«Я видела свою смерть!»: Таинственные лучи профессора Рентгена

Вильгельм Рентген просвечивает руку. | Фото: araceliregolodos.blogspot.com.
Жена немецкого профессора Вильгельма Рентгена принесла ему еду на работу, когда тот позабыл обо всем на свете. Когда же ученому понадобилась человеческая рука, Анна Берта помогла мужу. Ей это принесло бессонные ночи, а ему – Нобелевскую премию.
Фотография немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена. | Фото: wellcomeimages.org.
Долгими осенними вечерами 1895 года профессор Вильгельм Рентген в одиночку засиживался в университетской лаборатории. Он проводил эксперименты с катодной трубкой Крукса, когда обнаружил крайне интересное физическое явление.
Схема получения первых рентгеновских снимков. | Фото: alamy.com.
В распоряжении 50-летнего ученого были самые простые инструменты и приборы, а также богатый выбор реактивов. Он подключил электричество к хитроумному стеклянному устройству, и появился зеленый свет. Но сияла вовсе не катодная трубка, а бумажная пластина, покрытая химикатом. Ученый сразу определил, что это не тот свет, который мы все знаем, а какие-то другие, особой природы лучи. В своих записях он назвал их «Х.»
Рентген стал тщательно изучать новое явление. Он помещал предметы, сделанные из разных материалов, перед фотографической пластиной и просвечивал их. Х-лучи легко проходили через одни вещи, но задерживались другими. В конце концов, за несколько дней до Рождества, Рентген попросил жену помочь ему в лаборатории.
Анна Рентген – супруга знаменитого немецкого физика. | Фото: radiovera.ru.
Анна была первой, кто узнал об Х-лучах. Она всячески поддерживала супруга в его исследованиях и даже согласилась неподвижно держать руку 15 минут, пока Вильгельм «просвечивал» ее. Согласно легенде, увидев снимок, Анна сказала: «Я видела свою смерть!» Больше она никогда не ступала в лабораторию супруга.http://vs-t.ru/ya-videla-svoyu-smert-tainstvennye-luchi-professora-rentgena
«Рука с кольцом» Анны Рентген: первый рентгеновский снимок человека, 1895 год. | Фото: wellcomeimages.org.
Не вызывает удивления то, что женщина оказалась не готова увидеть свои кости. Зато Вильгельм Рентген знал, кто точно захочет испытать все на себе. Он сделал копии отчета и нескольких полученных изображений и разослал их другим европейским физикам.
Вильгельм Рентген в лаборатории. | Фото: dw.com.
Снимок ступни актера, который загнал в ногу иголку. | Фото: en.wikipedia.org.
Одним из них был Артур Шустер из Манчестерского университета. Британец занимался исследованиями в разных областях физики, в том числе магнетизмом, спектроскопией, а также астрономией. Когда в 1896 году он получил новости об открытии рентгеновских лучей, то сразу воспроизвел эксперимент в своей лаборатории. Он сделал рентгенограммы лягушки, своих рук, суставов конечностей и даже ноги шестилетнего сына. Шустер сразу осознал ценность открытия для медицины. Один из снимков даже запечатлел пулю в человеческом мозгу.
На рентгенограмме 1896 года видна лягушка со сросшейся сломанной костью (утолщение на задней лапке сверху). | Фото: wellcomeimages.org.
Нога шестилетнего Леонарда Шустера в 1896 году. | Фото: wellcomeimages.org.
Снимок пули в мозгу человека. | Фото: en.wikipedia.org.
Именно из-за потенциального медицинского применения Вильгельм Рентген не стал патентовать Х-лучи. Технология, действительно, быстро проникла в сообщество передовых врачей.
Врач смотрит рентгенограмму грудной клетки пациента, начало ХХ века. | Фото: nlo-mir.ru.
Более того, в начале ХХ века возможность познать свое тело очень понравилась людям. Известно некое подобие «игровых автоматов», которые позволяли клиентам видеть кости рук. Катодная трубка и реактивы были доступны в свободной продаже и физики-любители самостоятельно создавали установки для «просвечивания». Один мужчина даже обездвижил свою жену на 10 часов подряд, чтобы сделать снимок ее сломанного бедра.
Хронические язвы пациента, который подвергался чрезмерному воздействию рентгеновских лучей. Акварель 1908 года. | Фото: wellcomeimages.org.
Со временем выяснилось, что Х-лучи хоть и невидимы, но вовсе не безобидны. Женщина со сломанным бедром получила ожоги, другие пациенты страдали от выпадения волос и язв. Рентгеновский техник из лаборатории Томаса Эдисона подвергся столь высокому уровню радиации, что ему ампутировали обе руки. К сожалению, мужчина все равно умер от рака кожи в 39 лет.
Сертификат о вручении Нобелевской премии по физике Вильгельму Рентгену, 1901 год. | Фото: uni-wuerzburg.de.
Тем не менее, открытие Х-лучей было огромным шагом в науке, дало толчок к изучению новых областей физики, химии, медицины. В 1901 году за свои исследования Вильгельм Рентген получил Нобелевскую премию. Его именем назвали сами лучи, а также единицу их измерения.
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