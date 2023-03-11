Как быстро избавиться от всех мошек на комнатных растениях

Если вы испробовали все средства, и никак не можете избавиться от надоедливых насекомых, которые атакуют домашний цветник, то обязательно попробуйте приготовить бюджетный, но очень эффективный инсектицид, который поможет вывести всех насекомых всего за одно применение.

Для изготовления этого средства потребуются спирали от насекомых.

Спирали можно использовать для защиты комнатных растений от насекомых несколькими способами. Для первого способа спираль нужно хорошо смочить под проточной водой и разломать на небольшие кусочки.







Следующим шагом добавьте к разломанным спиралям 15 гр гвоздики и 500 мл холодной воды. Оставьте средство настаиваться 30 минут.







Процедите средство, перелейте его в пульверизатор и используйте для опрыскивания растений. Для достижения наилучшего результата, средство рекомендуется использовать один раз в 15 дней.







Для второго способа готовится такое же средство, как и в первом случае. После этого, к 200 мл средства добавляется 5 звездочек аниса, который обладает мощным репеллентным действием и 15 гвоздик. Емкость с инсектицидом необходимо поставить рядом с растениями. Запах будет отпугивать насекомых.



