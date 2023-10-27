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Как соль и чистый носок помогут справиться с одной из самых распространенных «летних» проблем


Как можно использовать каменную соль в медицинских целях.

Как можно использовать каменную соль в медицинских целях.

Лето – это не только пора отдыха, пляжей и прохладительных напитков. Это еще и время простуд, отравлений и прочих недугов, которые часто «привозят» с курортов и взрослые, и дети. Но не все так критично. Некоторые хвори можно побороть подручными средствами, которые найдутся в каждом доме. Например, обыкновенная поваренная соль станет спасением при одной из самых распространенных проблем.

Как избавиться от боли.

Как избавиться от боли.

 

Соль – это не только самая распространенная приправа, но и кладезь полезных свойств, если говорить о ее наружном применении. Чего только стоят солевые ванночки для рук, ног и ногтей. Но сегодня – о другом заболевании, о воспалении уха. Все, кто хоть раз испытывали боль от этого, вряд ли смогут забыть пережитое. Ведь боль в ухе часто сопровождается и мигренями. Чтобы избавиться от нее быстро и эффективно, понадобиться каменная соль и пара чистых носков (кстати, есть и другие натуральные лекарства, о них – в конце статьи).
Каменная соль - источник здоровья.

Каменная соль - источник здоровья.

 

В случае, когда боль в ухе нарастает, не нужно ждать утреннего похода к врачу или глотать анальгетики, лучше сразу попробовать провести манипуляции с солью. Скорее всего, болезненные ощущения пройдут, если нет, то тогда сразу показаться доктору для назначения медикаментозной терапии, поскольку боль в ухе может быть симптомом отита.



Пара чистых белых носков.

Пара чистых белых носков.

 

Для «солевого» лечения нам понадобится пара чистых х/б носков. Соли понадобится ровно столько, чтобы наполнить носок, для этого просто засыпьте ее в отверстие. По желанию в соль можно добавить 1-2 капли эфирного масла, например, лавандового. Носок нужно произвольно завязать на узел, чтобы соль не высыпалась.
Соль насыпается в носок.

Соль насыпается в носок.

 
Носок нужно завязать на узел, чтобы соль не высыпалась.

Носок нужно завязать на узел, чтобы соль не высыпалась.

 

Теперь начинается самая забавная часть подготовительного этапа. Вам нужно разогреть сковороду на огне, положить в нее носок с солью и подогревать его, пока содержимое не станет теплым (но не горячим!). Носок лучше всего использовать белый, так как цветная ткань может начать отдавать краску во время нагревания, и вы испачкаете сковороду.
Прогревание соли на сковороде.

Прогревание соли на сковороде.

 
Как снять ушную боль при помощи теплой соли.

Как снять ушную боль при помощи теплой соли.

 

Этот «мешочек» с теплой солью нужно приложить к больному месту. Такое прогревание благотворно скажется на самочувствии, болезненные ощущения утихнут.
Теплое оливковое масло - помощник в борьбе с болью.

Теплое оливковое масло - помощник в борьбе с болью.

 

Существуют и другие методы, как унять боль в ухе. Например, ушную раковину можно укутать теплой тканью на 10 минут, на следующие 10 минут приложить что-то холодное. Так чередовать температуры несколько раз. Еще один способ – закапать несколько капель теплого оливкового масла в больное ухо. Аналогично и действие масла чайного дерева, оно обладает антисептическим и противовоспалительным свойствами.

 
Капли с имбирем нужно использовать аккуратно.

Капли с имбирем нужно использовать аккуратно.

 

Хорошо прогреет ухо и сок имбиря, несколько капель нужно нанести на наружный слуховой проход. Но запомните: закапывать в ухо имбирь нельзя, поскольку могут остаться ожоги. В домашних условиях можно приготовить ушные капли на основе чеснока. Хоть запах будет и неприятным, но зато результат не заставит себя долго ждать. Кстати, если под рукой нет никаких средств, то отчасти справиться с болью поможет простая гимнастика: нужно наклонять голову поочередно вперед и назад, вправо и влево.
Масло чайного дерева хорошо снимает боль в ухе.

Масло чайного дерева хорошо снимает боль в ухе.

 

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