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10 советов для настоящего мужика


Советы для мужика и только.

Советы для мужика и только.

Некоторые вещи делают только мужчины. Ну, или, во всяком случае, их делают мужчины чаще, чем женщины. В любом случае от понятия «мужских» и «женских» вещей в нашем супер равноправном мире все равно никуда не уйти. Так ли это плохо? На самом деле не важно. Важно лишь то, что в новом обзоре 10 практичных советов для мужика.


В новом обзоре были собраны советы для настоящего мужика. Знать эти вещи не просто полезно, а почти жизненно важно. Впрочем, откровенно говоря, пригодятся они (пускай и лишь некоторые) не только мужчинам, но и женщинам.

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10 советов для настоящего мужика

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