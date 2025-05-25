Как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими

1. Первый совет: отделите плоды друг от друга

Бананы можно хранить отделив друг от друга. \ Фото: startingsolidsaustralia.com.au.

2. Второй совет: поместите бананы в холодильник

Храните бананы в холодильнике либо на нижней полке, либо в лотке. \ Фото: thetakeout.com.

3. Третий совет: подвесьте банановую связку

По возможности храните бананы в подвешенном виде. \ Фото: santeplusmag.com.

4. Четвёртый совет: храните бананы в правильном месте

Бананы лучше всего хранить в тёмном прохладном месте. \ Фото: google.com.

5. Пятый совет: используйте для хранения бананов пищевую плёнку

Используйте пищевую плёнку. \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.

6. Шестой совет: выбирайте банановые плоды разной степени спелости

Лучше всего выбирать бананы, исходя из своих потребностей. \ Фото: tasteofhome.com.

7. Седьмой совет: храните бананы в морозильной камере

Бананы можно заморозить, предварительно почистив и порезав их. \ Фото: verywellfit.com.

8. На заметку

Правильно подобранное место поможет гораздо дольше сохранить бананы свежими. \ Фото: parachutekalpavriksha.org.

Не храните бананы рядом с другими фруктами или овощами. \ Фото: i2-prod.mirror.co.uk.

9. Как понять, что бананы испортились

Испорченный банан не так уж и сложно распознать. \ Фото: cdn.britannica.com.