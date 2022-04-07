Супер-клей своими руками

Бумага, картон, керамика, дерево, пластик… Трудно поверить, но для того, чтобы склеить эти материалы, вовсе не нужно покупать специальный клей!

Невероятно простой рецепт и самые дешёвые ингредиенты, которые, как правило, есть в каждом доме, решат проблему без лишних трат. Клей, который можно приготовить самостоятельно, быстро сохнет, водостоек и держит действительно намертво.







Для рецепта потребуются: пищевой желатин, 70% уксусная кислота и глицерин. Также не забудьте про перчатки, чтобы защитить руки, посуду, в которой будет вариться клей, и мерную ложку.







В ёмкость, в которой будет вариться клей вливаем 3 столовых ложки воды и доводим на плите до кипения.







После того, как вода закипела всыпаем в неё пачку желатина (20 граммов) и перемешиваем до растворения.







После растворения желатина добавляем в смесь одну столовую ложку уксусной эссенции и перемешиваем. Затем добавляем одну чайную ложку глицерина и вновь перемешиваем.







Клей готов! Хранить его можно в стеклянной банке с крышкой. Перед применением состав нужно нагреть на водяной бане.

В качестве эксперимента намажем получившимся клеем две деревянные поверхности и чем-нибудь их закрепим.







Через пару минут поверхности уже невозможно оторвать друг от друга!

А минут через 15 стыковка поверхностей будет просто железной.Ещё больше подробностей по изготовлению клея в домашних условиях — в видео ниже.