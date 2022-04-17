Записки туриста: Зачем японским светофорам синий сигнал?

Красный, оранжевый…синий?

Такой светофор озадачит любого водителя.

В классическом японском «зелёный» – всего лишь оттенок синего.

«Ошибочка вышла!»

«Синий»+ «зелёный» - вот такого цвета нынче сигнал японского светофора.

Не синий, а «оттенок зелёного, максимально близкий к синему».