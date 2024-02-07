7 способов использования кондиционера для волос

Опытная хозяюшка всегда знает, как найти применением быту косметическому средству, которое ей не подошло. К примеру, бальзаму для волос.







И сегодня мы хотим поделиться с вами этими бытовыми секретами. Более того, после их прочтения вы наверняка приобретёте баночку бальзама специально для домашних дел. Ведь бытовая химия сейчас сильно выросла в цене, а для наших советов можно использовать самый недорогой бальзам за 100₽.





1. Бальзам для волос превращается в кондиционер для белья

2. Ваша обувь заблестит!

3. Ржавчина вас больше не побеспокоит!

4. Снимаем макияж легко и просто

5. Предотвращаем засоры

6. Вещь села после стирки? Мы это исправим!

7. Больше не покупаем средство для бритья!

Бальзам придаст вещам мягкостьНаверняка многие обратили внимание на резкое повышение цен на любимые средства для стирки. И прежде чем отдавать такие суммы за кондиционер для белья, попробуйте воспользоваться нашим советом. Поверьте, вы будете приятно удивлены.Разведите 150 мл бальзама для волос в половине литра тёплой воды. Добавьте 100 мл столового уксуса и тщательно перемещайте. Перелейте полученный раствор в банку от кондиционера и используйте по назначению. На одну стирку достаточно одного колпачка раствора. Ваши вещи приобретут изысканный аромат, а также станут невероятно мягкими.Кадансы обувь будет сиять!Кожаная обувь — стильное дополнение к любому образу. Однако не стоит забывать, что она требует постоянного ухода. Ведь нет ничего хуже, чем потускневший вид вашей обуви. Специальные средства для кожи могут значительно опустошить ваш семейный бюджет. Но, к счастью, у нас есть бюджетное решение этой проблемы.Нанесите немного бальзама для волос на губку и тщательно протрите ею кожаную обувь со всех сторон. Она преобразится у вас на глазах. Мелкие заломы разгладятся, появится блеск. Этот вариант отлично подходит для всех кожаных изделий: сумок, кошельков, ремней.Терка больше не заржавеет!Ржавчина является главным врагом кухонной утвари. Особенно когда речь идёт о предметах, отложенных про запас. Так, к примеру, если вы держите в шкафу вторую тёрку на будущее, она может заржаветь ещё до начала ее использования. Но это можно предотвратить.Смажьте стальную вещь бальзамом для волос и уберите на хранение. За счёт тонкой пленки бальзама влага и кислород не смогут нанести ей вреда. А вы навсегда забудете о ржавчине.Бальзам справится не хуже специального молочкаЧто делать, если любимое молочко для снятия макияжа закончилось в самый не подходящий момент? Не переживать. Ведь у вас в ванной наверняка есть бальзам для волос, который также отлично справится с этой проблемой.Нанесите немного бальзама на ватный диск и проторите им лицо. После чего ополосните водой, как обычно. Вы удивитесь, но бальзам для волос снимет ваш макияж даже эффективнее, чем специальное молочко.Слив больше не забьётся!Средства от засоров достаточно дорого стоят. Особенно если использовать их на постоянной основе. Но вместо того, чтобы бороться с засорами, мы предлагаем их предотвращать.Все, что вам нужно сделать — залить в слив немного бальзама для волос. Но делать это нужно на регулярной основе, один раз в две недели. Тогда вы забудете о том, что когда-то ваш слив был забит.Растягиваем севшую вещь!Все мы хоть раз ошибались с выбором режима для стирки. И обиднее всего было осознавать, что при неправильной температуре была постирана любимая вещь. Много кто отправлял ее в итоге на мусорку. Но мы расскажем, как можно спасти вещь, которая села после неправильной стирки.В тазик необходимо налить тёплую воду. Добавить одну четверть стакана бальзама для волос и хорошенько размешать. Поместите в раствор севшую вещь и оставьте на полчаса. После чего переместите ее в тазик с чистой тёплой водой на несколько минут. Это нужно, чтобы смыть остатки бальзама. Далее достаём вещь, отжимаем и растягиваем. Бальзам придаст волокнам ткани эластичности, и она легко вернёт нужную вам форму.Используем бальзам при бритьеНаверно, каждая девушка хоть раз сталкивалась с раздражением после бритья. И даже самые дорогие средства для бритья не всегда могут гарантировать, что вас не коснётся эта неприятность. Но мы знаем решение, которое не только не вызовет раздражение, но и придаст коже мягкость.Просто следует заменить средство для бритья на бальзам для волос. Нанесите его на кожу и воспользуйтесь бритвой, как обычно. Вы удивитесь, но ваша кожа будет мягкой, как после любимого крема.