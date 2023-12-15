Православие по-африкански: Церковные службы под стук барабанов с танцующими прихожанами

Для Бога все люди равны – он не делит нас на богатых и бедных, «белых» и «черных». Поэтому то, что в Африке тоже есть православные храмы, в которых служат местные батюшки – хотя и удивительно, но в принципе объяснимо. Православие на этом континенте – очень интересное, самобытное и колоритное. А вера у африканцев – не менее искренняя, чем у европейских православных. Просто немного другая…
Это удивительно, но в Африке насчитывается примерно 5–7 млн. темнокожих православных христиан, а пять лет назад в Уганде даже появилась община старообрядцев. Храмы в африканских странах имеют очень простой вид – это может быть даже старый сарайчик. Да и внутри – не так шикарно, как в европейских приделах. Полунищие государства Африки не могут себе позволить возводить богатые церкви. Власти не запрещают православие – уже хорошо.
Храм в Кении. /Фото:pravoslavie.ru
Африканские церковные службы не совсем похожи на наши: они часто сопровождаются мерным постукиванием барабанов и специфическим народным пением, а после литургии прихожане обычно устраивают национальные танцы. Тем не менее, это тоже православие, просто не совсем привычное европейцу – с африканским колоритом. И, если поближе пообщаться с темнокожими батюшками и православными мирянами, оказывается, что они не менее преданы христианской вере, чем их европейские собратья.
Причастие в кенийском храме./Фото:pravoslavie.ru
Первыми из африканских стран, расположенных южнее Сахары, православие приняли Танзания, Уганда и Кения. Это произошло только в прошлом веке, однако православие здесь развивается стремительными темпами. «Подтягиваются» и другие страны – например, Замбия, Зимбабве, Конго.
Крещение малышей в Долизи (Конго). /Фото:orthodox-congo.com
Массовое крещение на востоке Африки./Фото:fdathanasiou.wordpress.com
Учитывая специфику африканских государств, а именно, бедность населения и проблемы с образованием, православное миссионерство здесь неотрывно связано с социальной благотворительностью. При храмах, как правило работают средние и воскресные школы. Например, православная школа в Ишамаре (Кения) настолько востребована, что многие дети ходят в нее из соседних деревень, каждый день преодолевая по несколько километров. А окрестные жители приносят в храм свои мобильные телефоны: подзарядить.
Прихожане храма прп. Антония Великого в Ишамаре с настоятелем, о. Филиппом Гатари. /Фото Екатерины Загуляевой, foma.ru
Православные кенийцы
Несмотря на то, что Кения – небогатая страна, в которой не все в порядке с безопасностью (побороть уличную преступность пока не удается), многие ее граждане – очень открытые, бесхитростные и отзывчивые люди. Тяжелая жизнь учит их делиться с ближним последним куском хлеба, никому не завидовать, довольствоваться тем, что есть, и радоваться малому. Возможно, именно поэтому православие оказалось кенийцам так близко.
В 1952 году, когда в стране началось освободительное движение против колонизаторов, православные священники и прихожане приняли сторону повстанцев. Считая их дикарями-язычниками, власти арестовывали кенийских батюшек: так, отец Георгий, первый кенийский епископ-африканец, отсидел за решеткой около 10 лет, равно как и будущий президент страны Джомо Кениата, который очень симпатизировал православию.
Отец Марк Мванги с детьми из приюта, которым он руководит вместе со своей матушкой Элис Мванги. /Фото:spc.rs
В большинстве православных приходов Кении службы ведут на английском, который в стране довольно распространен, но кое-где используют и местный язык. В стране издают книги с текстами служб и молитвами на местных языках, но далеко не каждый храм может себе позволить такую роскошь. Поэтому чаще всего кенийские священники используют тексты, переписанные от руки.
Протоиерей Петр – старейший священник и духовник кенийского округа Ниери, служит священником с 1970 года. В качестве помещения для храма ему предоставили… сарай. Фото:pravoslavie.ru
Сарай, в котором устроили храм. /Фото:pravoslavie.ru
Во время литургии женщины и мужчины молятся в разных частях храма (в России эта традиция соблюдается не так строго). Очень важное значение придается проповеди, поскольку решение о принятии той или иной веры африканцы принимают именно исходя из того, что слышат от священников. Хотя в некоторых кенийских храмах можно увидеть ряды лавочек, как в костелах, сидеть принято только во время проповедей и апостольских чтений.
На сегодняшний день в Кении около 700 000 православных граждан, более 200 священнослужителей и один епископ.
Отец Филипп (Кения) после литургии в Сретенском монастыре во время приезда в Москву в 2011 году. /Фото:pravoslavie.ru
Православные эфиопы
Христианство пришло в эту страну даже раньше, чем в Россию. Эфиопская церковь относит себя к православной ветви, и на сегодняшний день православными считают себя более половины местных жителей.
Здесь, как и у нас, верующие соблюдают православные посты и отмечают традиционные церковные праздники, но вместе с тем практикуется обрезание (традиция, пришедшая много веков назад из иудаизма). Быть христианином в этой стране не зазорно. Многие молодые эфиопы носят на груди деревянные крестики, и заглянуть в храм, чтобы помолиться и поставить свечку, для них в порядке вещей.
Сами храмы в стране встречаются повсюду – даже в деревнях. Как и в других странах Африки, в Эфиопии церкви весьма аскетичны, если не сказать «бедны». Настоящие рукописные иконы встречаются не так часто – в основном это копии, распечатанные на принтере.
Эфиопские рукописные иконы (фрески). /Фото:kommersant.ru
Как и у нас в стране, эфиопская литургия обычно служится два раза в день, а также бывают ночные службы. У православных эфиопов принято приходить в храм в длинных белых одеждах, а облачение батюшек обычно имеет голубой или красный цвет. Если прихожанин пожилой, то часто он приходит в храм с посохом. С одной стороны, это дань древней эфиопской традиции, а с другой – практика, помогающая отстоять долгую службу.
Субботняя служба в эфиопском храме. /Фото:kommersant.ru
Местные верующие говорят, что православие – это то, что помогло эфиопам сохранить свою независимость (во всех смыслах) и выстоять перед напором европейских колонизаторов и иноверцев.
Эфиопский батюшка. /Фото:kommersant.ru
Православные хуту
Расположенная на востоке Африки Республика Бурунди (большая часть ее граждан – представители народа хуту) – одна из самых бедных и отсталых стран континента. Однако даже тут можно встретить православных священников.
Священнослужители республики Бурунди. /Фото:fdathanasiou.wordpress.com
Православие в Бурунди, как и во многие африканские государства, пришло от греков, которые очень активно проводили и проводят на континенте миссионерскую деятельность. Первые богослужения и церковные таинства в Бурунди стали совершаться около 60 лет назад. Правда, с 1970 по 2005 годы службы в стране не проводили, что было связано с отъездом из Бурунди общины православных греков.
Зато теперь религия возродилась и появились свои, африканские батюшки. Два храма, работающих в стране, относятся к Александрийской православной церкви.
Священнослужители во время обряда крещения./Фото:fdathanasiou.wordpress.com
Четыре года назад темнокожий епископ Бурунди и Руанды Иннокентий совершил массовое крещение местного населения – тогда православие приняли одновременно несколько сотен африканцев.
Хуту готовятся принять крещение в местном водоеме./Фото:fdathanasiou.wordpress.co
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