14 вкусняшек прошлого, которые обожали дети в СССР, а современных зумеров уже не впечатлят

Это сегодня в магазинах можно найти десятки и сотни всяких вкусностей, способных удовлетворить пожелания даже кондитерского гурмана. В Советском Союзе такого разнообразия не было, впрочем, это совсем не значит, что тогдашним сладкоежкам было непросто. Знаменитая смекалка помогала приготовить вкусности самим и даже найти их в самых неожиданных местах, пусть они и не блистали большим ассортиментом вкусов.
1. Кисель в брикетах
Сегодня детям вряд ли придёт в голову лакомиться полуфабрикатом для киселя. /Фото: remoskop.ru
Казалось бы, что кисель, который пить многие не очень любят, не может быть вкусняшкой для сладкоежек. Однако в советские годы брикеты, состоящие из спрессованного полуфабриката напитка, неожиданно получили именно такую популярность. Детям нравилось грызть сухой брикет, и это было неудивительно - приготовленная из натуральных фруктов, ягод и соков, заготовка на кисель была действительно вкусной.
2. Пирожные «Персики»
Простенький рецепт десерта, который частенько делали дома. /Фото: pinterest.com
Это сегодня любой школьник может зайти в кондитерскую и выбрать понравившуюся пироженку из десятка других. А в годы СССР намного чаще вкусняшки готовили дома, причём уделяли внимание не только вкусовым качествам, но и внешнему виду. Ярким примером такого домашнего десерте были пирожные «Персики».
Готовили их из размолотого печенья, которое с помощью масла и других ингредиентов превращают в своего рода тесто. Потом из него делают половинки «персика», смазывали из с плоской стороны обычной или варёной сгущёнкой и посыпали сахаром. А чтобы придать им сходство с реальным фруктом, перед сахарной посыпкой выжимали сок из морковки и свеклы, а потом погружали в них десерт с одной стороны.
3. Монпансье
Простенькие леденцы в жестяной коробочке раньше обожали. /Фото: pikabu.ru
Несмотря на то, что конфеток в СССР было немало, маленькие разноцветные леденцы монпансье пользовались особой популярностью. Их было удобно носить с собой, так как их продавали в небольших жестяных коробочках, ещё и вкусов леденцов в одной упаковке было несколько. Впрочем, монпансье имели и один недостаток — они очень сильно приклеивались одна у другой, поэтому съедать их по одной получалось далеко не всегда.
4. Шоколадные колбаски
Сладкая колбаса с привкусом ностальгии. /Фото: easyladys.com
Одна из самых любимых колбасок для советских детей была, конечно, сладкой. И готовилась она многими мамами дома, причём её несложный рецепт только добавлял популярности. Ингредиенты для этого десерта также были довольно доступными - обычные сухие печеньки, сахар, молоко, какао и сливочное масло. Главной фишкой приготовления шоколадной колбасы было придать ей в разрезе как можно большую схожеть с палкой оригинальной салями, к примеру, ведь кусочки сала имитировались печеньем.
5. Домашние леденцы
Леденец, который даже ребёнок мог сделать дома за пару минут. /Фото: pikabu.ru
Пожалуй, это один из самых простых вариантов вкусняшек, для приготовления которого нужен был один-единственный ингредиент - это сахар. Домашние леденцы делались в самых разных вариациях по виду, в зависимости от ресурсов кухни отдельной взятой советской ячейки общества.
То есть, если были какие-нибудь формочки, например, в виде легендарных петушков, то конфетки получались фигурными. Но и их отсутствие сладкоежек не смущало: растопил сахар в обычной ложке, подождал, пока затвердеет, и можно есть - получалось одинаково вкусно. Главное - не передержать, иначе леденец будет горчить.
6. Гематоген
Гематоген есть и сейчас, но уже не так популярен. /Фото: kp.ru
Справедливости ради, гематоген можно найти в любой аптеке и сегодня, да и в супермаркетах его нередко продают. Однако в годы СССР он явно был намного популярнее - особенно, если в магазине разнообразия вкусняшек не было из-за дефицита, а вот аптеки пополнялись намного лучше. Кроме того, гематоген, который изначально появился как лекарство, считался вкусным и при этом полезной альтернативой другим сладостям, а потому их покупали и сами дети, и родители для своих отпрысков.
