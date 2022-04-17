Записки туриста: Зачем японским светофорам синий сигнал?

Красный, оранжевый…синий?
Светофор – явно не та вещь, которая претендует на оригинальность. Сложно быть креативным, когда нужно блюсти порядок на дорогах. Но японцы и тут отличились. Их светофоры могут ввести неподготовленного туриста в настоящий ступор. Тут редко увидишь привычный и всем понятный зелёный цвет. Зато синий, голубой – пожалуйста! Что не так с дорожным движением в стране покемонов и цветущих сакур?
Такой светофор озадачит любого водителя.
Правила дорожного движения, «не переходи на красный» – эти вещи знает любой школьник. Но в Японии прописные истины, почему-то, не работают. Или работают, но не совсем. К примеру, водителей-иностранцев обязательно озадачит светофор: если с красным и оранжевым цветом всё примерно ясно, то что делать, когда внезапно загорается синий? Стоять? Готовиться? Уступить дорогу Годзилле? Нет, всё не так страшно: синий в Японии – это тот же зелёный. Только с поправкой на удивительный японский язык.
В классическом японском «зелёный» – всего лишь оттенок синего.
Дело в том, что столетия назад в японском языке существовало только четыре цвета: чёрный, белый, красный и синий. И, к примеру, зелёный обозначался тем же словом, что и синий – «ао». Собственное имя оттенок травы и спокойствия получил только около XI-го столетия – «midori» (от японского слова «росток» или «побег»). Но и после этого продолжал считаться всего лишь разновидностью синего «ao».
«Ошибочка вышла!»
Из-за этого в век технического прогресса случилось недоразумение. Первые официальные документы, регулирующие установку светофоров, по старинке описали зелёный словом «ао» – «синий». А что написано в документе, нужно соблюдать. Так в Японии и появились светофоры с синим сигналом.
«Синий»+ «зелёный» - вот такого цвета нынче сигнал японского светофора.
В 1973-ем правительство постаралось изменить ситуацию. Чтобы соответствовать международным стандартам и не наводить священный ужас на туристов, но при этом почтить традиции, был найден компромисс. В светофорах стали использовать «оттенок зелёного, максимально близкий к синему». Так что технически, японский светофор – зелёный. Но попробуй объясни это новоприбывшим, которые упорно видят синий.
Не синий, а «оттенок зелёного, максимально близкий к синему».
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