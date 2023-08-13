Самые страшные лабиринты в мире

Запутанные сооружения никогда не были предназначены для развлечения скучающей публики: религия и мистика до сих пор очень тесно связаны с самим символом лабиринта. На данный момент в мире сохранилось не так много подобных строений, с древней и мрачной историей. Вот пять самых опасных лабиринтов, где точно не стоит играть в прятки.







Парижские катакомбы

Конец XVIII века стал непростым временем для перенаселенного сверх меры Парижа. Высокая смертность привела к заполнению всех окрестных кладбищ: властям пришлось в экстренном порядке решать, что делать с мертвыми.

Заброшенные каменоломни, находящиеся прямо в черте города, были изначально лишь временной мерой. Но всего за полтора года количество упокоенных здесь трупов превысило шесть миллионов. Представьте себе территорию в несколько сотен квадратных километров, полностью заполненную смертью. Сейчас небольшой участок этих катакомб открыт для туристов, но ведущие в глубину ходы находятся под серьезной охраной.







Лондонское подземелье

Первые подземные лабиринты были выкопаны под Лондоном еще две тысячи лет назад. Они росли и развивались вместе с городом, оставаясь последним прибежищем нищих, воров, убийц и мертвых. Классические лондонские трущобы XVI века показывают туристам за небольшую плату — такую путевку можно купить в любом агентстве. Если же приложить немного усилий и постараться найти местного гида, то можно пробраться глубже, ну а наградой за любопытство станут заброшенные камеры пыток, остатки сгоревших лачуг и даже мумифицированные тела.







Лабиринт штата Юта

Самый отдаленный уголок национального парка Каньонлендс редко видит туристов. Те же, кто добираются, делают это только с одной целью: попробовать свои силы в естественном лабиринте. Это один из самых сложных маршрутов в мире, полный тупиковых оврагов и круговых троп. В любое время года здесь очень велика опасность камнепада и даже наводнения. Только в прошлом году здесь пропали без вести десять человек — найти их на такой территории было просто невозможно.







Лабиринт виллы Пизани

Этот лабиринт считается одним из самых сложных во всем мире. Посетители могут бродить здесь часами, пока, отчаявшись, не начнут звать на помощь. По легенде, здесь умудрился заблудиться сам Наполеон Бонапарт, поспоривший с одним из своих генералов, что решит головоломку за час. В центре этого лабиринта удачливого путника ждет уникальная башенка XVIII века, с крыши которой взирает на окружающее пространство величественная Медуза Горгона.







Соловецкие лабиринты

35 каменных сооружений, найденных на Соловецких островах, входят в группу так называемых «северных лабиринтов». Точно такие же постройки есть в Ирландии и Шотландии, что может говорить о существовании в прошлом единой нации, расселившейся по миру. Археологи связывают лабиринты с культом мертвых — здесь были найдены останки человеческих жертвоприношений. Местные жители стараются обходить лабиринты стороной.



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