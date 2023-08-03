Мебель, которая удивит кого угодно: рыбья кожа, водоросли и другие экзотические материалы

Современные дизайнеры научились делать мебель со всего, что попадает им в руки
Современные дизайнеры научились делать мебель со всего, что попадает им в руки. В ход идут даже такие материалы, как рыбья кожа. Необычные предметы мебели выглядят очень креативно, и к тому же, являются очень практичными в использовании. Итак, что может получиться из вулканической лавы, водорослей и рыбьей кожи? Словами это не описать, на такую необычную мебель лучше один раз взглянуть, чем 100 раз о ней услышать!
Мебель из водорослей
Вчерашний так называемый мусор легко превратить в оригинальную мебель
Нетрадиционные материалы всё чаще появляются в мебельном производстве. Дизайнеры бросают вызов себе и окружающим, доказывая, что вчерашний так называемый мусор легко превратить в оригинальную мебель. Например, как это сделала дизайнер из Германии Кэролайн Перч (Carolin Pertsch). Она использовала для производства мебели водоросли под названием «взморник», который постоянно выбрасывает на побережье. Их обычно собирают на свалку, так как прибрежную зону необходимо очищать.
Кэролайн Перч (Carolin Pertsch) очистила водоросли от разных примесей и ракушек, рассортировала их по цвету и смешала со смолой. И у неё получилась стильная коллекция стульев, в основу которой легли эти растения. Преимущественно этот материал задействовали для изготовления сидений, которые внешне напоминают пробковые. Ножки табуретов сделали из светлого дерева.
Разрабатывая эту мебель, дизайнер хотела доказать, что мебель из натуральных материалов можно сделать и сырья, которое пропадает под ногами. К тому же, она комфортная и смотрится оригинально.
Мебель из водорослей
Софа из застывшей лавы
Вулканическая лава-необычный материал для изготовления мебели
Как вулканическая лава способна превратиться в стильный предмет интерьера? Этот секрет известен знаменитой компании Peugeot Design Lab. На Миланской неделе дизайна бренд представил уникальный проект «The ONYX» (Оникс): софа, созданная из настоящей вулканической лавы. Новинку оценили по достоинству даже критики. По задумке дизайнера Pierre Gimbergues, изделие внешне смотрится как незавершённое. Сделали это специально, дабы подчеркнуть красоту и самобытность использованного сырья.
Лава была собрана из жерла вулкана Аuvergne. По мнению ученых, он был активным примерно 11 тысяч лет назад. За это время природный материал хорошо спрессовался, и добывался с большими усилиями. Зато мебель получилась прочной, правда, вытачивали изделие три умельца, а затянулся процесс почти на 2,5 месяца.
Софа из вулканической лавы
Экзотическая мебель из рыбьей кожи
Рыбья кожа
Рыбья кожа в интерьере дома? Да, именно так! Раньше это были никому не нужные шкурки, а сейчас – эксклюзивная кожа. Её успешно используют не только в производстве аксессуаров и обуви, сейчас она применяется даже для обивки мебели.
Внешне рыбья кожа напоминает кожу рептилий
Обработанная кожа рыбы отличается особой прочностью, эластичностью и необычной фактурой. Коллагеновые волокна расположены плотно, поэтому такой материал считается долговечным. Внешне рыбья кожа напоминает кожу рептилий.
Плитка для стен и обивочная кожа
В мире насчитывается около 40 производителей рыбьей кожи – в Дании, Японии, Канаде. А в Ингушетии местный бизнесмен наладил собственное производство, где кроме обуви и аксессуаров он создаёт экологически чистую плитку для стен и обивочную кожу для мебели.
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