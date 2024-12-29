Праздничные блюда из разных стран, которые вы легко сможете повторить дома

Каждый год, готовясь к новогодним праздникам, мы перебираем в уме привычные блюда, которые в этот раз будут украшать стол. Но иногда хочется разнообразить приевшееся меню из одних и тех же салатов и десертов.

Мы решили собрать интересные и, главное, простые рецепты традиционных блюд со всего мира, для которых не потребуется закупать экзотические и дорогие продукты.

«Поросятки в одеялках»

Тушеная капуста с яблоками, беконом и корицей

Цветная капуста под сыром

Клецки из сухариков

Филе карпа в панировке

Поркетта

Пончики из трески

Тыквенная каша

Рисовый пудинг с вишневым соусом

Суп из сухофруктов с корицей

Карамельная картошка

Рождественское полено

В Великобритании на Рождество к столу подают традиционную закуску, которая называется «Поросятки в одеялках». Это маленькие сосиски в беконе, обжаренные и запеченные в духовке. Блюдо настолько популярно, что благодаря ему даже появились майонез и чипсы со вкусом «поросяток», а также шоколад. Британских «поросяток» не стоит путать с другим одноименным блюдом, где сосиски заворачивают в тесто.Для приготовления «поросяток» потребуются: несколько коктейльных сосисок и ломтики бекона, а для соуса — майонез, горчица и копченая паприка. Сосиски оборачивают полосками бекона, а потом отправляют в духовку, предварительно разогретую до 180 °C, на 15–20 минут. Как только бекон подрумянится и станет хрустящим, «поросяток» можно доставать.На праздничном столе в Германии в качестве гарнира обязательно будет тушеная красная капуста. Ее обычно подают к гусю, утке или свинине. Поскольку капусту тушат с яблоками, специями и беконом, готовое блюдо приобретает кисло-сладкий вкус.Для приготовления традиционного гарнира понадобятся: 2 столовые ложки оливкового масла, 1 луковица красного лука, 100 г бекона, 2 зубчика чеснока, небольшой кочан красной капусты, 2 столовые ложки коричневого сахара, 2 яблока, 1/4 стакана воды, 1/4 стакана красного винного уксуса, 2 чайные ложки апельсиновой цедры, 1/2 чайной ложки тмина, 1 палочка корицы, мелкая морская соль и перец по вкусу, а также большая кастрюля с толстым дном.Оливковое масло нужно разогреть в кастрюле на среднем огне. Лук, капусту, чеснок и бекон мелко нарезают, яблоки натирают на крупной терке. Сначала в кастрюлю отправляют лук и бекон и обжаривают, пока лук не станет мягким, а бекон — хрустящим. Затем нужно добавить чеснок и подождать 1–2 минуты. Теперь в кастрюлю кладут капусту и перемешивают ингредиенты, пока капуста не размягчится. Полученную смесь посыпают сахаром и часто перемешивают, пока блюдо не карамелизируется. Затем в кастрюлю добавляют яблоки, воду, уксус, цедру апельсина, тмин и палочку корицы, перемешивают, уменьшают огонь до минимума и тушат 20–25 минут. Готовое блюдо приправляют по вкусу перцем и солью и подают к столу теплым.Это популярное британское блюдо появилось примерно в середине XIX века. Цветную капусту с сыром обычно подавали к воскресному обеду в зимние месяцы. Сейчас этот простой и вкусный гарнир часто готовят на Рождество.Для приготовления блюда понадобятся: большой кочан цветной капусты, 2,5 столовые ложки кукурузного крахмала, 300 мл молока, 1,5 столовые ложки горчицы, небольшой пучок тимьяна, 150 г чеддера и 25 г сливочного масла.Сначала нужно очистить и разделить капусту на соцветия (листья выкидывать не нужно — они пригодятся). Емкость, подходящую для использования в микроволновке, выстилают листьями капусты, сверху кладут соцветия и отправляют в микроволновку на 8 минут. После этого сливают лишнюю жидкость и перекладывают капусту в другую посуду, также подходящую для микроволновки. Далее смешивают крахмал с небольшим количеством молока, чтобы получилась однородная паста, в которую вливают оставшееся молоко. В соус добавляют натертый сыр и специи, а затем заливают им капусту. Сверху выкладывают листья цветной капусты, добавляют сливочное масло и отправляют в микроволновку еще на 5 минут, пока сыр не расплавится. Блюдо можно хранить в холодильнике сутки.