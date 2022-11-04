Самые опасные тату в мире

В последнее время татуировка превратилась в обычный атрибут современного человека. Между тем, безобидное, на первый взгляд, украшение может реально привести к серьезны неприятностям. Конечно, в первую очередь на территории России опасны традиционно тюремные татуировки, но и за границей рисунок на коже может превратиться в мину замедленного действия. Вот, к примеру, из-за этих татуировок неприятности носителю гарантированы.









Аббревиатуры

Нож в шее

MS13

Джинн, маг, колдун

Слеза

Крест на груди

Символика группы

Будда

Перстни

Драконы и самураи