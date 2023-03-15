С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

История не раз демонстрировала, какой ущерб люди способны причинить друг другу, но иногда сильнейшие напасти сваливались на человеческий род с небес. Нижеследующие малоизвестные природные и техногенные катастрофы вызвали гибель сотен, если не тысяч, людей.

Великий смог 1952 года


Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством


Если вы хотите знать, какой вред окружающей среде может нанести быстро растущая промышленность, то не нужно далеко ходить за примером. Речь идёт о Великом смоге в Лондоне в 1952 году. Частицы сажи и другие загрязняющие вещества скопились над городом в безветренную погоду, образовав плотную завесу чёрного дыма, что привело к серьёзному загрязнению воздуха на целых четыре дня. Смог уничтожил поголовье крупного рогатого скота, спровоцировал у местных жителей многочисленные проблемы со здоровьем вплоть до смертельного исхода. В результате около четырёх тысяч человек погибли от удушья и лёгочных заболеваний, прежде чем поднявшийся ветер очистил город от смога. Произошедшее в Лондоне заставило жителей переосмыслить свое отношение к защите окружающей среды. Так в 1956 году для усиления контроля над экологической ситуацией был принят «Закон о чистом воздухе».

Наводнение из патоки в Бостоне


Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

При мысли о наводнении вряд ли вы представляете себе гигантские волны мелассы — липкой чёрной патоки, стремительно заполняющие улицы, хотя именно это произошло в 1919 году в бостонском районе Норт-Энд. Переполненный до краёв огромный чугунный резервуар разрушился, не выдержав давления, и двухэтажные волны сахаросодержащей жидкости хлынули вниз на ирландский и итальянский кварталы. Напор было настолько сильный, что с путей сошёл железнодорожный состав. Чёрная патока сметала на своём пути и пешеходов и людей в экипажах, не способных выбраться из вязкого вещества. В результате техногенной катастрофы 21 человек погиб и 150 получили ранения. Кроме того, меласса нанесла значительный ущерб архитектуре города.

Катастрофа в Эмпайр-стейт-билдинг


Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

Двухмоторный бомбардировщик Б-25 Митчелл, принадлежащий армии США, врезался в небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в туманный июльский день 1945 года. В результате происшествия погибли четырнадцать человек и около двадцати были ранены. Поскольку катастрофа случилась в субботний день, людей в 103-этажном здании, к счастью, оказалось немного. Обломки самолёта падали с высоты около 270 метров вниз на прилегающую улицу и крыши соседних зданий, спровоцировав пожар. В самом Эмпайр-стейт-билдинг пожар начался, когда часть двигателя от самолёта упала в шахту лифта, но уже сорок минут спустя огонь был ликвидирован. К всеобщему удивлению, прочность конструкций небоскрёба не пострадала в результате инцидента, большинство офисов в здании были вновь открыты для посещений в ближайший понедельник.

Массовое отравление в Басре


Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

В 1971 году в иракский порт Басра на юго-востоке страны поступила крупная партия протравленного зерна для посадок, состоящая в основном из американского ячменя и мексиканской пшеницы. Для защиты от вредителей и гниения груз, не предназначенный для употребления в пищу, был обработан метилртутью. Смертельно опасное для человека зерно было окрашено в яркий оранжево-розовый цвет, а на мешках имелись предупреждающие наклейки на английском и испанском языках. Тем не менее, местные повстанцы похитили мешки из порта и раздали голодающему населению. В результате, по самым скромным подсчётам, ртутью отравились более шести с половиной тысяч человек, а такие тревожные симптомы, как глухота, потеря зрения, нарушение координации движений, наблюдались у многих людей на протяжении длительного времени.

Паническое бегство слонов в Индии


Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

Летом 1972 года на территории природного парка слонов Chandka в штате Орисса, на востоке Индии стояла страшная жара и засуха. Местные жители боялись покидать свои жилища, поскольку зной и отсутствие воды довели несчастных животных до безумия. 24 человека погибли 10 июля 1972 года, когда движимые инстинктом слоны в паническом бегстве пронеслись через пять деревень. Сегодня заповедник известен как святилище слонов, а его территория, покрытая буйной растительностью, как ни странно, славится своей влажностью.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх