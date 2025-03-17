Пища, которая предотвращает появление морщин

До определенного момента мы живем текущим днем и рады каждому новому достижению. А вот когда замечаем первые мелкие морщины и седые волосы, у нас возникает определенная негативная рефлексия. Действительно ли мы уже стареем? Нет смысла скрывать, что в определенном возрасте наш метаболизм просто замедляется, а кожа не успевает с производством коллагена и эластина. Самый главный враг упругой кожи — время, но неправильно было бы перекладывать все на ее старение.



Вредное воздействие солнечных лучей, алкоголь, а иногда и сигареты, приводят к тому, что организм в борьбе со свободными радикалами становится беспомощным. Существует, к счастью, по крайней мере, один способ, чтобы его поддержать. Речь идет, конечно, о диете. То, что мы едим, влияет на упругость кожи, ее тонус и способность защищать себя от внешних воздействий.

Семена черного кунжута

Авокадо

Семена тыквы

Рыба

Пища, богатая селеном

Бобовые

Помидоры

Овощи и фрукты, богатые витаминами C и E