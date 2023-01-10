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«Просто скользи»: 5 фактов о гениальнейшем танцоре современности и видео его танца

«Просто скользи»: 5 фактов о гениальнейшем танцоре современности и видео его танца

1. Настоящее имя Лила Бака — Чарльз Райли, ему 27 лет (1988 г. р.)



2. Лил Бак вырос в Мемфисе. Когда ему было 12, старшая сестра показала ему некоторые основные танцевальные движения стиля Jookin у них дома в гостиной. После этого Чарли буквально «заболел» Jookin. Он забросил баскетбол и рисование, чтобы уделять танцам максимальное количество времени.



3. В 19 лет Лил Бак переезжает в Лос-Анджелес, чтобы продолжить свою карьеру. Он появляется на шоу Эллен ДеДженерес, после чего его замечают и приглашают поработать с Мадонной.



4. Jookin — стиль танца, придуманный скейтбордистами. Во время исполнения танцор скользит, словно на доске. Jookin — единственный стиль танца, родившийся в Мемфисе. Лил Бак является самым известным в мире танцором Jookin.

«Просто скользи»: 5 фактов о гениальнейшем танцоре современности и видео его танца

5. Лил Бак называет себя «танцор-экспериментатор». Он говорит о своём танце так: «Это чистая импровизация. Это действие момента. Очень часто я просто слышу музыку и начинаю танцевать.»

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«Просто скользи»: 5 фактов о гениальнейшем танцоре современности и видео его танца

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«Просто скользи»: 5 фактов о гениальнейшем танцоре современности и видео его танцаПодписаться на мой Instagram
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