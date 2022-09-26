Как безработный придумал игру «Монополия» во времена Великой депрессии и причём здесь женщина

Есть в мире настольных игр свой рекордсмен, много лет удерживающий лидерство среди похожих развлечений. Это «Монополия». Официальная версия рассказывает о том, как один американский безработный во времена Великой депрессии смог придумать этот проект, реализовал его и разбогател. В реальности же все было не так – и, как часто бывает, не обошлось без женщины. Собственно, благодаря женщине «Монополия» и родилась.
Как безработный Чарльз Дэрроу придумал новую игру
Долгое время каждая упаковка «Монополии» содержала указание на имя создателя игры, а заодно и первого обладателя патента – Чарльза Дэрроу. Действительно, в 1935 году он зарегистрировал свои права на настольную игру, в которой участники «покупали» бы объекты недвижимости, «заключали» бы разного рода сделки и становились бы богаче или беднее в зависимости от выбранной стратегии. Первые экземпляры игры Дэрроу создавал и продавал самостоятельно – так успешно, что право производить «Монополию» у него перекупила империя игр «Паркер Бразерс».
Игра сохраняла популярность на протяжении десятилетий, вплоть до настоящего времени
Чарльз Дэрроу родился в 1889 году, работал продавцом обогревателей – до тех пор, пока страну не накрыл финансовый кризис. Сорокалетний Дэрроу остался без работы. Он зарабатывал на жизнь как придется – занимался даже выгулом собак. Но вот пришла ему в голову идея создать игру, в которой участники, владея и оперируя «деньгами», совершали бы различные финансовые операции и приобретали бы в собственность недвижимость, «богатея» благодаря ренте.
Попытка продать идею игры крупным производителям товаров подобного рода успехом не увенчалась, и Дэрроу принялся сам изготавливать комплекты игры и продавал их в местных универмагах – дело происходило в Филадельфии. Помогала семья – жена Эстер и старший сын Джордж: на гибких круглых кусках клеенки чертили поле карандашами, закрашивали его красками, делали карточки с названиями объектов права собственности.
Чарльз Дэрроу и его патент на игру
В качестве дополнений появились карточки «Шанс» и «Общественная казна», Дэрроу добавил в игру железную дорогу и водоканал, электрическую компанию, потом стал делать игру на картоне. Проект оказался успешным – игру покупали. Статистика свидетельствует – тогда создавалось двадцать тысяч комплектов игры ежегодно, а самому Дэрроу вся эта затея принесла статус первого в истории миллионера – дизайнера настольных игр.
Или все же не он?
Проблема в том, что, по всей видимости, Чарльзу Дэрроу довелось изобрести только название игры – сама она благополучно существовала уже задолго до получения им патента. Видимо, и идея пришла в голову автору «Монополии» благодаря замеченной у соседей «Игре землевладельцев», многое из которой было использовано в проекте Дэрроу. Прообраз появился за тридцать лет до этого, а истинной создательницей будущей «Монополии» стала Лиззи Мэги, стенографистка, репортер, автор, активистка и феминистка, но прежде всего – женщина, что для рожденной в 1866 году, означало, увы, низкие шансы преуспеть и прославиться.
Оказалось, что «Монополия» появилась не на ровном месте, а в развитие другой игры
Лиззи, а позже, в замужестве, Элизабет Мэги Филлипс, придерживалась идей экономиста Генри Джорджа, а игру придумала для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как в рамках существующей системы собственники земли обогащаются, а арендаторы разоряются. Больше того – поскольку игра предназначалась и для детей тоже, именно в вовлечении младшего поколения Лиззи видела возможность изменить когда-нибудь положение вещей в отношении прав на землю и налоговой политики.
Элизабет Мэги и ее патент 1904 года
Свое творение она назвала «Игрой землевладельцев» и поначалу распространяла среди друзей. В 1904 года Мэги получила патент на игру, и уже одно это многое говорит об этой женщине: в те времена представительницы ее пола обладали меньше чем одним процентом от всех выданных в США патентов. После получения отказа фирм по производству настольных игр, Лиззи совместно с друзьями создала собственную компанию, которая и занималась выпуском «Игры землевладельцев».
Успех игры
Американские акулы бизнеса сочли реализованную Элизабет задумку слишком сложной и, к тому же, чрезмерно политизированной. Но игра пользовалась успехом – больше того, довольно многие преподаватели использовали ее в обучении студентов экономическим дисциплинам. «Игра землевладельцев» Мэги была предметом изучения в Гарварде, Колумбийском и Пенсильванском университетах.
К заслуге Элизабет Мэги относят и популяризацию «игры по кругу», когда отсутствует конечная точка, и игроки, преодолев все клетки поля, повторяют маршрут снова и снова. Тот же принцип использовал в своей версии игры и Дэрроу. В целом можно сказать, что заслугой его стало разве что изобретение нового названия и стандартизация правил, количества карточек, а также домов и отелей, которые разыгрываются между участниками (32 и 12 соответственно).
Цель игры - избежать банкротства, используя одну из возможных стратегий. Источник: pinterest.com
При более пристальном же изучении вопроса выяснилось, что были и другие прототипы «Монополии», которые в той или иной степени воспроизводили идеи Мэги. На продажах «Игры землевладельцев» состояние она не сделала, в отличие от более удачливого создателя «Монополии». Элизабет умерла в 1948 году в возрасте 81 года. «Монополия» с тех пор успела по-настоящему завоевать мир по обеим сторонам океана, став в результате продажи бренда «Паркер Бразерс» одним из продуктов Hasbro, крупнейшей в мире корпорации по созданию игрушек и настольных игр.
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