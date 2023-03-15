Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

История не раз демонстрировала, какой ущерб люди способны причинить друг другу, но иногда сильнейшие напасти сваливались на человеческий род с небес. Нижеследующие малоизвестные природные и техногенные катастрофы вызвали гибель сотен, если не тысяч, людей.
Великий смог 1952 года
Если вы хотите знать, какой вред окружающей среде может нанести быстро растущая промышленность, то не нужно далеко ходить за примером. Речь идёт о Великом смоге в Лондоне в 1952 году. Частицы сажи и другие загрязняющие вещества скопились над городом в безветренную погоду, образовав плотную завесу чёрного дыма, что привело к серьёзному загрязнению воздуха на целых четыре дня. Смог уничтожил поголовье крупного рогатого скота, спровоцировал у местных жителей многочисленные проблемы со здоровьем вплоть до смертельного исхода. В результате около четырёх тысяч человек погибли от удушья и лёгочных заболеваний, прежде чем поднявшийся ветер очистил город от смога. Произошедшее в Лондоне заставило жителей переосмыслить свое отношение к защите окружающей среды. Так в 1956 году для усиления контроля над экологической ситуацией был принят «Закон о чистом воздухе».
Наводнение из патоки в Бостоне
При мысли о наводнении вряд ли вы представляете себе гигантские волны мелассы — липкой чёрной патоки, стремительно заполняющие улицы, хотя именно это произошло в 1919 году в бостонском районе Норт-Энд. Переполненный до краёв огромный чугунный резервуар разрушился, не выдержав давления, и двухэтажные волны сахаросодержащей жидкости хлынули вниз на ирландский и итальянский кварталы. Напор было настолько сильный, что с путей сошёл железнодорожный состав. Чёрная патока сметала на своём пути и пешеходов и людей в экипажах, не способных выбраться из вязкого вещества. В результате техногенной катастрофы 21 человек погиб и 150 получили ранения. Кроме того, меласса нанесла значительный ущерб архитектуре города.
Катастрофа в Эмпайр-стейт-билдинг
Двухмоторный бомбардировщик Б-25 Митчелл, принадлежащий армии США, врезался в небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в туманный июльский день 1945 года. В результате происшествия погибли четырнадцать человек и около двадцати были ранены. Поскольку катастрофа случилась в субботний день, людей в 103-этажном здании, к счастью, оказалось немного. Обломки самолёта падали с высоты около 270 метров вниз на прилегающую улицу и крыши соседних зданий, спровоцировав пожар. В самом Эмпайр-стейт-билдинг пожар начался, когда часть двигателя от самолёта упала в шахту лифта, но уже сорок минут спустя огонь был ликвидирован. К всеобщему удивлению, прочность конструкций небоскрёба не пострадала в результате инцидента, большинство офисов в здании были вновь открыты для посещений в ближайший понедельник.
Массовое отравление в Басре
В 1971 году в иракский порт Басра на юго-востоке страны поступила крупная партия протравленного зерна для посадок, состоящая в основном из американского ячменя и мексиканской пшеницы. Для защиты от вредителей и гниения груз, не предназначенный для употребления в пищу, был обработан метилртутью. Смертельно опасное для человека зерно было окрашено в яркий оранжево-розовый цвет, а на мешках имелись предупреждающие наклейки на английском и испанском языках. Тем не менее, местные повстанцы похитили мешки из порта и раздали голодающему населению. В результате, по самым скромным подсчётам, ртутью отравились более шести с половиной тысяч человек, а такие тревожные симптомы, как глухота, потеря зрения, нарушение координации движений, наблюдались у многих людей на протяжении длительного времени.
Паническое бегство слонов в Индии
Летом 1972 года на территории природного парка слонов Chandka в штате Орисса, на востоке Индии стояла страшная жара и засуха. Местные жители боялись покидать свои жилища, поскольку зной и отсутствие воды довели несчастных животных до безумия. 24 человека погибли 10 июля 1972 года, когда движимые инстинктом слоны в паническом бегстве пронеслись через пять деревень. Сегодня заповедник известен как святилище слонов, а его территория, покрытая буйной растительностью, как ни странно, славится своей влажностью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии