Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Национальная библиотека Чешской Республики, расположенная в Клементинуме, историческом здании в стиле барокко в Праге, по праву считается одной из красивейших в мире. Библиотека располагается в этом здании с 1622 года, и в настоящее время в её фондах насчитывается около 7 миллионов экземпляров.





































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