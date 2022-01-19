10 неожиданных способов использования знакомых химических элементов

Неожиданные способы использования знакомых химических элементов.
На сегодняшний день известно 118 различных химических элементов. Бытует мнение, что основная масса этих элементов имеет узкую сферу применения (к примеру, кислород нужен для дыхания, золото используется для ювелирных изделий и в качестве материала для электрических контактов и т. д.). На самом же деле, некоторые элементы могут быть использованы альтернативным и зачастую совершенно неожиданным и любопытны образом.
1. Медь
Медь имеет антимикробные свойства.
Давным-давно, еще до того, как люди начали развивать науку, они знали: медь может убить то, что может убить человека. В древнеегипетских текстах нашли свидетельства того, что медь использовалась для очистки ран, стерилизации воды и лечения множества других заболеваний, таких как ожоги, головная боль и язвы.
Современные исследователи обнаружили, что медь действительно убивает бактерии, причем очень необычным образом. Когда бактерия вступает в контакт с поверхностью меди, ионы меди проникают через стенки клеток бактерии и нарушают в них ряд процессов, в результате чего бактерия гибнет.
2. Фосфор
Фосфор может быть использован как смертельное оружие.
Как это ни парадоксально, но о фосфоре неизвестно почти ничего. Он используется при изготовлении спичек и удобрений, но... это и все, что знает среднестатистический человек. Военные, однако, считают, что полный потенциал этого элемента не был раскрыт. Так называемый белый фосфор, который использовался во Вьетнаме, смертелен - он быстро окисляется и воспламеняется, горит до полного выгорания, вызывая тяжелейшие ожоги, а также ядовит.
Применение фосфора в оружии является предметом споров и интенсивных дискуссий: некоторые считают, что он должен быть классифицирован как химическое оружие и запрещен.
3. Мышьяк
Мышьяк может помочь обнаружить опухоли.
Мир в течение последнего века узнал о токсичных свойствах мышьяка, хотя раньше он использовался в побелке и отравлял все в домах. Однако, сегодня мышьяк получил второй шанс: новое исследование показало, что изотоп мышьяка-74 может быть использован для обнаружения опухолей.
4. Вольфрам
Вольфрам используется для производства поддельного золота.
Плотность вольфрама — 19,25 г / см3, а плотность золота 19,3 г / см3. Из-за подобной близости плотностей, вольфрам при поверхностых тестах может быть почти неотличим от золота. Буквально совсем недавно, в 2010 году один из банков в Германии был введен в заблуждение, когда ему сдали в качестве золота позолоченные вольфрамовые стержни.
5. Галлий
Галлий может обнаружить нейтрино.
Галлий — химический элемент, который плавится в даже в руке. Так что же элемент с температурой плавления эскимо может сделать с нейтрино, одним из наименее понятных аспектов Вселенной. Ученые уже давно пытались понять, как можно обнаружить нейтрино, которые ведут себя подобно электронам, но не имеют заряда.
Исследователи, изучающие нейтрино, заполнили бак 101 тоннами галлий-трихлорид хлористоводородной кислоты (эта смесь содержала 30 тонн галлия) и при распаде галлия, который превращался в германий, наконец сумели обнаружить нейтрино (по крайней мере, они так считают).
6. Цезий
Цезий используется в атомных часах.
Атомные часы являются наиболее точными часами на планете. А работают подобные хронометры на цезии. С 1967 года согласно международной системе единиц СИ одна секунда приравнивается к 9 192 631 770 периодам электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя уровнями основного состояния атома цезия-133. Т.е., другими словами, именно атом цезия-133 считается стандартом при измерении времени.
7. Ксенон
Ксенон является обезболивающим.
Ксенон - благородный газ, который можно найти в атмосфере Земли. Оказывается, этот газ действительно можно использовать в качестве анестезирующего средства , поскольку он является антагонистом рецептора NMDA. Также при использовании ксенона существует меньший риск гипоксии, чем при использовании других анестетиков, поскольку он не нейротоксичен. Еще одним плюсом ксенона является то, что он безвреден для атмосферы.
8. Висмут
Висмут может бороться с диареей.
Висмут был известен с древних времен, но тогда его путали с другими, более ценными металлами, такими как олово, свинец и сурьма. В настоящее время, висмут уверенно прописался в аптечке. Те, у кого было сильное несварение желудка, прекрасно знаком с розовой жидкостью от этого недуга или же с таблеткой под названием Pepto-Bismol. При этом мало кто знает, что «пепто-бисмол» - это маркетинговое название субсалицилата висмута.
9. Цинк
Цинком можно лечить насморк.
На самом деле, люди ежедневно используют много цинка — в качестве пищевой добавки и даже в солнцезащитном лосьоне. Есть множество способов применения этого элемента, и ученые нашли еще один - цинк может быть лекарством от простуды. Ацетат цинка или глюконат цинка, при приеме в виде пастилки или в виде назального геля, может облегчить симптомы простуды.
Что интересно, ученые не знают как это работает, но фактом является то, что цинк может быть лекарством для насморка, а также при чихании, кашле и т. д.
10. Сера
Сера используется в виноделии.
Наверняка, все знают жутко противный запах серы. Поэтому, довольно неожиданным является то, что уже веками она используется в виноделии. Диоксид серы используется в виноделии с XV века (а возможно, и дольше). Римские виноделы окуривали серными свечами винные бочки при их транспортировке, чтобы дольше сохранить вино, а так называемый «прусский указ» в 1487 году позволил использовать диоксид серы в виноделии.
Диоксид серы является едким газом, который обладает антимикробными свойствами. Он убивает любого рода дрожжи , которые могут образоваться в бочке и превратить вино в уксус.
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