Как безработный придумал игру «Монополия» во времена Великой депрессии и причём здесь женщина

Как безработный Чарльз Дэрроу придумал новую игру

Игра сохраняла популярность на протяжении десятилетий, вплоть до настоящего времени

Чарльз Дэрроу и его патент на игру

Или все же не он?

Оказалось, что «Монополия» появилась не на ровном месте, а в развитие другой игры

Элизабет Мэги и ее патент 1904 года

Успех игры

Цель игры - избежать банкротства, используя одну из возможных стратегий. Источник: pinterest.com