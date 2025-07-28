Как оформить панорамный балкон

Владельцы балконов с панорамным остеклением – настоящие счастливчики, ведь они могут создать здесь уютное помещение с великолепным видом. Если вы до сих пор используете эту зону как кладовку, тогда мы идем к вам. Сегодня мы расскажем, как оформить балкон, чтобы наслаждаться каждой минутой, проведенной здесь.
Ошибки при оформлении лоджии
Слишком громоздкая мебель для маленького балкона
• Использование дешевых материалов
Не стоит думать, что если лоджия – «второстепенное» помещение, то здесь можно использовать дешевые материалы низкого качества. В ваших же интересах сделать так, чтобы вам было приятно находиться в комнате, отдыхать, завтракать или работать. Поэтому сразу откажитесь от пластиковых панелей и вагонки, сайдинга, бюджетного линолеума и пр. Отдавайте предпочтение качественным, долговечным материалам, которые будут радовать первозданным внешним видом не один год.
• Нагромождение предметов
Обычно балкон не отличается большими габаритами, поэтому важно продумать, какая мебель вам здесь действительно нужна, а от какой можно отказаться. Подбирайте предметы интерьера исходя из задач, которые должна выполнять лоджия, и старайтесь не загромождать и без того небольшое пространство. Откажитесь от громоздких шкафов, массивных деревянных стульев, дивана, который не позволит нормально перемещаться по балкону, и пр.
Даже если в теории на лоджии может поместиться крупное кресло, лучше выбрать более компактный вариант, который оставит пространство вокруг себя. Обратите внимание на откидной стол, узкий стеллаж, кофейный столик и другие вещи небольших размеров, которые позволят с умом задействовать каждый метр.
• Перебор с деталями
Это еще одна популярная ошибка при оформлении балкона или лоджии. Маленькое пространство не нуждается в обилии ярких деталей. Они лишь занимают место, создают визуальный шум и зрительно уменьшают площадь комнаты. Поэтому пары постеров, подушки на кресле, крупного растения в углу и вазы на столике будет вполне достаточно для того, чтобы сделать балкон уютным.
Идеи оформления лоджии
Идея 1: Обеденная зона
Подбирайте обеденную группу, исходя из размеров балкона
Если балкон выходит из кухни, а она не отличается большими габаритами, можно перенести обеденную зону на балкон. Самый экономный вариант с точки зрения площади – превратить подоконник в барную стойку и поставить рядом два высоких стула. Если же место позволяет, отличным вариантом станет плетеный столик с такими же стульями или откидная модель, которую можно будет сложить, когда она будет не нужна.
В таком уютном пространстве можно трапезничать, пить кофе, устраивать посиделки с друзьями, наслаждаться бокалом вина вечером после работы, любуясь видом из окна. Кстати, если планируете проводить здесь время днем, позаботьтесь о защите от яркого солнца – это особенно актуально, если окна выходят на солнечную сторону. Используйте занавески, жалюзи или сделайте специальную тонировку на стеклах, если не хочется вешать текстиль.
Идея 2: Зимний сад
Количество растений зависит от размера балкона
В городских условиях часто не хватает близости с природой. Если у вас нет времени разъезжать по паркам и гулять по скверам, тогда есть более простой вариант – завести несколько «зеленых друзей». А чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, разместите их на балконе. Здесь растениям будет достаточно солнечного света, и вам останется лишь вовремя поливать и подкармливать их по необходимости.
Даже если лоджия утепленная и здесь круглый год комфортная температура, выбирайте неприхотливые сорта цветов, которые не боятся сквозняков и низких температур. За такими растениями проще ухаживать, и они точно не пропадут от малейшего понижения температуры за окном. Очень красиво смотрятся крупные цветы, вроде фикуса или монстеры. Высадите их в стильные декоративные кашпо и расставьте по балкону. А на подоконнике или небольшом деревянном стеллаже можно разместить маленькие деревянные горшочки.
На заметку: Если на лоджии еще остается свободное место, поставьте мини-диванчик, плетеную мебель или кресло, а рядом – журнальный столик. Тогда вы будете приходить сюда не только поливать цветы, но и отдыхать.
Идея 3: Кабинет
Варианты минималистичного и яркого кабинета
Кабинет в квартире – маст-хэв последних лет. Даже если вы работаете в офисе, все равно бывают моменты, когда некоторые вопросы нужно решить уже по приходу домой. К сожалению, именно на эту зону обычно и не хватает места, особенно если речь идет о маленьких квартирах: студиях, однушках, хрущевках. Важно не только поставить стол и стул, но также создать хотя бы минимальное изолированное пространство, в котором вы смогли бы сосредоточиться и ни на что не отвлекаться.
Лоджия является идеальным вариантом. Она отгорожена от остальной квартиры, здесь достаточно светло, а когда нужно сделать перерыв, можно попить кофе, любуясь видом из окна. Чтобы разместить здесь все необходимое и при этом чувствовать себя комфортно, используйте следующий вариант планировки: стол и стул около одной стены, а напротив шкаф или полки для хранения либо маленькая зона для отдыха с кофейным столиком и креслом.
Идея 4: Лаунж-зона
Установите диван или подвесное кресло
Кстати, об отдыхе. Если у вас большая семья, и не всегда есть возможность расслабиться, лежа на диване в гостиной, тогда самое время реорганизовать лоджию и устроить там лаунж-зону. Это возможно сделать даже на самом маленьком балконе, ведь понадобится минимум мебели: удобное кресло (необязательно классическое, можно мешок или подвесное), журнальный либо кофейный столик, а еще ковер, чтобы ногам было уютно. Если площадь балкона позволяет, добавьте несколько деталей: пару комнатных растений, полку с книгами, стеллаж для хранения и пр.
При оформлении зоны отдыха важно уделять внимание не столько мебели, сколько мелким деталям, которые настраивают на спокойствие и расслабление. Например, можно добавить уютный текстиль (плед, декоративные подушки, шторы), повесить гирлянду на окно, добавить несколько постеров на стену.
Еще один важный момент – освещение. Не ограничивайтесь одним светильником по центру потолка: повесьте бра над креслом, чтобы было удобно читать, поставьте лампу на журнальный столик или сделайте LED-подсветку. Тогда вы сможете подстраивать освещение на балконе под свое настроение.
Идея 5: Часть детской
На балконе можно сделать игровую или учебную зону
Если у вас есть маленький ребенок, вы как никто другой знаете, как сложно уместить в одной небольшой комнате все нужные зоны: спальную, игровую, спортивную, учебную и пр. Поэтому самым оптимальным вариантом будет задействовать балкон. Перенесите туда стол и стул для учебы, все игрушки своего малыша или повесьте шведскую стенку, чтобы он занимался, когда захочет. А еще здесь можно будет читать сказки перед сном, уютно разместившись на пушистом ковре.
Обратите внимание, что балкон в этом случае должен быть максимально утепленным: малейший сквозняк, и ребенка протянет. Также выбирайте экологичные и гипоаллергенные отделочные материалы, которые не вызовут у малыша негативную реакцию. На окнах обязательно должна присутствовать защитная фурнитура, например, съемные ручки или блокираторы открывания – это очень важно для детской безопасности.
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