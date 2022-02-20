Как выглядела первая русалочка Ариэль, и почему ее автор умер в нищете, хотя работал на Диснея

Магически иллюстрации Кая Нильсена.
Многие художники умеют иллюстрировать сказки, но мало кто может превратить каждую иллюстрацию в отдельную сказку, рассматривать которую можно бесконечно, словно тебя заколдовали. Одним из таких волшебников кисти был датчанин Кай Расмус Нильсен. Ребёнок, которому довелось рассматривать его принцесс, героев, троллей и колдуний с мамой вечером, навсегда сохраняет в себе ощущение прикосновения к сказке.
Вероятно, маленькому Каю прочили карьеру в театре, ведь его мать Ода была актрисой, а отец Мартинус — режиссёром. Семья Нильсенов жила в Копенгагене, столице Дании; в конце девятнадцатого века Дания, как и вся Европа, обожала театры, так что нужды Нильсены не знали. Тем более, что мать блистала на сцене не только у мужа в Театре Дагмар, но и Королевском Датском театре. Но Кай предпочёл стать художником. Юношей он поехал в Париж, чтобы учиться сначала в Академии Жюлиана (той же, где обучалась русская художница Мария Башкирцева), затем в Академии Коларосси.
Автопортртет Кая Нильсена и одна из первых его иллюстраций
После Франции Нильсен поехал в Англию, родину художников-прерафаэлитов. Там он впервые получил заказ на иллюстрацию сказок. 24 цветных и 15 чёрно-белых рисунков авторства Нильсена украсили книгу «Пудра и кринолин. Волшебные сказки, пересказанные сэром Артуром Квиллер-Кучем». Картинки Нильсена - типичные рисунки в стиле ар нуво, они милы и утончённы, пропитаны духом 1913 года.
В том же году в рождественском издании газеты «Иллюстрированные лондонские новости» публикуются иллюстрации Нильсена к сказкам Шарля Перро: «Спящей красавице», «Коту в сапогах», «Золушке» и «Синей Бороде».
Кай Нильсен, иллюстрация к «Синей Бороде»
Кай Нильсен, Золушка танцует с принцем
В 1914 году Нильсен иллюстрирует сборник норвежских народных сказок «К востоку от солнца и к западу от луны». Сказки не на шутку его вдохновляют, сквозь общеевропейское ар нуво проступает суровая краса скандинавского Севера. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров, в обложке с золотым тиснением, с 25 цветными и 21 чёрном-белым рисунком. На аукционах сохранившиеся экземпляры стоят от 8000 долларов.
Норвежские сказки от Кая Нильсена
Норвежские сказки от Кая Нильсена
Норвежские сказки от Кая Нильсена
Норвежские сказки от Кая Нильсена
Норвежские сказки от Кая Нильсена
В том же году он создаёт три иллюстрации к рассказу о жизни Жанны д’Арк, который выйдет намного позже, в 1920. А пока художник изучает у местных коллег новую для себя технику рисования, темперой.
Сожжение Жанны д'Арк, рисунок Кая Нильсена
В 1917 Нильсен посещает США с собственной выставкой рисунков, после чего возвращается, наконец, на родину. В Копенгагене он работает над оформлением сцены Королевского Датского Театра и, параллельно, над иллюстрациями к новому переводу «1000 и 1 ночи». Всё это — на фоне раздирающей Европу Первой Мировой войны.
Пока Мария Кюри ездила по линии фронта, обучая военных врачей пользоваться передвижным рентгеновским аппаратом для осмотра раненных, датчане хранили нейтралитет — покой Нильсена ничем не нарушался. Иллюстрации к «1000 и 1 ночи» были опубликованы только после смерти художника. Вероятно, для начала двадцатого века они оказались слишком фривольными, чтобы увидеть свет: на них было полно обнажённых пери.
Тысяча и одна ночь
Тысяча и одна ночь
Тысяча и одна ночь
Тысяча и одна ночь
В 1924 году Нильсен берётся за иллюстрации сказок самого известного датского писателя, Ганса Христиана Андерсена. Годом позже — создаёт рисунки к очередному изданию сказок братьев Гримм. Затем художник берётся за книгу британки Ромер Уилсон — это сборник сказок народов мира. Славянские сказки там тоже есть. Русского читателя иллюстрации Нильсена могут сильно удивить — художник никогда не был в славянских странах и рисовал костюмы и персонажей очень вольно.
Кай Нильсен, иллюстрация к сборнику Уилсон
Кай Нильсен, иллюстрация к сборнику Уилсон
Тем временем и в его жизни произошла волшебная встреча. Кай женится на девушке по имени Улла, милой моднице из обеспеченной датской семьи, с которой проживёт всю свою жизнь, пока смерть не разлучит их. Возможно, она послужила моделью для некоторых из его героинь.
Рисунок Кая Нильсена
В 1939 году Нильсен резко меняет карьеру. Он переезжает с семьёй в Калифорнию, чтобы работать на Голливуд. Слава театров уходит в прошлое, будущее — за фильмами. Он сотрудничает с самим Уолтом Диснеем, участвуя в создании музыкального мультфильма «Фантазия». Он также создаёт концепт-арты для многих диснеевских работ, включая, конечно, мультфильм по сказкам Андерсена — который, увы, так и не увидел свет. Тем не менее, концепт-арты Нильсена лежали в архивах студии и пригодились при работе над мультиком про Ариэль, вышедшим в 1989 году. А Нильсен прекратил сотрудничество с Диснеем в 1941 году и вернулся домой.
Будущая Ариэль от Кая Нильсена
Будущая Ариэль от Кая Нильсена
С началом Второй Мировой войны мир сильно изменился. Ар нуво утратил своё очарование в глазах большей части человечества. Волшебные сказки уже не интересовали детей, им хотелось сказок о войне и победе. Нильсен вышел из моды. Он уехал в Лос-Анджелес и всю оставшуюся жизнь провёл в нищете, расписывая стены школ и церквей.
Стойкий оловянный солдатик и балерина из сказки Андерсена
Пастушка и трубочист из сказки Андерсена
Кай и Герда из сказки Андерсена
Кай умер в 1957 году, прожив довольно долгую жизнь — 71 год. Улла пережила его всего на год. Только со временем мир понял, что Кай Нильсен, наряду с Йоном Бауэром и Карлом Улофом Ларссоном — один из самых зачаровывающих художников Скандинавии.
Текст: Лилит Мазикина
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