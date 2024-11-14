14 вкусняшек прошлого, которые обожали дети в СССР, а современных зумеров уже не впечатлят

1. Кисель в брикетах

Сегодня детям вряд ли придёт в голову лакомиться полуфабрикатом для киселя. /Фото: remoskop.ru

2. Пирожные «Персики»

Простенький рецепт десерта, который частенько делали дома. /Фото: pinterest.com

3. Монпансье

Простенькие леденцы в жестяной коробочке раньше обожали. /Фото: pikabu.ru

4. Шоколадные колбаски

Сладкая колбаса с привкусом ностальгии. /Фото: easyladys.com

5. Домашние леденцы

Леденец, который даже ребёнок мог сделать дома за пару минут. /Фото: pikabu.ru

6. Гематоген

Гематоген есть и сейчас, но уже не так популярен. /Фото: kp.ru

7. Драже «Лимончики»

Обычные конфетки-драже, которые любили миллионы. /Фото: twizz.ru

8. Хлеб с сахаром

Один из самых простых, но любимых перекусов. /Фото: vk.com

9. Десерт «Орешки»

Популярная домашняя вкусняшка, которая требовала специального оборудования на кухне. /Фото: food-advisor.org

10. Ириски

Раньше были намного популярнее, чем сейчас. /Фото: bing.com

11. Конфеты «Холодок»

Конфеты, к которым относились несколько избирательно. /Фото: twizz.ru

12. Сливочная помадка

Сегодня помадки стали малоизвестным кондитерским изделием, а раньше было по-другому. /Фото: twizz.ru

13. Пирожное «Картошка»

Один из легендарных домашних десертов времён СССР. /Фото: mirpovara.ru

14. Сэндвич из печенья и сливочного масла

Перемазал, соединил - и готово. /Фото: pikabu.ru