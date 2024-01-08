10 привычных вкусняшек, которые незаметно начинают портиться в холодильнике прямо сейчас

10 продуктов, чей срок хранения куда короче, чем нам кажется.
Выбираться на выходных в большой супермаркет и забивать холодильник так, чтобы еле закрывался – весьма практичная привычка, которую перенимает всё больше людей. Ведь проще «отмучиться» с шоппингом раз, чем старательно обходить магазины каждый вечер. Но не всё так просто. И не всё нужно складировать. Вот эти 10 продуктов и вовсе могут портиться в холодильнике прямо сейчас, пока вы читаете эти строки.
Мы привыкли опираться на сроки годности и верить им беспрекословно. Но химические процессы, которые происходят с любым продуктом ежеминутно, зачастую невозможно уместить в 6-8 цифр. Не хотите пропустить работу с «внезапным» расстройством желудка или другими симптомами пищевого отравления? Тогда лучше не храните вот эти продукты неделями. Даже в холодильнике.
1. Мясная нарезка
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: мясная нарезка.
Казалось бы, что мешает ей храниться на полке в холодильнике неделями? И в самом деле: цельный кусок копчёной ветчины или солонины действительно может спокойно ждать вашего аппетита неделю-другую. Но как только мясо было нарезано ломтиками, в нём запускаются сложные процессы распада. И настоящий срок жизни нарезки – до одной недели с момента вскрытия пластиковой упаковки. И уж точно стоит положить в сэндвич что-то другое, если мясо вдруг стало скользким или сильно пахнуть уксусом/аммиаком/дрожжами.
2. Сосиски
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: сосиски.
Опять же, речь о продуктах в вакуумной упаковке. В родном пластике сосиски могут храниться целых две недели (если даты на пачке не говорят другое). Но после вскрытия любимое студенческое лакомство нужно уничтожить максимум за неделю. Иначе придётся искать благородную причину, дабы оправдать пропуски на работе.
3. Чеснок
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: чеснок.
Неожиданно, но даже чеснок требует правильного хранения: в сухом тёмном месте комнатной температуры. Причём тут холодильник? А при том, что многие из нас автоматически кладут очищенный, но не использованный зубчик в холодильник. Очищенный чеснок выделяет токсичный газ, который быстро делает его непригодным для употребления человеком. Совсем по-хорошему, уже через пару часов его нельзя есть сырым. Если предстоит термическая обработка, то «срок годности» увеличивается до недели. И точно не стоит есть чеснок ни в каком виде, если он потемнел.
4. Яичный белок и желток
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: белок и желток.
А также заготовки для блюд на их основе. К примеру, тесто для блинчиков. Не храните яичные продукты больше двух суток. Иначе вашему желудку такое угощение может совсем не понравиться.
5. Бекон и «сырые» колбаски из перемолотого мяса
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: бекон и мясные колбаски.
Приготовленное мясо может спокойно лежать в холодильнике неделю. А вот сырые сосиски и бекон лучше бы превратить во что-нибудь вкусное уже максимум через два дня.
6. Майонез
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: майонез.
Майонез – настоящий долгожитель. До вскрытия вакуумной упаковки он может храниться почти год. Но с того момента, как вы сделали первый бутерброд, прикончить пачку нужно в течение 2 месяцев. Конечно, миссия вполне выполнима. Но есть одно жирное «но»: если начатый майонез пролежал на столе или в другом месте комнатной температуры более 2 часов подряд, лучше сразу его выбросить. От отравления подальше.
7. Начатая бутылка вина
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: вино.
С того момента, как пробка покинет горлышко, воздух начнёт разрушать структуру ароматного напитка. Уже через сутки-двое в холодильнике вино потеряет практически весь свой богатый вкус. А через шесть-семь дней станет небезопасным для употребления. Так что допивайте сразу. Или берите маленькие бутылки «на два бокала».
8. Соусы на основе томата
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: томатный соус.
Тот случай, когда не следует слишком верить срокам хранения на упаковке. Пять дней – далее соус может попросту скиснуть.
9. Горчица
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: горчица.
Удивительно, но факт. Пока горчица не открыта, её срок хранения почти не ограничен. Но после вскрытия лучше принять во внимание даты, рекомендованные производителем. А также каждый раз проводить «сенсорную» проверку перед употреблением. Любые изменения в запахе или консистенции должны стать уважительной причиной, чтобы приправить ужин чем-то другим. Кстати, горчица в пластиковой упаковке в целом живет дольше, чем в стекле с крышкой-закруткой.
10. Остатки еды «на потом»
Продукты с неожиданно коротким сроком хранения: остатки еды.
Конечно, готовить отдельно на каждый приём пищи – роскошь, многим просто непозволительная. Хотя бы в виду отсутствия времени. Но всё же, хранить остатки еды более двух дней (даже в пластиковом контейнере без доступа воздуха) не стоит. Особенно, если блюдо успело остыть до комнатной температуры прежде, чем вы отправили его в холодильник.
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