Полностью устраните известковый налёт во всей ванной комнате и на кухне! И всё, что вам для этого понадобится — это обыкновенная фольга.
Сделайте небольшой шарик из фольги.
Обычно налёт остаётся от жёсткой воды на смесителе, душе и т. д. Просто протрите их смоченным в воде шариком из фольги, затем вытрите насухо тряпкой.
Смеситель будет блестеть, как новенький! Идеальная чистота без известкового налёта.
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Как полностью удалить известковый налёт
Полностью устраните известковый налёт во всей ванной комнате и на кухне! И всё, что вам для этого понадобится — это обыкновенная фольга.
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