирки новых вещей



Купив новую вещь, частенько мы не можем выбрать между тем, что она вроде чистая, так как ее еще не носили, и тем, что она сначала была на производстве, а затем в магазине, и о настоящей чистоте здесь говорить не приходится. Отличным решением будет простирать новую вещь в солевом растворе без порошка — он очистит ее от красителей, крахмала, ворса и прочего.
Почему при стирке белья нужно добавить соль

Как стирать с солью



Добавлять в стиральную машину соль во время стирки можно по-разному. Самый простой способ — засыпать соль в отсек для кондиционера до максимальной отметки. Если вы боитесь, что соль не до конца растворится и осядет где-то внутри стиральной машинки, можно приготовить солевой раствор и залить его в тот же отсек. Для этого просто растворите горсть соли в небольшом количестве горячей воды.
Также можно обойтись и без стиральной машины — просто сделайте солевой раствор и прополоскайте в нем вещи вручную. 1 ст.л. с горкой на 5 л воды будет достаточно.
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Сольстирка
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