Эти клецки часто подают к столу на Рождество в Германии. Блюдо легко приготовить, оно отлично впитывает соусы и подливу, а кроме того, его можно сделать из зачерствевшей булки. В Баварии для этого используют традиционную выпечку — брецели, но обычные сухарики тоже подойдут.Для приготовления понадобятся: стакан молока, 450 г зачерствевших булочек, 1 столовая ложка несоленого сливочного масла, 1 репчатая луковица, 2 больших яйца, 2 столовые ложки петрушки, 1 столовая ложка горчицы, 3/4 чайной ложки морской соли мелкого помола, 1/4 чайной ложки молотого черного перца и столько же молотого мускатного ореха.Сухарики нужно замочить в теплом молоке, а пока они размокают, обжарить на сковороде в сливочном масле мелко нашинкованный лук, пока он не размягчится. Лук снимают с плиты и дают остыть. Размокшую булку разламывают руками на мелкие кусочки, добавляют лук, взбитые яйца, мелко нарезанную петрушку, горчицу, соль, перец и мускатный орех. Смесь тщательно перемешивают, пока она не превратится в тесто, которое разделяют на 8 небольших шариков. Шарики будут липкими, но должны сохранить форму. Теперь нужно поставить большую кастрюлю на огонь и довести воду до кипения. Шарики опускают шумовкой в кипяток, уменьшают огонь до среднего и варят клецки примерно 20 минут, периодически помешивая. Блюдо подают к столу теплым.В Венгрии на Рождество обычно готовят карпа. Считается, что рыба на праздничном столе приносит хозяевам дома удачу. Блестящая чешуя символизирует богатство, а плавные движения этого создания в воде — путь к прогрессу.Для приготовления карпа в панировке понадобятся: 8 кусочков филе примерно по 100 г каждое, 100 г муки, 120 г панировочных сухарей, 2 свежих яйца, 300 мл растительного масла и соль.Сначала филе нужно приправить, используя чуть больше соли, чем необходимо для мяса. Муку и сухари высыпают в две неглубокие миски, а яйца, взбитые с щепоткой соли, выливают в третью. Филе обваливают в муке, обмакивают в яйца, а потом отправляют в миску с сухарями. После этого рыбу сразу выкладывают на хорошо разогретую сковороду с маслом и накрывают крышкой. Через 5 минут крышку нужно снять, перевернуть кусочки и подождать, пока филе не покроется золотистой корочкой. Карпа обычно подают к столу с картофельным салатом.Поркетта — это мясное блюдо, которое традиционно подают к рождественскому столу в Италии. Существует несколько рецептов приготовления оригинальной поркетты, которые варьируются от одного региона к другому. Причем рулет необязательно подавать с гарниром — из него можно сделать вкусные сэндвичи. Приготовить правильную поркетту может быть непростой задачей, но в сети есть множество более простых рецептов.Для поркетты понадобится: 1 кг свиной лопатки (без костей), оливковое масло, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка свежесмолотого черного перца, 2 столовые ложки свежих листьев шалфея и столько же свежего розмарина (травы нужно измельчить), 1 апельсин, 6 зубчиков чеснока, 2 чайные ложки семян фенхеля.Лопатку разрезают, развернув ее и превратив в большой плоский кусок (в идеале он должен быть одинаковой толщины). В мясо втирают 2 чайные ложки оливкового масла и посыпают поверхность 2 чайными ложками соли, мелко нарубленным чесноком, специями и апельсиновой цедрой. Затем мясо сворачивают в рулет, плотно прижимая специи и приправы, обвязывают свинину кухонной бечевкой и присыпают остатком соли. Рулет кладут на решетку, установленную в глубокую тарелку, и отправляют в холодильник на ночь. Накрывать мясо не нужно.На следующий день рулет смазывают 2 чайными ложками оливкового масла и отправляют в духовку, предварительно разогретую до 230 °C. Через 15 минут, когда мясо подрумянится, температуру уменьшают до 120 °C и запекают поркетту еще около часа. Перед подачей на стол мясу нужно дать отдохнуть под фольгой минут 10, а затем нарезать на тонкие ломтики.В Бразилии на Рождество обычно готовят простое и в то же время вкусное блюдо, которое можно подавать как закуску или в качестве горячего с гарниром из риса. Пончики из трески изначально придумали в Португалии, а оттуда блюдо перебралось в Бразилию. В идеале обжаренные шарики должны быть хрустящими снаружи и мягкими внутри. Блюдо традиционно готовят из соленой трески, но можно использовать и свежую рыбу.