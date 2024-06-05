10 устройств из прошлого, которые являются предтечей популярных современных устройств

Милое вчера: зоопраксископ.
Сегодня миллионы людей просто не представляют жизнь без Интернета и устройств, которые обеспечивают доступ в глобальную сеть. Но не стоит думать, что устройства, которые дарят людям доступ к информации, появились вместе с Интернетом. В этом обзоре собраны 10 технологий, которые представляют собой ранние попытки открыть людям окно в мир большой информации.
1. Услуги на основе телефонии
Милое вчера: услуги на основе телефонии.
До появления персональных компьютеров единственным массово распространенным устройством, которое могло обеспечить двусторонний поток информации, был телефон. Таким образом, большая часть информации, которая сегодня является чем-то обыденным на смартфонах, впервые стала доступной благодаря телефонным услугам. Например, почти в каждом населенном пункте в США с начала XX века была возможность позвонить на определенный номер и узнать текущее время и прогноз погоды. Некоторые из подобных услуг все еще используются сегодня. Телефонные услуги начали использоваться для удовлетворения других потребностей с середины XX века. К примеру, были открыты так называемые многопользовательские «линии вечеринок» (которые можно рассматривать как первые социальные сети) и даже музыкальные линии, где по телефону ставили музыку на заказ.
2. Видеознакомства
Милое вчера: видеознакомства.
Веб-сайты и приложения знакомств процветают в течение последних 10 лет, но основная концепция удобного знакомства с использованием профилей реальных людей намного предшествовала современному Интернету и впервые появилась в так называемых «видеознакомствах». Первая подобная служба «Большие надежды» открылась на День святого Валентина в 1976 году. Ее члены оплачивали ежегодную абонентскую плату и посещали специальные центры, где заполняли свои профили пользователей и записывали видео, на которых рассказывали о себе все, что хотели. В конце концов, подобная услуга начала приносить миллиарды доходов на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Но она полностью исчезла с появлением онлайн-знакомств, первым из которых стал сайт match.com в 1995 году.
3. Карманные видеоигры
Милое вчера: карманные видеоигры.
Когда видеоигры покорили общественность в начале 1970-х годов, люди сразу же влюбились в них. Единственное, чего не хватало, это того, чтобы «положить любимую игру в карман и всегда иметь ее при себе». Однако, подобное не позволяли технологии того времени. Но это не остановило некоторые предприимчивые компании, которые пытались сделать портативные устройства для игр. Спортивные игры от Mattel пытались воспроизвести настоящие спортивные развлечения красными светодиодными точками и черточками, в то время как более поздние игры от таких компаний, как Tiger и Nintendo, использовали для анимации ЖК - дисплеи.
4. Системы объявлений
Милое вчера: системы объявлений.
Когда впервые широко начали применяться модемы в середине 1980-х годов, Интернета еще не существовало. Скорее, это была гигантская не связанная воедино сеть, которую можно рассматривать как ранние сайты — места для объявлений или BBSS. Пользователи отправляли сообщения для других пользователей по очереди (поскольку только один пользователь обычно мог подключиться одновременно) и обменивались файлами.
Поскольку междугородная телефонная связь по-прежнему была очень дорогой в то время, в основном подобные сайты-борды находили широкое распространение только на местном уровне. К началу 1990-х годов, когда передовые технологии позволили возможность чата и игровых функций на местных сайтах-бордах, большинство людей только начали понимать, что такое Интернет. Что интересно, до сих пор функционируют более 300 BBSS, в основном в Соединенных Штатах.
5. Картривижн
Милое вчера: картривижн.
Видеомагнитофоны появились в домах обычных людей, начиная с конца 1970-х и в начале 1980-х годов. Потребители выиграли от войны технологий, из-за которой появились новые инновации, а цены остались на низком уровне. Но появление формата VHS фактически убило «Cartrivision» - первый в мире домашний видеомагнитофон, который появился на рынке в Соединенных Штатах. Это было невероятно амбициозное устройство. Начавший продаваться в 1972 году Cartrivision поставлялся как единое целое с телевизором и продавался под несколькими различными торговыми марками.
Он мог записывать телепередачи на пластиковые картриджи (до часа длительностью), а также умел делать монохромные домашние фильмы с помощью встроенной камеры. В то время можно было взять в прокат картриджи с голливудскими фильмами, причем конструкция картриджа не позволяла перемотать фильм назад без специального оборудования. А это означало, что если взял картридж напрокат, то посмотришь фильм всего 1 раз. К сожалению, плохое качество видео и абсурдно огромный ценник (около $ 9000 на сегодняшние деньги) не сделали устройство популярным.
6. Микифон
Милое вчера: микифон.
Sony Walkman в 1980-е годы произвели настоящую революцию в прослушивании музыки и выпуске портативных музыкальных плееров, таких как IPod. Но разработки портативного устройства для прослушивания размером с CD на самом деле восходят еще к 1924 году. Устройство, названное Mikiphone, обещало настоящий «оркестр в кармане». Компактное устройство требовало вращения рычага рукой для его работы, что было общепринятым для проигрывателей того времени. Тем не менее, карманное устройство, способное воспроизводить запись, в 1924 году казалось чем-то колдовским.
7. Зоопраксископ
Милое вчера: зоопраксископ.
Эдвард Мейбридж, известный британский пейзажный фотограф, живущий в Америке, в 1877 году провел свой известный эксперимент по определению того, оставляет ли лошадь при скачке четыре отпечатка копыт одновременно. Майбридж создал серию камер с растяжками, которые приводили в действие очередной фотоаппарат, когда скачущая лошадь разрывала очередную нить. Полученные слайды были преобразованы в непрерывное изображение, показываемое с помощью зоопраксископа, проектора собственного изобретения Майбриджа, который впервые в мире воспроизводил движущиеся фотографии.
8. Iter Avto
Милое вчера: Iter Avto.
Трудно поверить, но первые персональные навигационные системы появились в 1932 году. Iter Avto, которая была выпущена итальянской компанией, подключалась к спидометру автомобиля и использовала бумажные карты, заправляемые в нее. Это было первое устройство, которое показывало положение водителя в режиме реального времени, и оно работало.... до те пор, пока водитель не сворачивал на другую дорогу... после этого нужно было заправлять в устройство другую карту.
9. Палка для селфи Хогга
Милое вчера: палка для селфи Хогга.
Хотя это не совсем техническое чудо, палки для селфи начали разлетаться с прилавков как горячие пирожки в последние годы. Однако, мало кто знает, что Арнольд Хогг сделал снимок еще в 1926 году с использованием устройства его собственного изобретения. Как несложно догадаться с его снимка, это «устройство» выглядело точно так же, как современные палки для селфи.
10. Телармониум
Милое вчера: телармониум.
Хотя сегодня потоковая передача музыки стала очень популярной, для большинства людей будет удивительным узнать, что первый сервис для потоковой передачи музыки на мобильные телефоны появился раньше Интернета и даже современной телефонной службы. Еще в начале 1900-х годов те, кто имели телефоны, могли заказать оператору подключиться к Telharmonium. 200-тонная машина занимала целый этаж здания и представляла собой огромный лабиринт реле, генераторов, трансформаторов и распределительных щитов, подключенных к двум специальным клавиатурами. Музыканты играли 24 часа в сутки, а их музыка преобразовывалась в электрические сигналы с помощью Telharmonium, создавая жуткие «звякающие» электронные мелодии. Тем не менее, это изобретение одно время было очень популярным и люди с удовольствием слушали искаженную музыку по телефону.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии