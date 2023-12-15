Православие по-африкански: Церковные службы под стук барабанов с танцующими прихожанами

Храм в Кении. /Фото:pravoslavie.ru

Причастие в кенийском храме./Фото:pravoslavie.ru

Крещение малышей в Долизи (Конго). /Фото:orthodox-congo.com

Массовое крещение на востоке Африки./Фото:fdathanasiou.wordpress.com

Прихожане храма прп. Антония Великого в Ишамаре с настоятелем, о. Филиппом Гатари. /Фото Екатерины Загуляевой, foma.ru

Православные кенийцы

Отец Марк Мванги с детьми из приюта, которым он руководит вместе со своей матушкой Элис Мванги. /Фото:spc.rs

Протоиерей Петр – старейший священник и духовник кенийского округа Ниери, служит священником с 1970 года. В качестве помещения для храма ему предоставили… сарай. Фото:pravoslavie.ru

Сарай, в котором устроили храм. /Фото:pravoslavie.ru

Отец Филипп (Кения) после литургии в Сретенском монастыре во время приезда в Москву в 2011 году. /Фото:pravoslavie.ru

Православные эфиопы

Эфиопские рукописные иконы (фрески). /Фото:kommersant.ru

Субботняя служба в эфиопском храме. /Фото:kommersant.ru

Эфиопский батюшка. /Фото:kommersant.ru

Православные хуту

Священнослужители республики Бурунди. /Фото:fdathanasiou.wordpress.com

Священнослужители во время обряда крещения./Фото:fdathanasiou.wordpress.com

Хуту готовятся принять крещение в местном водоеме./Фото:fdathanasiou.wordpress.co