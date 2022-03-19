Любопытные факты о джинсах
20 мая джинсы отметили свой День Рождения. Первая пара джинсовых брюк была продана в 1850 году. Немногим позже Леви Страусс открыл свою компанию «Levi Strauss & Co», которая специализировалась на пошиве одежды для рабочих. В 1873 году Леви Страусс получил патент на изготовление «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов».
Леви Страусс
В день рождения джинсов Cosmopolitan публикует о них 7 интересных фактов.
1. Первая пара джинсов была продана за 1,46$ в Америке в 1850 году. Это были брюки из парусины, со швами с двойной строчкой и множеством карманов. Их любили носить калифорнийские золотоискатели. Но та пара вовсе не выглядела как привычные нам джинсы.
2. Первые женские джинсы появились в 1981 году!
3. Слава к этой культовой вещи пришла в начале 1950-х годов, когда первый раз актер Джеймс Дин появился на большом экране в джинсах. После этого джинсы получили массовую популярность.
Джеймс Дин
Джеймс Дин
4. В середине ХХ века в джинсах не пускали в публичные места.
5. Есть семь видов джинсовой ткани. Тот самый деним, который помнят наши родители – грубый, темно-синий, который красиво вытирался в сгибах – сейчас очень сложно найти по причине своей высокой цены. Свою лепту в создание современных джинсов внес и Китай, выпустив на рынок стрейчевые джинсовые ткани.
6. Знаменитый кожаный лейбл компании «Levi Strauss & Co» появился в 1886 году – на нем изображены две лошади, которые пытаются разорвать джинсы пополам.
7. Сегодня деним выпускают практически все мировые бренды. Существует много видов посадки джинсов. В свое время популярными были джинсы-клеш, скинни, джеггинсы, boyfriend jeans и другие.
Мы любим джинсы за то, что каждая девушка сможет найти свою идеальную модель!
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