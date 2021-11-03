15 потрясающих идей, которые позволят обновить гардероб за копейки

Обновить гардероб можно самыми разными способами.

На сей раз читателю будет представлено сразу 15 потрясающих идей относительно того, как можно сделать это за сущие копейки.

1. Яркий клатч

Сумка-клатч из ПВХ-салфетки и ремня.

Яркий и стильный клатч, который можно сделать из куска поливинилхлорида, чаще всего используемого для изготовления салфеток для сервировки стола, хорошего клея и тонкого черного ремня.

2. Детская накидка

Накидка из флиса.

Стильная детская накидка, которую можно легко смастерить своими руками из двух небольших кусков флиса и атласной ленты. Нужно просто сложить два вместе два кусочка ткани, проделать в них отверстия и пустить через них ленту. Края ткани можно обработать на швейной машинке или за неимением навыков с помощью клейкой ленты для ткани.

3. Декоративный шарф-снуд

Шарф-снуд из трикотажной вещи.

Ненужную трикотажную футболку или юбку можно превратить в стильный и по-прежнему актуальный в этом сезоне шарф-снуд, который станет чудесным дополнением осеннего образа..

4. Юбка

Оригинальная юбка с запахом.

Каждый, кто умеет пришивать пуговицы способен сделать подобную юбку так, как для ее создания совершенно не требуется никаких специальных навыков.

5. Кофта с разрезом

Для реализации данной идеи понадобится плотная ткань, ножницы и большая пуговица.

Кофта с разрезом на спине.

Если в вашем шкафу есть кофта, которая вот уже несколько сезонов пылится без дела, можете попробовать проделать с ней подобный фокус. Вооружившись линейкой и текстильным маркером, нарисуйте на спине пуловера треугольник так, чтоб его верхушка совпала с воротником. Вырежьте, закрепите края с помощью клейкой ленты для ткани, а на воротник пришейте липучку или крючок. Ультрамодная кофта с разрезом на спине готова!

6. Жилет из овчины

Ультрамодный жилет из овчины.

Все что нужно для создания этого стильного жилета - это прямоугольный кусок дубляжа и фурнитура. С помощью ножниц, сделайте аккуратные разрезы для рук, сзади пришейте купленную фурнитуру и наслаждайтесь уютной и уникальной вещицей, сделанной собственными руками.

7. Свитер с заплатками

Свитер с заплатками.

Обновить старый наскучивший свитер можно при помощи двух фигурных заплаток на локтях. Просто купите небольшой кусок трикотажа или ткани с пайетками, вырежьте из нее две одинаковые заплатки и с помощью нитки и иголки пришейте их к свитеру.

8. Свитер с кружевом

Свитер с кружевом.

Преобразить далеко не новый свитер поможет небольшой кусок кружева. Аккуратно пришейте ажурную ткань изнутри по нижнему шву вещи, и тусклый свитер превратится в очаровательное и романтичное изделие.

9. Стильная джинсовая куртка

Джинсовая куртка с кружевом.

Широкая кружевная вставка превратит обычную джинсовую куртку в стильный и женственный предмет осеннего гардероба.

10. Шерстяное украшение

Колье из шерстяной пряжи.

Из остатков шерстяной пряжи и фурнитуры можно смастерить очаровательное колье. Такое украшение можно пришить к воротнику вязаного свитера или носить с любым другим нарядом, как самостоятельный аксессуар.

11. Свитер с оригинальным воротом

Свитер с разрезами.

Обновить и добавить шарма старой трикотажной кофте помогут небольшие фигурные разрезы. Главное в этом деле аккуратность и наличие фантазии.

12. Лепестки

Кофта с лепестками.

Лепестки, вырезанные из плотной ткани разных цветов, и нашитые на однотонный свитер помогут превратить абсолютно неприметную вещь в дизайнерское изделие.

13. Кардиган с жемчугом

Жемчужный декор.

Бусинки, похожие на жемчуг, которые можно купить в магазинах для рукоделия - прекрасный материал для декора одежды. Такими бусинами можно украсить ворот, плечи или весь кардиган целиком, чтобы изделие приобрело поистине роскошный и стильный вид.

14. Джинсы с леопардовыми вставками

Леопардовые вставки.

Обновить старые, но от этого не менее любимые джинсы можно с помощью леопардовых вставок. Кусочки ткани, с актуальным этой осенью звериным принтом, помогут придать джинсам новый стильный вид и замаскировать различные следы носки, вроде потертостей, дырок и пятен.

15. Очаровательный воротничок

Декор воротника рубашки.

Обновить и улучшить внешний вид рубашек и блузок поможет простой декор воротника. Офисные блузки можно расшить бисером или бусинами, а воротники повседневных рубашек декорировать шипами, заклепками или цепочками.

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