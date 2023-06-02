Нож спецназначения: 5 необычных клинков, которыми пользуются профессионалы

Нож является одним из самых древних и вместе с тем неизменно востребованных инструментов в самых разных областях человеческого хозяйства. Большинство ножей похожи друг на друга как близнецы и имеют достаточно тривиальную форму. Тем не менее, попадаются и весьма редкие, специфические и даже специальные образцы. Большинство «особенных» ножей предназначено для выполнения каких-то нестандартных хозяйственных задач. В первую очередь отсюда и проистекает их необычная форма, а также непривычная конструкция.
1. «Гиймякеш»
Переводится как нож для мяса. |Фото: vyborok.com.
Может показаться, что нож с такой причудливой формой не более, чем высокохудожественная поделка. Однако на самом деле гиймякеш – это исключительно утилитарный инструмент. Необычные спирали на носах таких ножей нужны для изменения баланса инструмента достаточно специфическим образом, чтобы рубить было проще. Кроме того, специфическая форма защищает гиймякеш от застревания в деревянной колоде, на которой рубится мясо. Профессиональные мастера-мясники в Турции и Азербайджане умеют орудовать сразу двумя такими.
2. Боцманский нож
Советский боцманский нож. |Фото: newauction.com.ua.
На первый взгляд боцманский нож кажется обыкновенным перочинным ножом. Но на самом деле это не так. У данного морского инструмента есть одна очень специфическая деталь, а именно – наличие здоровенной металлической иглы, вынимаемой из рукоятки инструмента. Данная игла называется «свайка» и предназначена она для развязывания разнообразных веревочных узлов. Все потому, что далеко не каждый узел можно развязать на яхте или судне голыми руками.
3. Кукри
В первую очередь это оружие. |Фото: megapiknik.ru.
С одной стороны, кукри не нуждается в дополнительных представлениях, так как является весьма популярным и известным ножом. С другой стороны, не каждый знает, зачем он нужен. С древних времен в Непале кукри был боевым оружием и, как несложно догадаться, использовался в том числе для убийства людей. Одновременно с этим кукри был еще и хозяйственным инструментом, который в силу особенностей формы клинка идеально подходил для рубки «всякого», включая лесные заросли и тростник. Хотя первое назначение для кукри все-таки является основным. В качестве оружия нож используется по сей день в силовых структурах ряда азиатских стран.
4. «Magurokiri»
Для разделки огромных рыбьих тушь. |Фото: doodoo.ru.
Думаете, у вас на кухне есть нож для очистки разделки рыбы? Японцы наверняка с такого толь посмеются. Потому что настоящий нож (и с большой буквы) для работы с рыбой – это «Magurokiri». Сравнить данный инструмент можно со здоровенной опасной бритвой. Длина клинка у данного «ножика» составляет как правило 1 метр. Нужен такой для работы с самой большой рыбой, так что едва ли «Magurokiri» найдет себе достойное применение на обычной домашней кухне.
5. Нож для копыт
Такой вот инструмент. |Фото: newauction.com.ua.
Название этого ножа говорит само за себя, хотя едва ли большинство людей в принципе догадывалось о том, что такой хотя бы существует. Используется данный инструмент для чистки копыт домашних животных, в первую очередь лошадей, реже – крупного рогатого скота, овец и баранов. С помощью ножа можно не только удалить грязь, но и обрезать кривые, неровные или поврежденные участки копыт. Необходима такая гигиеническая процедура для того, чтобы домашняя скотинка не испытывала дискомфорта при хождении и не болела.
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