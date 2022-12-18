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Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Национальная библиотека Чешской Республики, расположенная в Клементинуме, историческом здании в стиле барокко в Праге, по праву считается одной из красивейших в мире. Библиотека располагается в этом здании с 1622 года, и в настоящее время в её фондах насчитывается около 7 миллионов экземпляров.

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире


Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

Прогулка по самой красивой библиотеке в мире

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