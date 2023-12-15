С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а 10 тыщ лет назад наскальная графика было очень популярнаСамые интересные ...
  • Ингерман Ланская
    бревно между двух пеньков, да ящик песка под жестяным "грибком" - вот и все "любимые" аттракционы детворы времён совд...Какие аттракционы...
  • Константин Самарин
    Автор, выходи из запоя!!!! Зима на дворе!!!Бесподобные кабач...

Православие по-африкански: Церковные службы под стук барабанов с танцующими прихожанами



 


Для Бога все люди равны – он не делит нас на богатых и бедных, «белых» и «черных». Поэтому то, что в Африке тоже есть православные храмы, в которых служат местные батюшки – хотя и удивительно, но в принципе объяснимо. Православие на этом континенте – очень интересное, самобытное и колоритное. А вера у африканцев – не менее искренняя, чем у европейских православных. Просто немного другая…


Это удивительно, но в Африке насчитывается примерно 5–7 млн. темнокожих православных христиан, а пять лет назад в Уганде даже появилась община старообрядцев. Храмы в африканских странах имеют очень простой вид – это может быть даже старый сарайчик. Да и внутри – не так шикарно, как в европейских приделах. Полунищие государства Африки не могут себе позволить возводить богатые церкви. Власти не запрещают православие – уже хорошо.




 

 
Храм в Кении. /Фото:pravoslavie.ru

Храм в Кении. /Фото:pravoslavie.ru

 

Африканские церковные службы не совсем похожи на наши: они часто сопровождаются мерным постукиванием барабанов и специфическим народным пением, а после литургии прихожане обычно устраивают национальные танцы. Тем не менее, это тоже православие, просто не совсем привычное европейцу – с африканским колоритом. И, если поближе пообщаться с темнокожими батюшками и православными мирянами, оказывается, что они не менее преданы христианской вере, чем их европейские собратья.

 
Причастие в кенийском храме./Фото:pravoslavie.ru

Причастие в кенийском храме./Фото:pravoslavie.ru

 

Первыми из африканских стран, расположенных южнее Сахары, православие приняли Танзания, Уганда и Кения. Это произошло только в прошлом веке, однако православие здесь развивается стремительными темпами. «Подтягиваются» и другие страны – например, Замбия, Зимбабве, Конго.

 
Крещение малышей в Долизи (Конго). /Фото:orthodox-congo.com

Крещение малышей в Долизи (Конго). /Фото:orthodox-congo.com

 

 
Массовое крещение на востоке Африки./Фото:fdathanasiou.wordpress.com

Массовое крещение на востоке Африки./Фото:fdathanasiou.wordpress.com

 

Учитывая специфику африканских государств, а именно, бедность населения и проблемы с образованием, православное миссионерство здесь неотрывно связано с социальной благотворительностью. При храмах, как правило работают средние и воскресные школы. Например, православная школа в Ишамаре (Кения) настолько востребована, что многие дети ходят в нее из соседних деревень, каждый день преодолевая по несколько километров. А окрестные жители приносят в храм свои мобильные телефоны: подзарядить.

 
Прихожане храма прп. Антония Великого в Ишамаре с настоятелем, о. Филиппом Гатари. /Фото Екатерины Загуляевой, foma.ru

Прихожане храма прп. Антония Великого в Ишамаре с настоятелем, о. Филиппом Гатари. /Фото Екатерины Загуляевой, foma.ru

 

Православные кенийцы


Несмотря на то, что Кения – небогатая страна, в которой не все в порядке с безопасностью (побороть уличную преступность пока не удается), многие ее граждане – очень открытые, бесхитростные и отзывчивые люди. Тяжелая жизнь учит их делиться с ближним последним куском хлеба, никому не завидовать, довольствоваться тем, что есть, и радоваться малому. Возможно, именно поэтому православие оказалось кенийцам так близко.

В 1952 году, когда в стране началось освободительное движение против колонизаторов, православные священники и прихожане приняли сторону повстанцев. Считая их дикарями-язычниками, власти арестовывали кенийских батюшек: так, отец Георгий, первый кенийский епископ-африканец, отсидел за решеткой около 10 лет, равно как и будущий президент страны Джомо Кениата, который очень симпатизировал православию.

 
Отец Марк Мванги с детьми из приюта, которым он руководит вместе со своей матушкой Элис Мванги. /Фото:spc.rs

Отец Марк Мванги с детьми из приюта, которым он руководит вместе со своей матушкой Элис Мванги. /Фото:spc.rs

 

В большинстве православных приходов Кении службы ведут на английском, который в стране довольно распространен, но кое-где используют и местный язык. В стране издают книги с текстами служб и молитвами на местных языках, но далеко не каждый храм может себе позволить такую роскошь. Поэтому чаще всего кенийские священники используют тексты, переписанные от руки.

