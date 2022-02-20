Портативный переносной газовый гриль, или кухня, которая всегда с тобой

Fuego Element - идеальная походная кухня.
Одной из составляющих успешных вылазок на природу является вкусная еда. Сегодня уха или шашлыки на костре уже утратили для любителей загородных поездок былую актуальность - и небезопасно, и хлопотно. На выручку может прийти портативный гриль, который можно установить практически в любом месте.
Fuego Element удобен и прост в использовании.
Погода становится все более теплой и солнечной, и вскоре можно будет выбираться на пикник с барбекю. При этом сложно переоценить портативность переносного гриля, ведь кому захочется таскать с собой громоздкий агрегат. Fuego Element весит всего 8 килограммов, а его размеры составляют 48 х 32 х 23 см. Это означает, что гриль можно будет брать с собой на пикник даже в обычной сумке.
Компактный газовый гриль взять с собой не проблема.
Этот компактный газовый гриль можно устанавливать в любом месте, что позволяет готовить вкусную еду на пляже, в лагере или прямо во дворе перед домом. Причем, аппарат действительно портативный и даже оснащен ремешком для переноски , что сделает этот процесс еще проще. Гриль оснащен мощной горелкой на 2000 кКал/ч из нержавеющей стали, которая быстро нагревается, что сокращает время, необходимое для приготовления пищи. Она может достигать температуры от 175 до 350 градусов Цельсия.
И на даче хорош!
Поскольку жарочная поверхность гриля имеет прямоугольную форму, за один раз на него можно положить больше мяса и овощей, что позволяет приготовить больше порций за один раз. Решетка гриля изготовлена из эмалированого чугуна. В качестве топлива для гриля используется жидкий пропан, причем для пикника его потребуется всего 0,4 — 0,5 литра. Для того, чтобы контролировать температуру во время приготовления пищи, используется специальный клапан, расположенный на боку гриля.
Весьма удобен в перевозке.
Также Fuego Element отличается тем, что его очень легко чистить — решетка откручивается и снимается буквально за минуту. Также немаловажно то, что у гриля есть раскладные ножки, что снижается попадания внутрь пыли и мусора во время готовки. Стоит девайс, такой незаменимый при пикниках, $ 98,99.
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