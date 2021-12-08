Почему при стирке белья нужно добавить соль

Самые обычные и привычные вещи порой могут нас очень сильно удивить. Например, соль, которую, пожалуй, мы все используем при готовке. Вряд ли кому-то придет в голову использовать ее также и при стирке, а очень зря! И вот почему.
Солью можно заменить кондиционер для белья
Вещи после соли такие же мягкие как и после кондиционера. Соль же выигрывает в данном случае сразу по нескольким параметрам:
соль дешевле кондиционера;
экологичнее;
подходит аллергикам и людям, предпочитающим средства без запаха;
подходит для стирки детских вещей
Кроме того к соли можно добавить несколько капель своего любимого эфирного масла и наслаждаться его запахом после стирки.
С солью порошок лучше выполаскивается из одежды
Многие из нас сталкивались с проблемой, когда после стирки порошок, пускай и в небольшом количестве, все же остается на вещах — они остаются слегка мыльными и неприятными на ощупь, а на темных вещах могут образоваться белесые разводы. Стирка с солью легко решит все эти проблемы.
При стирке с солью сохраняется насыщенный цвет вещей
По истечении времени, а иногда даже и не очень длительного, вещи выстирываются и становятся блеклыми и даже белесыми. Соль препятствует вымыванию цвета и долго сохраняет вещи яркими.
Махровые полотенца как новенькие
Махровые полотенца и халаты со временем становятся жесткими и совсем не пушистыми. Стирка же с солью разбивает ворс и делает их вновь мягкими и пушистыми — почти как новенькие!
Для стирки новых вещей
Купив новую вещь, частенько мы не можем выбрать между тем, что она вроде чистая, так как ее еще не носили, и тем, что она сначала была на производстве, а затем в магазине, и о настоящей чистоте здесь говорить не приходится. Отличным решением будет простирать новую вещь в солевом растворе без порошка — он очистит ее от красителей, крахмала, ворса и прочего.
Как стирать с солью
Добавлять в стиральную машину соль во время стирки можно по-разному. Самый простой способ — засыпать соль в отсек для кондиционера до максимальной отметки. Если вы боитесь, что соль не до конца растворится и осядет где-то внутри стиральной машинки, можно приготовить солевой раствор и залить его в тот же отсек. Для этого просто растворите горсть соли в небольшом количестве горячей воды.
Также можно обойтись и без стиральной машины — просто сделайте солевой раствор и прополоскайте в нем вещи вручную. 1 ст.л. с горкой на 5 л воды будет достаточно.
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