7. Драже «Лимончики»
Обычные конфетки-драже, которые любили миллионы. /Фото: twizz.ru
В Советском Союзе драже тоже были, и во многих вариантах, однако среди наиболее популярных стоит вспомнить «Лимончики». Это были круглые маленькие конфетки в сахаре, но при этом у них была мягкая оболочка. Изготовляли их из натуральных ингредиентов, а продавались они на развес, что позволяло всегда лакомиться свежими конфетками - а именно тогда они были самыми вкусными.
8. Хлеб с сахаром
Один из самых простых, но любимых перекусов. /Фото: vk.com
Один из самых элементарных вкусных перекусов, который толком и готовки не требует - это хлеб с сахаром. Достаточно было отрезать ломтик хлеба, щедро посыпать его сахаром, а затем поливать сверху растительным маслом ровно настолько, чтобы смочить сладкую посыпку. Впрочем, многие отказывались даже от масла, и ограничивались сахаром. А был и более модернизированный вариант бутерброда-десерта, когда в качестве сладкого ингредиента брали любимое варенье.
9. Десерт «Орешки»
Популярная домашняя вкусняшка, которая требовала специального оборудования на кухне. /Фото: food-advisor.org
Ещё один десерт, который готовили преимущественно в домашних условиях. Правда, в отличие от тех же «Персиков», «Орешки» требовали наличия отдельного гаджета - так называемой орешницы, которая позволяло придать лакомству нужную форму. Правда, готовили его, мягко скажем, не за пять минут, ведь нужно было не только «скорлупки» испечь, но и варёную сгущёнку сделать. С другой стороны, десерт был одним из самых вкусных, которые можно было приготовить дома, так что на такие временные жертвы многие с энтузиазмом шли.
10. Ириски
Раньше были намного популярнее, чем сейчас. /Фото: bing.com
В числе самых любимым советскими гражданами конфеток была «гроза зубных пломб». Конечно, речь шла об ирисках, которые были относительно доступными в СССР. И несмотря на свою тягучую консистенцию, любили их за очень сладкий вкус. А вот сегодня они уже не так популярны, но желающие окунуться в ностальгию советского детства, по-прежнему могут сходить в магазин, купить ириску и рискнуть своими пломбами.
11. Конфеты «Холодок»
Конфеты, к которым относились несколько избирательно. /Фото: twizz.ru
Такой вариант советских конфеток несколько отличался от остальных - если те же ириски были настолько сладкими, что порой их приходилось запивать водой, то с «Холодком» была несколько другая история. Они не отличались особой сладостью, и при этом обладали неплохим освежающим эффектом. Правда, такое необычное послевкусие некоторые и вовсе отпугивали, но многие из всё-таки любили.
12. Сливочная помадка
Сегодня помадки стали малоизвестным кондитерским изделием, а раньше было по-другому. /Фото: twizz.ru
Современные дети, даже искушённые вкусняшками буквально со всей планеты, любят старые добрые конфеты «Коровка». А в Советском Союзе были не только они, но и их альтернативный вариант в виде сливочных помадок - тем более, что они были чуть менее сладкими. К тому же, в некоторые виды помадки добавляли ещё и цукаты, что делали из более популярными среди советских детишек.
13. Пирожное «Картошка»
Один из легендарных домашних десертов времён СССР. /Фото: mirpovara.ru
Наверное, среди пирожных эпохи СССР именно этот удерживает первенство по уровню ностальгии. «Картошку» до сих пор многие готовят дома, а также производят некоторые сети кондитерских. Оно и понятно, ведь их очень легко изготовить, а всё из-за концепции, которая позволила его создать.
Как известно, это советское пирожное было разработано в качестве способа безотходного производства - его ГОСТ прямо предписывал брать остатки от бисквитного теста или печений, которые остались после приготовления других десертов. Поэтому нет ничего удивительного, что оно известно и сегодня, ведь отходы от кондитерских производств есть и сегодня.
14. Сэндвич из печенья и сливочного масла
Перемазал, соединил - и готово. /Фото: pikabu.ru
Эту вкусняшку можно назвать более изящной альтернативой хлебу с сахаром. Обычно брали пару печенек, преимущественно из песочного теста, смазывали каждую из них сливочным маслом и соединяли между собой. Такого рода сэндвич мог сделать любой ребёнок, чтобы стакан молока лучше «заходил», или просто так, чтобы вкусно перекусить. А простота и доступность такой сладости позволяют сделать его и сегодня, хоть это и не шибко популярно среди современных, искушённых заваленными полками магазинов зумеров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии