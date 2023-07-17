15 фантастических фильмов, создатели которых сумели предсказать будущее

Кто бы мог подумать, что однажды то, что когда-то мелькало на экранах телевизоров, в скором времени станет частью нашей с вами жизнью. И как бы забавно это не звучало, но тот, кто придумал фантастику – настоящий гений, подаривший миру несметное количество интересных, а главное весьма полезных изобретений и вещей.
1. Видеодром (1983)
Видеодром. \ Фото: cinegore.net.
Что он предсказал: YouTube.
Ежедневно на YouTube каждую минуту заливается несметное количество видео: от избиения, пыток, убийств, дурацких роликов, не шибко умных клипов и прочего, которые мелькали в легендарном фильме Кроненберга. И то, что когда-то было частью выдумки, увы, к огромному сожалению на сегодняшний день стало мало приятной реальностью.
2. Запретная планета (1956)
Запретная планета. \ Фото: cellcode.us.
Что он предсказал: мобильные телефоны.
Превосходный научно-фантастический фильм пятидесятых годов предсказал мир, в котором люди будут использовать небольшие карманные коммуникаторы, которые подозрительно похожи на современные мобильные телефоны. Вот и получается, что пророки существовали испокон веков, предсказывая недалёкое будущее в своих причудливых фильмах.
3. Звёздный путь: Кинофильм (1979)
Звёздный путь: Кинофильм. \ Фото: imdb.com.
Что он предсказал: Bluetooth-гарнитуры, гипоспреи, универсальный переводчик.
Как оказалось, данный фильм показал множество гениальных идей, которые с уверенностью пробились в реальность. Только представьте себе, что ещё несколько десятков лет назад даже банальный универсальный переводчик казался сверхфантастическим изобретением, а сегодня – в Интернете полным-полно всевозможных приложений, которые работают не только при установке на устройства, а и онлайн.
4. Вечное сияние чистого разума (2004)
Вечное сияние чистого разума. \ Фото: vice.com.
Что он предсказал: стирание памяти.
Стоит ли говорить о том, что современный мир одновременно удивляет и пугает. И пока голландские учёные поговаривают о том, что сердечные лекарства имеют аналогичный эффект, когда дело доходит до стирания травматических воспоминай, азиаты, тихо посмеиваясь в сторонке, как раз-таки экспериментируют с машиной, способной стирать память.
5. Женщина на Луне (1928)
Женщина на Луне. \ Фото: marsmag.com.
Что он предсказал: космические путешествия.
За десятилетия до того, как НАСА только мечтало о том, чтобы высадить человека на Луну, этот немецкий фильм сделал некоторые поразительно точные прогнозы о будущем космических исследований. Он не только имеет многоступенчатую ракету, которая использовала жидкое топливо для выхода из атмосферы, но и обратный отсчёт старта, который работает от десяти до нуля – именно то, что было использовано в скором времени в современном мире.
6. Джетсоны: Кино (1990)
Джетсоны: Кино. \ Фото: zoo.com.
Что он предсказал: робот-пылесос.
Возможно, мы не будем ездить на работу в летающих автомобилях или глотать таблетки на ужин – хотя, кто знает, как оно будет дальше. Но пока смело можно сказать о том, что «Джетсоны» создали поистине гениальную вещь, а именно – робота-пылесоса.
7. Кабельщик (1996)
Кабельщик. \ Фото: kinomania.ru.
Что он предсказал: домашние покупки, онлайн-игры.
Помните, как в фильме «Кабельщик» звучала весьма многообещающая фраза, гласящая: «Вскоре в каждом американском доме, будут установлены телевизор, телефон и компьютер. Вы сможете посетить Лувр на одном канале или посмотреть женскую борьбу на другом. А ещё вы сможете делать покупки, не выходя из дома и играть в Mortal Kombat с другом из Вьетнама. Нет конца возможностям!». И знаете, что? Всё вышеперечисленное оказалось сущей правдой, воплощённой в реальность.