 
Протоиерей Петр – старейший священник и духовник кенийского округа Ниери, служит священником с 1970 года. В качестве помещения для храма ему предоставили… сарай. Фото:pravoslavie.ru

Протоиерей Петр – старейший священник и духовник кенийского округа Ниери, служит священником с 1970 года. В качестве помещения для храма ему предоставили… сарай. Фото:pravoslavie.ru

 

 
Сарай, в котором устроили храм. /Фото:pravoslavie.ru

Сарай, в котором устроили храм. /Фото:pravoslavie.ru

 

Во время литургии женщины и мужчины молятся в разных частях храма (в России эта традиция соблюдается не так строго). Очень важное значение придается проповеди, поскольку решение о принятии той или иной веры африканцы принимают именно исходя из того, что слышат от священников. Хотя в некоторых кенийских храмах можно увидеть ряды лавочек, как в костелах, сидеть принято только во время проповедей и апостольских чтений.

На сегодняшний день в Кении около 700 000 православных граждан, более 200 священнослужителей и один епископ.

 
Отец Филипп (Кения) после литургии в Сретенском монастыре во время приезда в Москву в 2011 году. /Фото:pravoslavie.ru

Отец Филипп (Кения) после литургии в Сретенском монастыре во время приезда в Москву в 2011 году. /Фото:pravoslavie.ru

 

Православные эфиопы


Христианство пришло в эту страну даже раньше, чем в Россию. Эфиопская церковь относит себя к православной ветви, и на сегодняшний день православными считают себя более половины местных жителей.

Здесь, как и у нас, верующие соблюдают православные посты и отмечают традиционные церковные праздники, но вместе с тем практикуется обрезание (традиция, пришедшая много веков назад из иудаизма). Быть христианином в этой стране не зазорно. Многие молодые эфиопы носят на груди деревянные крестики, и заглянуть в храм, чтобы помолиться и поставить свечку, для них в порядке вещей.

 


 

Сами храмы в стране встречаются повсюду – даже в деревнях. Как и в других странах Африки, в Эфиопии церкви весьма аскетичны, если не сказать «бедны». Настоящие рукописные иконы встречаются не так часто – в основном это копии, распечатанные на принтере.

 
Эфиопские рукописные иконы (фрески). /Фото:kommersant.ru

Эфиопские рукописные иконы (фрески). /Фото:kommersant.ru

 

Как и у нас в стране, эфиопская литургия обычно служится два раза в день, а также бывают ночные службы. У православных эфиопов принято приходить в храм в длинных белых одеждах, а облачение батюшек обычно имеет голубой или красный цвет. Если прихожанин пожилой, то часто он приходит в храм с посохом. С одной стороны, это дань древней эфиопской традиции, а с другой – практика, помогающая отстоять долгую службу.

 
Субботняя служба в эфиопском храме. /Фото:kommersant.ru

Субботняя служба в эфиопском храме. /Фото:kommersant.ru

 

Местные верующие говорят, что православие – это то, что помогло эфиопам сохранить свою независимость (во всех смыслах) и выстоять перед напором европейских колонизаторов и иноверцев.

 
Эфиопский батюшка. /Фото:kommersant.ru

Эфиопский батюшка. /Фото:kommersant.ru

 

Православные хуту


Расположенная на востоке Африки Республика Бурунди (большая часть ее граждан – представители народа хуту) – одна из самых бедных и отсталых стран континента. Однако даже тут можно встретить православных священников.

 
Священнослужители республики Бурунди. /Фото:fdathanasiou.wordpress.com

Священнослужители республики Бурунди. /Фото:fdathanasiou.wordpress.com

 

Православие в Бурунди, как и во многие африканские государства, пришло от греков, которые очень активно проводили и проводят на континенте миссионерскую деятельность. Первые богослужения и церковные таинства в Бурунди стали совершаться около 60 лет назад. Правда, с 1970 по 2005 годы службы в стране не проводили, что было связано с отъездом из Бурунди общины православных греков.

Зато теперь религия возродилась и появились свои, африканские батюшки. Два храма, работающих в стране, относятся к Александрийской православной церкви.

 
Священнослужители во время обряда крещения./Фото:fdathanasiou.wordpress.com

Священнослужители во время обряда крещения./Фото:fdathanasiou.wordpress.com

 

Четыре года назад темнокожий епископ Бурунди и Руанды Иннокентий совершил массовое крещение местного населения – тогда православие приняли одновременно несколько сотен африканцев.

 
Хуту готовятся принять крещение в местном водоеме./Фото:fdathanasiou.wordpress.co

Хуту готовятся принять крещение в местном водоеме./Фото:fdathanasiou.wordpress.co

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Москва

Картина дня

наверх