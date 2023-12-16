5 утилитарных ножей, которые сойдут за произведения искусства

Самые дорогие утилитарные ножи.
В представлении большинства из нас нож – это одна из тех вещей, что является исключительно утилитарной. На самом деле все не так. Даже столовый или перочинный нож может быть роскошным. Он также может быть настоящим произведением искусства, если к его созданию приложили руку люди, стремящиеся привнести прекрасное в каждый аспект жизни.
1. Нож-дракон
Выглядит действительно круто.
Этот роскошный перочинный нож появился благодаря усилиям таких известных мастеров, как Уильям Генри, Марк Хошт и Майк Моррис. Рукоятка инструмента украшена серебром, золотом и медью. Лезвие выполнено из дамасской стали. Этот уникальный, единственный в своем роде нож не теряет и прикладных функций. Режет он все также хорошо. Стоил такой более 19 тысяч долларов.
2. Кружевное острие
Перочинный нож может быть и таким.
Еще одна эксклюзивная работа от мастера ножей Уильяма Генри. У него также лезвие из дамасской стали и богато украшенная рукоятка. Каждый элемент этого замысловатого инструмента сделан мастером вручную. Особенно тяжело ему далось создание кружевных узоров, которые и определили название модели.
3. Nesmuk
Такой бы да на кухню.
А вот этот кухонный нож был сделан мастерами Кентином Нелом и Хоффманом Пипером. В комплекте с ножом также шло не менее роскошное кольцо с бриллиантом и специальный футляр. У Nesmuk традиционная, выдержанная столетиями форма. Сам нож усыпан бриллиантами. Несмотря на всю свою вычурность, данный инструмент отвечает всем утилитарным требованиям к кухонному ножу. Невероятно удобный и острый он ждет достойной руки шеф-повора! Стоит такой почти 40 тысяч долларов.
4. Nesmuk Jahrhundert
Инструмент для лучшего повара.
Еще один нож от тех же мастеров. Инструмент стал еще роскошнее и закономерно дороже. По некоторым данным, стоит Nesmuk Jahrhundert больше 100 тысяч долларов. Лезвие ножа изготовлено из 640-слойной дамасской стали. Нужно ли еще что-то говорить о его качествах, как инструмента? Рукоятка сделана из дуба. Платиновая окантовка украшена бриллиантами.
5. Жемчужина Востока
Это не кинжал.
Трудно поверить, но это тоже кухонный нож. Стоит он 2.1 млн долларов США и на сегодняшний день остается самым дорогим ножом на планете. Изготовил его современный американский мастер Бастер Варенски. На создание одной только рукоятки «Жемчужины» Бастер потратил почти 20 лет кропотливой работы.
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