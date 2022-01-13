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Уморительные ситуации, которые произошли в спортзале


Подсмотрено в спортзале.

Подсмотрено в спортзале.

Занятия спортом - это очень модно. Одни заставляют себя бегать по утрам, вторые ходят пешком в офис, а третьи идут в спортзал. Но и там найдется место юмору. Мы собрали 17 уморительных ситуаций, которые произошли в спортзале.

1. То, что действительно мотивирует!


Жесткая спортивная мотивация.

Жесткая спортивная мотивация.

 

2. Даже попугайчик работает над собой, а ты нет!


Спортивная птица.

Спортивная птица.

 

3. Этот человек таки пошел в зал в понедельник, и его друзья по этому поводу заказали оркестр


Спорт под звуки оркестра.

Спорт под звуки оркестра.

 

4. Надо по-быстрому похудеть перед важной встречей


Решила похудеть перед свиданием.

Решила похудеть перед свиданием.

 

5. «Я сказал жене, что пойду в зал, а я не люблю врать жене...»


Уморительные ситуации, которые произошли в спортзале

«Я тут тихонечко посижу...»

 

6. Мне одному кажется, что этот мужчина делает что-то неприличное!?


Уморительные ситуации, которые произошли в спортзале

«Что ты творишь, прекрати!»

 

7. «Я выгляжу превосходно, как на свои года, а вам, ребятки, еще работать и работать!»


Трудиться и расслабляться.

Трудиться и расслабляться.

 

8. Пробил окно в спорт!


Голова в тени.

Голова в тени.

 

9. «Может скажем ему, что заниматься на этом тренажере можно и без велосипедной формы?»


Форма, соответствующая тренажеру.

Форма, соответствующая тренажеру.

 

10. «Не знаю, что она делает, но пусть продолжает!»


Лучшая сторона спорта.

Лучшая сторона спорта.

 

11. «Разминка пальцев тоже очень важна!»


Человек разминается.

Человек разминается.

 

12. «Что я дура, пешком ходить!?»


Пришла прокатиться пару километров.

Пришла прокатиться пару километров.

 

13. «Это моя любимая скамеечка!»


Скамейка для чтения.

Скамейка для чтения.

 

14. Это выглядит очень плохо!


Уморительные ситуации, которые произошли в спортзале

«Парень, ты делаешь что-то не так...»

 

15. «Пора возвращаться в форму, а то, как надел костюм, так уже два месяца снять не могу!»


Беги, Бэтмен, беги!

Беги, Бэтмен, беги!

 

16. «В любом месте веселее с песней!»


Под звуки музыки.

Под звуки музыки.

 

17. «Я больше не хочу быть спортсменом, я хочу к маме!»


Душераздирающая сцена.

Душераздирающая сцена.

 

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