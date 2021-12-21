Как Уолт Дисней погубил карьеру актрисы, подарившей голос Белоснежке

Уолт Дисней и Адриана Каселотти.

Адриана Каселотти подарила голос Белоснежке.

Адриана Каселотти озвучила роль Белоснежки в самой известной сказке Уолта Диснея.

То, что Адриана Каселотти озвучила роль Белоснежки, долго хранилось в секрете.

Адриана Каселотти - золотой голос Диснея.

Адриана Каселотти всю жизнь тепло относилась к мультфильму о *Белоснежке*.

Уолт Дисней получил премию Оскар за мультфильм *Белоснежка и семь гномов*.

Уолт Дисней за работой.