8. Безумный Макс 2: Воин Дороги (1981)
Безумный Макс 2: Воин Дороги. \ Фото: cinescopia.com.
Что он предсказал: ресурсные войны.
И всё бы ничего, но чем дальше, тем страшнее, ибо фильм «Безумный Макс 2: Воин дороги» начинает выглядеть всё более пророческим о надвигающихся войнах за ресурсы. На самом деле правительства уже признали, что полномасштабная война за природные ресурсы возможна, и ООН указала на нехватку природных материалов в качестве топлива для конфликтов в таких местах, как Дарфур и Украина.
9. Враг Государства (1998)
Враг государства. \ Фото: justwatch.com.
Что он предсказал: наблюдение.
После разоблачений о том, что западные правительства шпионят за своими гражданами, этот конспирологический триллер конца девяностых годов начинает выглядеть гораздо менее похожим на параноидальную ерунду и больше напоминает то, что происходит сейчас. Ведь куда не плюнь, везде тотальный контроль, который с каждым днём становится всё жёстче и жёстче.
10. Супербратья Марио (1993)
Супербратья Марио. \ Фото: ztgd.com.
Что он предсказал: падение Всемирного торгового центра.
Это должно войти в колонку теории заговора, ибо как назвать то, где один-единственный фрагмент причудливо предвещает 9/11. Действие происходит ближе к концу фильма, когда башни-близнецы, попросту наваливаясь одна на другую, рассыпаются в воздухе, подобно зыбкой иллюзии.
11. Телесеть (1976)
Телесеть. \ Фото: deskgram.net.
Что он предсказал: таблоид ТВ.
Несмотря на то, что этому фильму уже почти четыре десятилетия, оскароносная «Сеть» так же актуальна сегодня, как и тогда, когда она была впервые выпущена в 1976 году. Это во многом благодаря тому, насколько точным оказалась сама идея и сюжет. Особенно момент о сенсационном телевидении и новостных сетях, собирающих рейтинги любыми средствами.
12. Америкафон (1979)
Америкафон. \ Фото: moviefone.com.
Что он предсказал: экономические трудности Америки, распад Советского Союза и подъём Китая.
Как бы прискорбно не звучало, но эта давно позабытая сатира показывает обанкротившееся американское правительство, которое должно запустить телемарафон, чтобы собрать деньги для своей больной экономики. В фильме также представлены гибридные транспортные средства, конец Советского Союза и Китай, переходящий к капитализму и становящийся сверхдержавой, Вьетнам, становящийся главной туристической достопримечательностью, запрещение курения и будущее, где Beach Boys всё ещё популярны. В целом, это абсурдно точный взгляд на мир, который мы сегодня называем домом.
13. Сеть (1995)
Сеть. \ Фото: coolimba.com.
Что он предсказал: кража личных данных, заказ пиццы онлайн.
Кража личных данных, показанная в этом странном триллере, могла бы показаться надуманной в середине девяностых – давайте вспомним, что компьютеры, которые мы видим в фильме с Сандрой Буллок всё ещё обустроены под дискеты. Но, если отбросить эти детали и посмотреть на нашу реальность трезвым взглядом, то понимаешь, что кража личных данных через Интернет – стала в порядке вещей в XXI веке.
14. Вам письмо (1998)
Вам письмо. \ Фото: ravepad.com.
Что он предсказал: Интернет-знакомства.
Пожалуй, это тот самый фильм, идея которого подтолкнула злых гениев к созданию виртуальных знакомств, ставших на пике популярности современного мира. Но давайте вернёмся в девяностые, когда всё это было в новинку, и люди по старинке договаривались о встречах через письма, записки и звонки.
15. Человек (1972)
Человек. \ Фото: moriareviews.com.
Что он предсказал: президент Обама.
Кто бы мог подумать, что этот фильм 1972 года сумел предсказать переломное политическое событие за тридцать шесть лет до того, как Америка получила своего первого чёрного президента.
По материалам сайта gamesradar.com
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