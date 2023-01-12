С нами не соскучишься!

8 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Где фото?Самые распростран...
  • Колян Пофигистов
    Ни о чём!Похлеще Калигулы:...
  • Sobering
    А чего тут до 18 лет запрещённого? Автор не знает чем порнуха от эротики отличается? Да это даже не эротика, а РЕПОРТ...Затерянный рай: л...

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Талантливая и невероятно красивая Сетаре Хоссейни из Ирана создала новые образы для всех 12 знаков зодиака, выделив с помощью макияжа одну присущую каждому знаку черту. Девушка, которая сейчас живет и работает в Канаде, использовала свое лицо и тело в качестве холста.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными


Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Овен.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Телец.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Близнецы.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Рак.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Лев.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Дева.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Весы.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Скорпион.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Стрелец.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Козерог.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Водолей.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Рыбы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх