Талантливая и невероятно красивая Сетаре Хоссейни из Ирана создала новые образы для всех 12 знаков зодиака, выделив с помощью макияжа одну присущую каждому знаку черту. Девушка, которая сейчас живет и работает в Канаде, использовала свое лицо и тело в качестве холста.
Овен.
Телец.
Близнецы.
Рак.
Лев.
Дева.
Весы.
Скорпион.
Стрелец.
Козерог.
Водолей.
Рыбы.
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Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными
Талантливая и невероятно красивая Сетаре Хоссейни из Ирана создала новые образы для всех 12 знаков зодиака, выделив с помощью макияжа одну присущую каждому знаку черту. Девушка, которая сейчас живет и работает в Канаде, использовала свое лицо и тело в качестве холста.
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