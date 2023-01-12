Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Талантливая и невероятно красивая Сетаре Хоссейни из Ирана создала новые образы для всех 12 знаков зодиака, выделив с помощью макияжа одну присущую каждому знаку черту. Девушка, которая сейчас живет и работает в Канаде, использовала свое лицо и тело в качестве холста.













Овен.







Телец.







Близнецы.







Рак.







Лев.







Дева.







Весы.







Скорпион.







Стрелец.







Козерог.







Водолей.







Рыбы.



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