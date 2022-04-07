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Супер-клей своими руками

Бумага, картон, керамика, дерево, пластик… Трудно поверить, но для того, чтобы склеить эти материалы, вовсе не нужно покупать специальный клей!
Невероятно простой рецепт и самые дешёвые ингредиенты, которые, как правило, есть в каждом доме, решат проблему без лишних трат. Клей, который можно приготовить самостоятельно, быстро сохнет, водостоек и держит действительно намертво.

Супер-клей своими руками

Для рецепта потребуются: пищевой желатин, 70% уксусная кислота и глицерин. Также не забудьте про перчатки, чтобы защитить руки, посуду, в которой будет вариться клей, и мерную ложку.

Супер-клей своими руками

В ёмкость, в которой будет вариться клей вливаем 3 столовых ложки воды и доводим на плите до кипения.

Супер-клей своими руками

После того, как вода закипела всыпаем в неё пачку желатина (20 граммов) и перемешиваем до растворения.

Супер-клей своими руками

После растворения желатина добавляем в смесь одну столовую ложку уксусной эссенции и перемешиваем. Затем добавляем одну чайную ложку глицерина и вновь перемешиваем.

Супер-клей своими руками

Клей готов! Хранить его можно в стеклянной банке с крышкой. Перед применением состав нужно нагреть на водяной бане.
В качестве эксперимента намажем получившимся клеем две деревянные поверхности и чем-нибудь их закрепим.

Супер-клей своими руками

Через пару минут поверхности уже невозможно оторвать друг от друга!

А минут через 15 стыковка поверхностей будет просто железной.

Супер-клей своими руками

Ещё больше подробностей по изготовлению клея в домашних условиях — в видео ниже.




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