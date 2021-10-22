Агитационный текстиль: забытые шедевры советского дизайна

Агитационный ситец художницы Р.Е.Васильевой.

Текстиль с тракторами, серпом и молотом, заводскими трубами… носили бы мы сейчас одежду, сшитую из таких тканей? А в первые десятилетия Советского Союза художники именно так представляли себе идеальный облик советских людей – в рубашках и платьях, усеянных лозунгами «Пятилетка за четыре года», и украшенных изображениями марширующих толп.