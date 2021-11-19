Как спасти пересоленные блюда, сделав их еще вкуснее, чем в рецепте

Что делать хозяйке, которая пересолила еду
Если хозяйка пересолила блюдо, то чаще всего говорят, что она к кому-то не ровно дышит. Правда это или нет - на самом деле, не так уже весомо, гораздо важнее понять, что делать с испорченными продуктами. Лучше всего не горячиться и не выбрасывать то, что получилось. Следуя этим 8 полезным советам, можно постараться спасти приготовленную еду.
1. Пересоленное мясо и рыба
Пересоленная рыба - начинка для открытого пирога.
Если мясное или рыбное блюдо испорчено излишком соли, не стоит отчаиваться, ведь его можно переработать и превратить в начинку для открытого пирога. Достаточно измельчить мясо или рыбу, добавить лук, картофель, сыр или что-то еще (желательно несоленое) по желанию, добавить любой соус, выложить на тесто и запечь в духовке.
2. Сырой фарш
В пересоленный фарш можно добавить рис.
Если вы добавили слишком много соли в фарш, то не расстраивайтесь. У вас есть несколько вариантов, как выйти из ситуации. Например, можно добавить в фарш рис, и вместо котлет приготовить тефтели, или же добавить измельченную капусту, тертый сырой картофель и репчатый лук и приготовить нежные мясные шарики.
3. Естественные абсорбенты
Продукты-абсорбенты.
Если пересолили суп, то не спешите выливать его. В зависимости от рецепта добавьте пару ложек сырого риса или картошку, они возьмут на себя часть соли. Если переживаете, что испортите блюдо, очистите от кожуры одну картофелину, опустите ее в кастрюлю, а когда суп будет готов, просто не забудьте ее вытащить.
Что категорически не рекомендуется делать, так это разбавлять готовый суп водой, в этом случае блюдо станет мутным и будет выглядеть неаппетитно.
4. Чистая вода
Воду можно добавить в соус.
Вода пригодится в том случае, если вы готовите соус или мясную подливу. Добавьте в него несколько столовых ложек воды, подождите, пока блюдо закипит, попробуйте на вкус. При необходимости увеличьте количество воды.
5. Сахар или мед
Сладость нейтрализует излишек соли.
Если трюк с водой не помог, и слишком жидким делать блюдо не хочется, можно попробовать добавить немного сахара или меда. Достаточно совсем немного сладости, и вкус соуса станет гораздо богаче. Также можно спасти и суп.
6. Лимон или горчица
Горчица отлично нейтрализует соль.
Если сладкие нотки - не то, что вам нужно, то на помощь придет горчица или лимонный сок. Это идеальное дополнение к мясу или рыбе, так блюдо будет гораздо аппетитнее и еще вкуснее, а лишняя соль будет нейтрализована.
7. Промывание водой
Пересоленные макароны можно промыть проточной водой.
Если вы пересолили макароны или любую рассыпчатую крупу, промойте ее хорошенько под водой или же замочите в воде ненадолго. Излишек соли уйдет.
8. Сметана - всему голова
Сметана сделает богаче и мягче вкус любого блюда.
И, наконец, еще один ингредиент, который сделает практически любое блюдо вкуснее, смягчив его вкус и замаскировав соленые нотки, - это сметана. Способ это не подойдет только для тех, кто категорически не любит сливочный вкус, во всех остальных случаях смело добавляйте в готовое блюдо пару ложек сметаны или сливок и тушите блюдо на медленном огне еще несколько минут.
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