Эффект Лазаря. Четыре истории о людях, которые пытались воскрешать мертвых

Многие исторические личности, начиная от религиозных фанатиков и пророков, и заканчивая учеными, врачами и биологами, издавна мечтали о том, чтобы обмануть смерть, воплотив в реальность библейскую историю об Иисусе Христе, который оживил Лазаря. И хотя на сегодняшний день показать средний палец старухе с косой и явить миру чудо, вернув покойника с того света, до сих пор не удалось ни людям веры, ни людям науки, некоторые попытки оживить мертвецов однозначно заслуживают того, чтобы мы поведали о них нашим читателям.
Итак, сегодня мы решили рассказать вам о четверке людей, которые попытались бросить вызов самой смерти и воскресить мертвецов, как при помощи скальпелей, пробирок и капельниц, так и при помощи веры, Господних чудес и Библии под мышкой.
Русский ученый, который заставил мертвое сердце биться
Русский физиолог Алексей Кулябко стал настоящим лицом смелых и амбициозных идей своего времени и тем человеком, который практически умудрился стереть грань между научным прогрессом и научной фантастикой.
Уже к 1902 году ученый умел перезапускать мертвые сердца животных, а в 1903 году поднял вокруг себя настоящую сенсацию, когда ему удалось заставить снова забиться сердце трехмесячного ребенка, умершего по естественным причинам, после того, как младенец пролежал мертвым уже целых два дня. Самым масштабным опытом ученого стала попытка оживить мертвого человека, так сказать, не по кусочкам, а целиком. В качестве подопытного выбрали мужчину, умершего во время операции днем ранее.
В сосуды мертвеца закачали смесь хлорида кальция, хлорида калия, бикарбоната натрия и декстрозы, после чего, о чудо, сердце покойника действительно начало биться в груди. Впрочем, даже невзирая на полумифические истории о том, что покойник пошевелился и вздрогнул, лежа на столе, заставив помощника Кулябко в панике бежать из лаборатории, поставленную перед ним задачу эксперимент все-таки не выполнил. После того, как мертвое сердце впустую перекачивало раствор около 20 минут, Кулябко выдернул из вены покойника трубку и признал свою неудачу.
Пророк мормонов, который якобы воскресил свою племянницу
В отличие от смелых экспериментов русского физиолога, достижения человека по имени Лоренцо Сноу, который занимает видное место в истории религиозного течения мормонов, представляются куда более сомнительными, куда менее задокументированными, и куда более смахивают на ловкий трюк или удачное совпадение.
В общем, история гласит, что Сноу (не путать с Джоном), который недавно как раз вышел из тюрьмы, где мотал срок за многоженство, узнал, что его племянница по имени Элла Дженсен скончалась несколько часов назад. Услышав столь печальные новости, пророк поспешил к дому девушки, окропил ее лоб освященным маслом и прошептал: «Дорогая Элла, во имя Господа нашего Иисуса Христа я велю тебя восстать из мертвых, ибо твоя миссия здесь еще не выполнена». Спустя час после сего «перформанса», девушка якобы поднялась на постели и позвала к себе Сноу, который, опять-таки якобы, вернул ее с того света.
Тут, конечно, ежу понятно, что до своего божественного воскрешения Элла Дженсен вряд ли в принципе умирала, но они мормоны, им виднее, а трюк, несомненно, получился весьма эффектным.
Ученый, который оживил голову
Еще одним ученым, который вплотную приблизился к секрету оживления мертвецов, стал русский физиолог по имени Сергей Брюхоненко. Главным его изобретением стал так называемый «аутожектор» – сложная система трубок и клапанов, при помощи которой ученому удалось более 100 минут поддерживать жизнь в отрезанной голове собаки.
Голова реагировала на свет, моргала и даже съела с руки у ученого кусочек сыра, что буквально повергло в шок научные круги того времени. Впрочем, собачьей головой эксперименты с «аутожектором» не ограничились. Прибор решили протестировать на голове самоубийцы, который к моменту эксперимента был успешно мертв уже целых несколько часов. Имеются свидетельства о том, что голова, подключенная к аппарату, даже начала издавать странные звуки горлом, открыла глаза и уставилась на врачей, однако, как и в случае с «оживленным сердцем» Кулябко, опыт было решено прекратить всего через две минуты после начала.
«Команда воскрешения»
Ну и напоследок немножко цирка, чтобы поднять настроение нашим читателям. Дорогие друзья, познакомьтесь с ребятами из «Евангелистской команды оживления мертвецов». Это что-то вроде Димы Энтео и его команды, только из Америки и с несколько более зашкаливающим уровнем маразма.
Ребята утверждают, что в числе их заслуг уже целых 11 оживленных искренней верой покойников, а вот спасатели и парамедики утверждают, что «Евангелистская команда воскрешения» очень скоро получит пинков по пятой точке. Связано это преимущественно с интересной привычкой молодых людей прорываться сквозь ограждения и читать молитвы над жертвами автокатастроф.
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