Как оформить панорамный балкон

Владельцы балконов с панорамным остеклением – настоящие счастливчики, ведь они могут создать здесь уютное помещение с великолепным видом. Если вы до сих пор используете эту зону как кладовку, тогда мы идем к вам. Сегодня мы расскажем, как оформить балкон, чтобы наслаждаться каждой минутой, проведенной здесь.

Ошибки при оформлении лоджии

Идея 1: Обеденная зона

Идея 2: Зимний сад

Идея 3: Кабинет

Идея 4: Лаунж-зона

Идея 5: Часть детской

Слишком громоздкая мебель для маленького балкона• Использование дешевых материаловНе стоит думать, что если лоджия – «второстепенное» помещение, то здесь можно использовать дешевые материалы низкого качества. В ваших же интересах сделать так, чтобы вам было приятно находиться в комнате, отдыхать, завтракать или работать. Поэтому сразу откажитесь от пластиковых панелей и вагонки, сайдинга, бюджетного линолеума и пр. Отдавайте предпочтение качественным, долговечным материалам, которые будут радовать первозданным внешним видом не один год.• Нагромождение предметовОбычно балкон не отличается большими габаритами, поэтому важно продумать, какая мебель вам здесь действительно нужна, а от какой можно отказаться. Подбирайте предметы интерьера исходя из задач, которые должна выполнять лоджия, и старайтесь не загромождать и без того небольшое пространство. Откажитесь от громоздких шкафов, массивных деревянных стульев, дивана, который не позволит нормально перемещаться по балкону, и пр.Даже если в теории на лоджии может поместиться крупное кресло, лучше выбрать более компактный вариант, который оставит пространство вокруг себя. Обратите внимание на откидной стол, узкий стеллаж, кофейный столик и другие вещи небольших размеров, которые позволят с умом задействовать каждый метр.• Перебор с деталямиЭто еще одна популярная ошибка при оформлении балкона или лоджии. Маленькое пространство не нуждается в обилии ярких деталей. Они лишь занимают место, создают визуальный шум и зрительно уменьшают площадь комнаты. Поэтому пары постеров, подушки на кресле, крупного растения в углу и вазы на столике будет вполне достаточно для того, чтобы сделать балкон уютным.Идеи оформления лоджииПодбирайте обеденную группу, исходя из размеров балконаЕсли балкон выходит из кухни, а она не отличается большими габаритами, можно перенести обеденную зону на балкон. Самый экономный вариант с точки зрения площади – превратить подоконник в барную стойку и поставить рядом два высоких стула. Если же место позволяет, отличным вариантом станет плетеный столик с такими же стульями или откидная модель, которую можно будет сложить, когда она будет не нужна.В таком уютном пространстве можно трапезничать, пить кофе, устраивать посиделки с друзьями, наслаждаться бокалом вина вечером после работы, любуясь видом из окна. Кстати, если планируете проводить здесь время днем, позаботьтесь о защите от яркого солнца – это особенно актуально, если окна выходят на солнечную сторону. Используйте занавески, жалюзи или сделайте специальную тонировку на стеклах, если не хочется вешать текстиль.Количество растений зависит от размера балконаВ городских условиях часто не хватает близости с природой. Если у вас нет времени разъезжать по паркам и гулять по скверам, тогда есть более простой вариант – завести несколько «зеленых друзей». А чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, разместите их на балконе. Здесь растениям будет достаточно солнечного света, и вам останется лишь вовремя поливать и подкармливать их по необходимости.Даже если лоджия утепленная и здесь круглый год комфортная температура, выбирайте неприхотливые сорта цветов, которые не боятся сквозняков и низких температур. За такими растениями проще ухаживать, и они точно не пропадут от малейшего понижения температуры за окном. Очень красиво смотрятся крупные цветы, вроде фикуса или монстеры. Высадите их в стильные декоративные кашпо и расставьте по балкону. А на подоконнике или небольшом деревянном стеллаже можно разместить маленькие деревянные горшочки.На заметку: Если на лоджии еще остается свободное место, поставьте мини-диванчик, плетеную мебель или кресло, а рядом – журнальный столик. Тогда вы будете приходить сюда не только поливать цветы, но и отдыхать.Варианты минималистичного и яркого кабинетаКабинет в квартире – маст-хэв последних лет. Даже если вы работаете в офисе, все равно бывают моменты, когда некоторые вопросы нужно решить уже по приходу домой. К сожалению, именно на эту зону обычно и не хватает места, особенно если речь идет о маленьких квартирах: студиях, однушках, хрущевках. Важно не только поставить стол и стул, но также создать хотя бы минимальное изолированное пространство, в котором вы смогли бы сосредоточиться и ни на что не отвлекаться.Лоджия является идеальным вариантом. Она отгорожена от остальной квартиры, здесь достаточно светло, а когда нужно сделать перерыв, можно попить кофе, любуясь видом из окна. Чтобы разместить здесь все необходимое и при этом чувствовать себя комфортно, используйте следующий вариант планировки: стол и стул около одной стены, а напротив шкаф или полки для хранения либо маленькая зона для отдыха с кофейным столиком и креслом.Установите диван или подвесное креслоКстати, об отдыхе. Если у вас большая семья, и не всегда есть возможность расслабиться, лежа на диване в гостиной, тогда самое время реорганизовать лоджию и устроить там лаунж-зону. Это возможно сделать даже на самом маленьком балконе, ведь понадобится минимум мебели: удобное кресло (необязательно классическое, можно мешок или подвесное), журнальный либо кофейный столик, а еще ковер, чтобы ногам было уютно. Если площадь балкона позволяет, добавьте несколько деталей: пару комнатных растений, полку с книгами, стеллаж для хранения и пр.При оформлении зоны отдыха важно уделять внимание не столько мебели, сколько мелким деталям, которые настраивают на спокойствие и расслабление. Например, можно добавить уютный текстиль (плед, декоративные подушки, шторы), повесить гирлянду на окно, добавить несколько постеров на стену.Еще один важный момент – освещение. Не ограничивайтесь одним светильником по центру потолка: повесьте бра над креслом, чтобы было удобно читать, поставьте лампу на журнальный столик или сделайте LED-подсветку. Тогда вы сможете подстраивать освещение на балконе под свое настроение.На балконе можно сделать игровую или учебную зонуЕсли у вас есть маленький ребенок, вы как никто другой знаете, как сложно уместить в одной небольшой комнате все нужные зоны: спальную, игровую, спортивную, учебную и пр. Поэтому самым оптимальным вариантом будет задействовать балкон. Перенесите туда стол и стул для учебы, все игрушки своего малыша или повесьте шведскую стенку, чтобы он занимался, когда захочет. А еще здесь можно будет читать сказки перед сном, уютно разместившись на пушистом ковре.Обратите внимание, что балкон в этом случае должен быть максимально утепленным: малейший сквозняк, и ребенка протянет. Также выбирайте экологичные и гипоаллергенные отделочные материалы, которые не вызовут у малыша негативную реакцию. На окнах обязательно должна присутствовать защитная фурнитура, например, съемные ручки или блокираторы открывания – это очень важно для детской безопасности.