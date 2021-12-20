11 советов для тех, кому часто отключают горячую воду

Лето – это не только сезон моря, пляжей, отпусков, романтических прогулок, пикников, но еще и время отключения горячей воды. И если первые пункты приносят лишь удовольствие и много положительных эмоций, то последний вводит в транс даже самого невозмутимого человека.

И это неудивительно, ведь на протяжении двух недель придется принимать холодный душ, мыть посуду водой комнатной температуры и мечтать, когда же наконец-то этот ад закончится. Мы собрали для вас 10 полезных советов, которые помогут с юмором посмотреть на это обстоятельство, а также без особых моральных потерь пережить 14 дней.

1. По-прежнему греть

Заполните все свободные кастрюли водой и поставьте на газовую плиту.

Если горячей воды нет, что нам мешает подогреть холодную? Наполните несколько кастрюль и подогрейте их на плите. Конечно, процесс займет некоторое время, зато потом вы сможете нормально искупаться, не испытывая дискомфорта. Кстати, по нашей информации, чтобы вода закипела быстрее, немного подсолите ее и закройте крышкой, чтобы все тепло не выходило наружу, а сохранялось внутри емкости.

2. Заняться спортом

Можно заниматься и купаться в фитнес-центре.

Еще один проверенный и эффективный способ – мыться в тренажерном зале.

3. Записаться в бассейн

На время отключения горячей воды купите абонемент на фитнес и наслаждайтесь водными процедурами. Таким образом, вы сможете убить сразу двух зайцев: получите доступ к горячей воде и приведете фигуру в порядок. Вполне возможно, что вы войдете во вкус и по прошествии двух недель продолжите свои тренировки.

Плавание поможет привести тело в хорошую форму.

Если не хотите на тренажеры, то отправляйтесь в бассейн, он станет отличной альтернативой фитнес-центру. Там тоже есть душевые кабинки, поэтому после плавания вы сможете спокойно выкупаться и чувствовать себя великолепно. Еще один хороший вариант – гидрокомплекс. В учреждении гораздо больше возможностей, чем в обычном бассейне. Один душ Шарко чего стоит! Воспользовавшись им, вы сможете надолго избавиться от целлюлита и размять бока, что очень полезно для здоровья.

4. Вспомнить про друзей

Позвоните друзьям и узнайте, есть ли у них горячая вода.

Давно не общались с друзьями и родственниками, живущими в вашем городе? Самое время их навестить. Только лучше предупредить о своем визите заранее, и во время беседы по телефону поинтересоваться, есть ли у ваших близких горячая вода в квартире.

5. Сходить в баню

Бан поможет расслабиться и привести тело в тонус.

Отличной альтернативой кино, боулингу и ресторану станет баня либо сауна. Особенно удачным этот вариант будет в сезон отключения горячей воды. В хамаме вы сможете совместить приятное с полезным: пообщаться с друзьями, которых вы пригласите с собой, и выкупаться. Не упустите возможность и сделайте массаж, когда будете в бане. Это отличный способ расслабиться и отрешиться от негативных мыслей.

6. Купить сухой шампунь

Если пользоваться сухим шампунем, то голову можно мыть в два раза реже.

Специалисты утверждают, что чем чаще вы моете голову, тем быстрее волосы становятся грязными. Так происходит из-за того, что вместе с грязью мы вымываем из шевелюры кожное сало, которое жизненно необходимо локонам. Период, когда не будет горячей воды, является отличной возможностью, чтобы отучить себя от частого мытья волос. Если вы переживаете о своем внешнем виде, то используйте сухой шампунь. Он идеально справляется с функцией быстрого освежения прядей, и в течение дня вы сможете не переживать об их состоянии. Не подходит такой вариант? Тогда ускоряйте процесс мытья головы при помощи несмываемого кондиционера. Сможете сэкономить и время, и воду. Просто вымойте волосы шампунем, нанесите кондиционер и идите покорять мир.

Совет: Если у вас длинные волосы и вы хотите сэкономить воду при их мытье, то промывайте теплой водой только пряди возле корней. Всю остальную длину шевелюры можно мыть под краном холодной водой, она от этого не пострадает.

7. Устроить детокс

Детокс очистит организм от шлаков и токсинов.

Как известно, растительные жиры отмываются от тарелки гораздо лучше, чем животные. Поэтому во время отключения горячей воды можно сесть на вегетарианскую диету. Она поможет за короткое время очистить организм от шлаков, токсинов, подарит ощущение легкости и стройную фигуру. Плюс посуду будет мыть гораздо проще, не придется выливать на губку огромное количество моющего средства, чтобы отмыть жирное пятно от мясной подливы.

8. Уйти в отпуск

На отдыхе у вас точно будет горячая вода в номере.

График отключения горячей воды в большинстве случаев публикуется заранее, чтобы жители городов смогли подготовиться. После того, как вы узнаете конкретные даты, возьмите на это время отпуск и съездите отдохнуть на море или покататься на лыжах. В отеле, в котором вы снимите номер, обязательно будет горячая вода, а к тому времени, как вы вернетесь домой, все вернется на круги своя. Таким образом вы сможете и отдохнуть, и избавить себя от дискомфорта, вызванного отсутствием горячей воды.

9. Использовать кипятильник

При помощи нескольких кипятильников можно быстро нагреть ванну с водой.

Если вы знаете, что такое кипятильник и как им пользоваться, то период без горячей воды вам не страшен. Да, иногда это устройство, которое так любили наши бабушки и дедушки, бьет током. Но если соблюдать все меры предосторожности, то вы сможете получить целую ванну горячей воды без последствий. Все, что вам нужно, набрать в ванну столько воды, сколько вам нужно, опустить туда кипятильник и нагреть ее до нужной температуры. Кстати, не забудьте набрать в отдельное ведро воду для ополаскивания, иначе все старания пойдут насмарку.

10. Купить влажные салфетки

Влажные салфетки помогут очистить тело от пота и грязи.

Вы никогда не задумывались над тем, как моются космонавты? А никак. В условиях невесомости это сделать невозможно. Именно поэтому для поддержания чистоты тела они используют влажные салфетки. Одна пачка служит для намыливания, а другая – для вытирания. Очень бюджетный способ, который поможет избавиться от пота, пыли, грязи, без нагревания нескольких кастрюль воды. Еще можно применять влажное полотенце, но его придется стирать, а для этого тоже нужна вода.

11. Ничего не предпринимать

Если вы подготовили свой организм заранее, то можно купаться под холодным душем.

Некоторые люди не видят никакой катастрофы в том, чтобы прожить пару недель без горячей воды. Правда они заранее себя к этому подготавливают – начинают снижать температуру воды во время купания за месяц до планового отключения. Поэтому можете на время стать «моржом», но помните, что без должной подготовки вы не принесете организму никакой пользы (кроме чистоты, конечно). А за ангину он вам спасибо не скажет.

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