Для приготовления понадобятся: полкило свежей трески, 2 столовые ложки оливкового масла, 3 отварные картофелины, половина луковицы, полстакана воды, полстакана панировочных сухарей, стакан мелко нарезанной кинзы, 1 чайная ложка мускатного ореха, 1 яйцо, соль и перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.Треску смазывают оливковым маслом, щедро приправляют солью, перцем и отправляют в духовку, предварительно разогретую до 200 °C, на 10–15 минут. Рыба готова, если кожу и кости легко можно отделить вилкой. Затем треску нужно остудить, разделать и размять на мелкие кусочки, не используя блендер. Теперь надо сделать пюре из картофеля и добавить в него треску, воду, мелко нарезанный лук, панировочные сухари, измельченную кинзу, мускатный орех, соль и перец по вкусу. В последнюю очередь добавляют свежее яйцо. Смесь тщательно перемешивают. Если тесто получается слишком липким и не держит форму, можно добавить еще панировочных сухарей. После этого нужно слепить небольшие шарики, опустить их в предварительно разогретое масло и обжарить до появления насыщенной золотистой корочки. Рыбные пончики подают к столу горячими или теплыми.В Корее к праздничному столу могут подать тыквенную кашу. Это одновременно вкусный и полезный десерт, причем приготовить блюдо достаточно легко. Кроме того, кашу можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней.Для приготовления понадобятся: 1,7 кг тыквы, 3 стакана воды, 1/4 стакана сладкой рисовой муки, 3 столовые ложки сахара и полчайной ложки морской соли.Сначала нужно разрезать тыкву на небольшие кусочки, удалить семена, жилки и кожуру. После этого тыкву готовят на пару до готовности, охлаждают, мелко шинкуют и отправляют в блендер с водой, сахаром и солью. Получившееся пюре переливают в кастрюлю и варят 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая. В отдельной емкости нужно смешать рисовую муку и 3 столовые ложки воды, пока не получится липкая масса. Ее постепенно вводят в тыквенное пюре, помешивая его, чтобы избежать комочков. После этого кашу варят на медленном огне еще 3 минуты, остужают и, по желанию, украшают семечками, рисовыми шариками или зеленью.Ни один праздничный стол в Дании не обходится без рисового пудинга. Даже если кто-то и не в восторге от этого блюда, на Рождество он обязательно съест хоть одну порцию. В прежние времена некоторые сельские жители не могли позволить себе купить мясо на праздники, а потому готовили простой, но сытный сладкий пудинг. Небольшую часть угощения отдавали эльфам, чтобы те не проказничали.С годами рецепт десерта изменился и стал более сложным. Но и сейчас некоторые готовят на праздники именно изначальный вариант блюда. Кстати, существует традиция добавлять один миндальный орех в пудинг. Тот, кто его находит, получает подарок. Так что пока десерт не съедят подчистую, никто из-за стола не встанет.Для приготовления блюда понадобятся: 200 г мелкозернового риса, 310 мл воды, 1 литр молока, четверть чайной ложки соли, 2 чайные ложки лимонной цедры, 80 г сахара, 110 г миндаля, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки ванильной пасты, 500 мл густых сливок и вишневый соус.Сначала нужно замочить миндаль в кипятке на 3–4 минуты, вынуть, снять кожицу и измельчить. В кастрюлю кладут рис, заливают водой, добавляют соль, 2 столовые ложки сахара и лимонную цедру. Воду доводят до кипения, варят рис 3 минуты, вливают молоко и вновь доводят до кипения. После этого кастрюлю накрывают крышкой и варят рис на медленном огне около получаса, изредка помешивая. Затем кастрюлю снимают с огня, добавляют измельченный миндаль и дают рису остыть (лучше оставить пудинг в холодильнике на всю ночь). На следующий день взбивают сливки, пока те не начнут густеть, и добавляют в них 50 г сахара и ванильную пасту. Когда на сливках появятся пики, можно аккуратно ввести их в рис. Пудинг надо тщательно перемешать, чтобы внутри не осталось рисовых комочков, добавить теплый вишневый соус и блюдо можно подавать на стол.