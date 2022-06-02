Поразительные фотографии, запечатлевшие cуровость Пенсильвании 1970-х

Фотографии Марка Коэна, документирующие жизнь людей в его родном Уилкс-Барре и других рабочих районах Пенсильвании были сделаны быстро и незаметно — он держал вспышку в одной руке, а камеру подальше от лица. Он подошел поближе, и зажегся яркий свет. Фотография делается до того, как объект успеет напрячься и принять позу. Скорость и движение очевидны в его работе.

«Если вы находитесь очень близко к людям, и кто-то решил вам врезать — вы не хотите прятать голову за камерой, потому что вы не сможете увернуться» Коэн объясняет.