С нами не соскучишься!

8 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Медведева (Вернигора)
    речь идет о скорлупе, которую мы выбрасываем, а не о яйцахЧто произойдёт, е...
  • Литов Олег
    Дорого: 180 кустовых, одни только яйца потребуют 1440 р. (8 р. яйцо). Химия с умом дешевле. Даже с покупным перегноем.Что произойдёт, е...
  • Ljuda Gladkova
    400-450ml vodi -eto 2 stolovih lozki?Блины, которые ну...

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В работах румынского художника Михайя Даскалу оживают яркие, сочные и невероятно душевные ситуации из жизни, глядя на которые невольно улыбаешься, вспоминая себя. Ведь каждый из нас, так или иначе, хотя бы раз в своей жизни пережил подобное, испытав весь спектр чувств и эмоций…

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Дождик.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Музыканты.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Ливень.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Наводнение.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Тыковки.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Букет.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Гость.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

За грибами.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Клубничное поле.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Соседи.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Грибы.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В лесу.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Роман.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Суета.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Рыбак.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Зима.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В поле.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

На вокзале.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Художник в парке.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Сбор урожая.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Двое.

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Творчество румынского художника-наивиста Михайя Даскалу (Mihai Dascalu).

Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

Влюблённые.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх