20 фактов о гормонах, объясняющих, как они влияют на наше поведение

Гормоны отвечают буквально за всё: начиная с чувства голода и заканчивая ускорением сердечного ритма при испуге. Без них мы могли бы прожить всего несколько дней. Однако степень влияния этих биологических веществ на организм недооценивается. Правда заключается в том, что гормоны тотально контролируют нашу жизнь, и, возможно, благодаря им человечество не вымерло.



Так хорошо это или плохо — сильно зависеть от обменных процессов, заложенных в нас природой? Этот и другие моменты проясняем в новой подборке фактов о роли гормонов в жизни.







1. Объятия и поглаживание домашних питомцев (например, кошек) стимулируют у человека выработку окситоцина. Этот гормон может снять отеки и быстрее заживляет раны.



2. При грудном вскармливании в организме матери начинает вырабатываться окситоцин. Он предотвращает кровотечения матки и вызывает её сокращения, благодаря чему она обретает те же размеры, что и до беременности.



3. Алкоголь притормаживает выработку антидиуретического гормона, благодаря которому почки удерживают воду. Поэтому люди, пьющие алкоголь, подмечают у себя учащённое мочеиспускание. Употребление спиртного в больших дозах может даже привести к обезвоживанию.



4. Выполнение секреторных функций нашего организма не ограничивается восемью эндокринными железами, продуцирующими гормоны. Например, женская плацента производит эстроген и прогестерон. А в желудке вырабатывается грелин, который отвечает за чувство голода.



5. Учёные обнаружили взаимосвязь между выработкой витамина D и уровнем тестостерона. Чем больше времени вы пробудете на солнце, тем больше тестостерона выработает ваш организм.



6. В начале XIX века учёные поняли, что деятельность всех органов регулируется на химическом уровне. Однако сам термин «гормон» возник только в начале XX столетия.



7. Сейчас вы поймёте, почему самые плохие и травматичные моменты из жизни запоминаются лучше всего! Оказывается, во время стресса наши миндалины вырабатывают критичное количество адреналина и кортизола. А это приводит к улучшению функции запоминания разных переживаний.



8. Исследователи обнаружили, что пребывание в недельном турпоходе без наличия электроники может восстановить наши биологические часы. Количество вырабатываемого гормона мелатонина (отвечающего за сон) синхронизируется со временем восхода и заката солнца.



9. Организм регулирует нехватку сна. Этим объясняется непонятная, на первый взгляд, вялость — когда человек спит по 10 часов в сутки и не высыпается! Причина проста — на прошлой неделе он уделял сну лишь 3 часа в сутки. А теперь его организм банально «добирает» нехватку жизненно важного процесса.



10. Кстати, дефицит сна ухудшает работу эндокринной системы. Гормональный сбой может привести к ожирению, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям.



11. Во время Второй мировой войны британские шпионы пытались сделать Гитлера менее агрессивным. С этой целью они подмешивали в еду фюрера женский гормон эстроген.



12. Женщины, как правило, дольше успокаиваются после ссор и стрессов. Это объясняется большей реактивностью и лабильностью нервной и эндокринной систем.



13. Не нося солнцезащитных очков, вы сможете загореть гораздо больше! Глаза, ощущающие яркий свет, передают гипофизу приказ высвободить МСГ — меланоцит-стимулирующий гормон. А это, в свою очередь, влияет на увеличение выработки меланина. Загар становится более насыщенным!



14. Учёные из Института Вейсмана в Израиле обнаружили, что запах слёз женщины снижает уровень тестостерона у мужчин.



15. Когда человек влюбляется, его мозг вырабатывает столько же гормонов (дофамина, норадреналина, серотонина), как и после употребления наркотиков.



16. Организм умеет преобразовывать тестостерон в эстроген (например, при сеансе ароматерапии). Но превращать эстроген в тестостерон наше тело не может.



17. Избыток событий и общения, в том числе в социальных сетях, могут вызвать депрессию, тревожные состояния и другие проблемы со здоровьем. Постоянный стресс, даже позитивный, расшатывает устойчивость эндокринной системы. В результате гормоны, такие как инсулин, дофамин, начинают вырабатываться неправильно.



18. Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что объятия в течение 20 секунд запускают выработку окситоцина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.



19. Витамин D — единственный, который также одновременно является гормоном. Его дефицит может привести к серьёзным проблемам, включая депрессии и шизофрению.



20. Существует так называемый синдром нечувствительности к андрогену. Это значит, что лицо мужского пола генетически устойчиво к мужским гормонам. При такой патологии человек имеет женские черты при наличии генетически мужского состава.



21. Однажды парашют Джоан Мюррей не раскрылся. Падая с огромной высоты, она врезалась в огромный муравейник и выжила. Учёные считают, что её сердце не остановилось благодаря огромному количеству адреналина, полученного вместе с муравьиными укусами.



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