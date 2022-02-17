10 дельных советов, которые помогут избавиться от тяги к сладкому

У каждого из нас есть свои маленькие слабости, но порой наступает момент, когда они перерастают в большую проблему. Нет ничего криминального в том, чтобы съесть 1-2 конфеты или попить чай с ложечкой мёда, но когда со сладким действительно происходит регулярный перебор, и вы начинаете чувствовать зависимость от конфет и пирожных, нужно принимать меры. Сладости не являются тем, без чего не может обойтись наш организм, поэтому можно навсегда распрощаться с вредной привычкой воспользовавшись этими 10-ю дельными советами.

Никогда не пропускайте завтрак

Замечено, что те из нас, кто начинает свой день со сбалансированного приема пищи, в течение всего дня меньше хотят сладкого. Объясняется это тем, что пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие ровный уровень инсулина.

Отыщите хром

Этот минерал действительно помогает стабилизировать уровень сахара в крови, помогая обуздать неконтролируемую тягу к сладкому. Поэтому если вам постоянно хочется перекусить печеньем, шоколадкой или еще каким-нибудь сладким снэком, возможно, у вас наблюдается нехватка хрома в организме.

Ежедневно принимайте пробиотики

Чтобы это исправить, добавьте в свой рацион больше брокколи, грибов, цельнозерновых круп и злаков, натурально виноградного сока, спаржи и других продуктов, богатых хромом.

Одной из причин неконтролируемой тяги к сладкому может стать дисбактериоз. Колонии патогенной микрофлоры бактерий и дрожжевых грибков буквально "питаются" сахаром. Употребление продуктов-пробиотиков, богатых полезными бактериями, помогает нормализовать баланс микрофлоры кишечника, поэтому включите в свой ежедневный рацион натуральный йогурт и кефир.

Переборите себя

Если вы готовы к радикальным мерам, попробуйте такой прием: полностью откажитесь от употребления сладкого на неделю или две и наблюдайте за происходящим. Обычно, первые 2–3 дня — самые тяжелые, и организм будет настойчиво требовать свою порцию сладкого "наркотика". Однако если вы пересилите эти позывы, то через некоторое время обнаружите, что тяга стала более управляемой — чего вы и хотели добиться.

Сократите употребление кофеина

Кофеин может оказать дурную услугу, вызывая резкое падение уровня сахара в крови. Поэтому после утреннего кофе с пончиком, скорее всего, уже через час у вас возникнет желание съесть целую коробку этих пончиков. Замените кофе травяным чаем, фруктовым соком или смузи – фруктоза не вызывает резких подъемов и падения сахара в крови, а полезная клетчатка поможет продлить чувство сытости, наполняя желудок.

Перейдите на натуральные сахара

Если желание съесть чего-нибудь сладкого не покидает, попробуйте перекусить не конфетой или мороженым, а порцией сухофруктов или сочным фруктом типа яблока или апельсина. Естественная сладость этих продуктов удовлетворит психологический позыв, в то время как клетчатка поможет стабилизировать уровень сахара в крови. В этом и заключается основное отличие от рафинированных углеводов, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови.

Пейте больше воды

Простая полезная привычка начинать свое утро со стакана воды не только поможет достичь необходимого уровня влаги в организме, но и мягко подготовит органы пищеварения к работе. В результате даже после самого плотного завтрака желудок быстро справится со своей задачей, и тяга к сладкому будет под контролем. Не забывайте, что необходимый минимум — это 8 стаканов воды. Травяной чай также будет хорошим выбором.

Пересмотрите свой рацион

Если в вашем рационе будет сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, то очень скоро вы забудете о неконтролируемых позывах съесть сладкого. Верное решение — включить в свое меню больше бобов, чечевицы, йогурта, нежирного мяса, сельдерея, капусты, цельных круп, хумуса, листовой зелени, винограда и орехов.

Добавьте жиров

Не стесняйтесь добавить к основному блюду небольшую порцию масла, богатого насыщенными жирными кислотами — масло какао, сливки и тыквенное масло станут здоровым выбором. Вопреки общепринятому мнению, такие ингредиенты содержат вещества, питающие весь организм, и помогают естественным образом подавить тягу к сладкому.

Больше двигайтесь

Физические упражнения помогают вырабатывать гормон счастья — эндорфин. Вспомните свои ощущения после окончания хорошей тренировки: вы полны энергией и испытываете эмоциональный подъем. Небольшая прогулка после обеда даст аналогичный эффект. Также было замечено, что занятия спортом побуждают вас питаться более здоровой пищей, так что у занятий спортом гораздо больше плюсов, чем вы могли подумать.