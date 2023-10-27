Как соль и чистый носок помогут справиться с одной из самых распространенных «летних» проблем

Как можно использовать каменную соль в медицинских целях.
Лето – это не только пора отдыха, пляжей и прохладительных напитков. Это еще и время простуд, отравлений и прочих недугов, которые часто «привозят» с курортов и взрослые, и дети. Но не все так критично. Некоторые хвори можно побороть подручными средствами, которые найдутся в каждом доме. Например, обыкновенная поваренная соль станет спасением при одной из самых распространенных проблем.
Как избавиться от боли.
Соль – это не только самая распространенная приправа, но и кладезь полезных свойств, если говорить о ее наружном применении. Чего только стоят солевые ванночки для рук, ног и ногтей. Но сегодня – о другом заболевании, о воспалении уха. Все, кто хоть раз испытывали боль от этого, вряд ли смогут забыть пережитое. Ведь боль в ухе часто сопровождается и мигренями. Чтобы избавиться от нее быстро и эффективно, понадобиться каменная соль и пара чистых носков (кстати, есть и другие натуральные лекарства, о них – в конце статьи).
Каменная соль - источник здоровья.
В случае, когда боль в ухе нарастает, не нужно ждать утреннего похода к врачу или глотать анальгетики, лучше сразу попробовать провести манипуляции с солью. Скорее всего, болезненные ощущения пройдут, если нет, то тогда сразу показаться доктору для назначения медикаментозной терапии, поскольку боль в ухе может быть симптомом отита.
Пара чистых белых носков.
Для «солевого» лечения нам понадобится пара чистых х/б носков. Соли понадобится ровно столько, чтобы наполнить носок, для этого просто засыпьте ее в отверстие. По желанию в соль можно добавить 1-2 капли эфирного масла, например, лавандового. Носок нужно произвольно завязать на узел, чтобы соль не высыпалась.
Соль насыпается в носок.
Носок нужно завязать на узел, чтобы соль не высыпалась.
Теперь начинается самая забавная часть подготовительного этапа. Вам нужно разогреть сковороду на огне, положить в нее носок с солью и подогревать его, пока содержимое не станет теплым (но не горячим!). Носок лучше всего использовать белый, так как цветная ткань может начать отдавать краску во время нагревания, и вы испачкаете сковороду.
Прогревание соли на сковороде.
Как снять ушную боль при помощи теплой соли.
Этот «мешочек» с теплой солью нужно приложить к больному месту. Такое прогревание благотворно скажется на самочувствии, болезненные ощущения утихнут.
Теплое оливковое масло - помощник в борьбе с болью.
Существуют и другие методы, как унять боль в ухе. Например, ушную раковину можно укутать теплой тканью на 10 минут, на следующие 10 минут приложить что-то холодное. Так чередовать температуры несколько раз. Еще один способ – закапать несколько капель теплого оливкового масла в больное ухо. Аналогично и действие масла чайного дерева, оно обладает антисептическим и противовоспалительным свойствами.
Капли с имбирем нужно использовать аккуратно.
Хорошо прогреет ухо и сок имбиря, несколько капель нужно нанести на наружный слуховой проход. Но запомните: закапывать в ухо имбирь нельзя, поскольку могут остаться ожоги. В домашних условиях можно приготовить ушные капли на основе чеснока. Хоть запах будет и неприятным, но зато результат не заставит себя долго ждать. Кстати, если под рукой нет никаких средств, то отчасти справиться с болью поможет простая гимнастика: нужно наклонять голову поочередно вперед и назад, вправо и влево.
Масло чайного дерева хорошо снимает боль в ухе.
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