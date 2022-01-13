Уморительные ситуации, которые произошли в спортзале

Подсмотрено в спортзале.
Занятия спортом - это очень модно. Одни заставляют себя бегать по утрам, вторые ходят пешком в офис, а третьи идут в спортзал. Но и там найдется место юмору. Мы собрали 17 уморительных ситуаций, которые произошли в спортзале.
1. То, что действительно мотивирует!
Жесткая спортивная мотивация.
2. Даже попугайчик работает над собой, а ты нет!
Спортивная птица.
3. Этот человек таки пошел в зал в понедельник, и его друзья по этому поводу заказали оркестр
Спорт под звуки оркестра.
4. Надо по-быстрому похудеть перед важной встречей
Решила похудеть перед свиданием.
5. «Я сказал жене, что пойду в зал, а я не люблю врать жене...»
«Я тут тихонечко посижу...»
6. Мне одному кажется, что этот мужчина делает что-то неприличное!?
«Что ты творишь, прекрати!»
7. «Я выгляжу превосходно, как на свои года, а вам, ребятки, еще работать и работать!»
Трудиться и расслабляться.
8. Пробил окно в спорт!
Голова в тени.
9. «Может скажем ему, что заниматься на этом тренажере можно и без велосипедной формы?»
Форма, соответствующая тренажеру.
10. «Не знаю, что она делает, но пусть продолжает!»
Лучшая сторона спорта.
11. «Разминка пальцев тоже очень важна!»
Человек разминается.
12. «Что я дура, пешком ходить!?»
Пришла прокатиться пару километров.
13. «Это моя любимая скамеечка!»
Скамейка для чтения.
14. Это выглядит очень плохо!
«Парень, ты делаешь что-то не так...»
15. «Пора возвращаться в форму, а то, как надел костюм, так уже два месяца снять не могу!»
Беги, Бэтмен, беги!
16. «В любом месте веселее с песней!»
Под звуки музыки.
17. «Я больше не хочу быть спортсменом, я хочу к маме!»
Душераздирающая сцена.
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