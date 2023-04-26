Как полностью удалить известковый налёт

Полностью устраните известковый налёт во всей ванной комнате и на кухне! И всё, что вам для этого понадобится — это обыкновенная фольга.







Сделайте небольшой шарик из фольги.







Обычно налёт остаётся от жёсткой воды на смесителе, душе и т. д. Просто протрите их смоченным в воде шариком из фольги, затем вытрите насухо тряпкой.







Смеситель будет блестеть, как новенький! Идеальная чистота без известкового налёта.





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