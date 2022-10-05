Эффект Лазаря. Четыре истории о людях, которые пытались воскрешать мертвых

Многие исторические личности, начиная от религиозных фанатиков и пророков, и заканчивая учеными, врачами и биологами, издавна мечтали о том, чтобы обмануть смерть, воплотив в реальность библейскую историю об Иисусе Христе, который оживил Лазаря. И хотя на сегодняшний день показать средний палец старухе с косой и явить миру чудо, вернув покойника с того света, до сих пор не удалось ни людям веры, ни людям науки, некоторые попытки оживить мертвецов однозначно заслуживают того, чтобы мы поведали о них нашим читателям.











Итак, сегодня мы решили рассказать вам о четверке людей, которые попытались бросить вызов самой смерти и воскресить мертвецов, как при помощи скальпелей, пробирок и капельниц, так и при помощи веры, Господних чудес и Библии под мышкой.



Русский ученый, который заставил мертвое сердце биться

Пророк мормонов, который якобы воскресил свою племянницу

Ученый, который оживил голову

«Команда воскрешения»