Соус для пудинга легко можно приготовить из консервированной вишни. Надо вылить вишню с сиропом в кастрюлю, добавить 3 столовые ложки сахарного песка, 1 столовую ложку свежего лимонного сока и довести до кипения. После этого в соус добавляют столовую ложку кукурузного крахмала, разведенного в воде, и варят его в течение минуты, постоянно помешивая, пока он не загустеет.В Финляндии на рождественские и новогодние праздники традиционно готовят суп из сухофруктов. Похожие блюда есть и в других скандинавских странах. Дело в том, что до середины прошлого века свежие фрукты в северных странах были редкостью, а потому суп из сухофруктов был не только вкусным лакомством, но и полезным дополнением к рациону. Иногда суп сервируют с рисовым пудингом.Для приготовления понадобятся: 3 стакана разных сухофруктов (курага, изюм, чернослив и т. д.), 2 палочки корицы, 1 чайная ложка молотого кардамона, пол чайной ложки молотого мускатного ореха, полстакана сахарного песка, щепотка свежесмолотого черного перца, немного яблочного уксуса и полторы ложки картофельного крахмала.Сухофрукты нужно замочить на ночь, залив их 6 стаканами воды. Когда плоды впитают влагу, стоит отобрать самые крупные и разрезать их на более маленькие ломтики. После этого воду вместе с сухофруктами переливают в большую кастрюлю, добавляют специи, сахар и щепотку перца. Вода должна полностью покрывать фрукты. Суп варят на среднем огне, пока жидкость не закипит, затем огонь уменьшают, смешивают крахмал с небольшим количеством воды, добавляют его в суп и продолжают варить, пока жидкость не загустеет. В самом конце добавляют одну или две ложки яблочного уксуса. Суп можно подавать к столу горячим или охлажденным.Обязательное блюдо на праздничном столе в Исландии — это карамелизированный картофель. Для него лучше всего подойдут маленькие клубни. Приготовить такую картошку несложно, да и никаких особенных ингредиентов не требуется.Для приготовления понадобятся: 1 кг картофеля, 1/3 стакана сахара и 3 столовые ложки несоленого сливочного масла.Картофель в мундире отваривают около 15 минут до готовности, остужают и очищают от кожуры. В кастрюле смешивают 2 столовые ложки воды и сахар, варят на медленном огне 6–8 минут, пока жидкость не станет золотистой. В кастрюлю с патокой опускают картофель и сливочное масло и готовят около 5 минут, пока клубни не покроются глазурью. После этого блюдо можно подавать к столу.Этот рождественский десерт, скорее всего, придумали во Франции в XIX веке, а сейчас его подают к столу во многих европейских странах. Не существует какого-то классического рецепта приготовления «Рождественского полена», так что можно подобрать в интернете самый простой или, наоборот, необычный. Основная прелесть рулета — он по форме напоминает ветку дерева, а потому отлично украшает праздничный ужин.Для приготовления понадобятся: 3 яйца, 285 г сахарной пудры, 85 г обычной муки, 2 столовые ложки какао-порошка, пол чайной ложки разрыхлителя, 50 г сливочного масла, 140 г темного шоколада, 300 мл жирных сливок, ягоды и листья мяты для украшения.Нужно взбить яйца и 85 г сахарной пудры до загустения, смешать муку, какао, разрыхлитель и аккуратно просеять ингредиенты во взбитые яйца. Получившееся тесто осторожно перемешивают, выливают в форму и отправляют в духовку, предварительно разогретую до 200 °C на 10 минут. По готовности корж перекладывают на пергамент, сворачивают в рулет бумагой внутрь и дают остыть. Для приготовления глазури надо растопить темный шоколад, разломанный на кусочки, со сливочным маслом на водяной бане. Когда шоколад растает, глазурь снимают с огня, добавляют 5 столовых ложек жирных сливок, 200 г сахарной пудры и перемешивают до получения однородной массы. Оставшиеся сливки взбивают, делая из них крем.Теперь нужно развернуть корж обратно, смазать его кремом, свернуть, отрезать небольшой ломтик и приложить его к рулету — это будет ветка. «Полено» поливают глазурью, проводят по ней вилкой, чтобы создать эффект коры, присыпают небольшим количеством сахарной пудры, украшают ягодами, веточками и подают к столу.