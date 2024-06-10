Горький шоколад: удовольствие и польза

Есть шоколад стоит не только ради удовольствия. Недавние исследования показали, что есть целый ряд причин употребить весь запас шоколада в доме. Правда, он должен быть горьким: чем больше какао, тем лучше.
1. В нем больше антиоксидантов, чем в яблоках
А также в черном чае и красном вине. Это касается именно горького шоколада.Паркинсона.
2. Он снижает стресс
Он ослабляет ярость и сильные негативные эмоции. У людей, которые в течение двух недель ели по 40 г шоколада, отмечался более низкий уровень гормона стресса кортизола.
3. Может снизить риск проблем с сердцем
Ученые оценивали питание 55 502 взрослых в возрасте от 50 до 64 лет и выяснили, что те, кто ел темный шоколад регулярно (около 30 г до шести раз в неделю), реже испытывали аритмию, которая ведет к сердечной недостаточности.
4. Может повысить либидо
Конечно, для значимого эффекта нужно есть его много и часто (тогда, впрочем, появятся и недостатки). Но вообще, шоколад содержит фенилэтиламин — вещество, которое вырабатывает организм в ответ на физическое влечение и которое повышает уровень допамина.
5. Спорт станет эффективнее
По данным прошлогоднего исследования, мужчины-велогонщики, которые употребляли около 10 г горького шоколада каждый день, не меняя режима тренировок, отметили улучшение скорости проката и выносливости (в сравнении с теми, кто ел белый).
6. Он снижает риск развития диабета второго типа
На протяжении 13 лет исследователи следили за питанием женщин, и те, кто ел шоколад, реже страдали от диабета, чем те, кто употреблял его реже раза в месяц. На самом деле прямая связь пока не доказана, но известно, что полезные компоненты шоколада могут способствовать большей выработке инсулина.
7. Мозг работает лучше
В одном из исследований проводился тест когнитивных функций в трех группах людей старшего возраста. Тесты выдавались до и после употребления напитков, содержащих какао и травяные компоненты, каждый день в течение восьми недель. Флавоноиды в составе какао улучшают циркуляцию крови в организме, что приводит к улучшению познавательных способностей.
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