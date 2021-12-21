Как Уолт Дисней погубил карьеру актрисы, подарившей голос Белоснежке

Уолт Дисней и Адриана Каселотти.
Премьера мультипликационного фильма «Белоснежка и семь гномов» состоялась в Лос-Анджелесе 21 декабря 1937 года. Показ собрал всех звезд Голливуда. В числе гостей были Кэри Грант, Марлен Дитрих, Джуди Гарленд и многие другие. Сам Уолт Дисней прибыл на мероприятие с женой на роскошном лимузине. И только одной девушке пришлось украдкой пробираться в зрительный зал, хотя она, как никто другой, была достойна места в первом ряду.
Нарядная красавица, оставшаяся незамеченной на празднике, - Адриана Каселотти. Именно она озвучила роль главной героини мультфильма Белоснежки. Несмотря на это, в титрах ее имя не значилось, да и приглашение на премьеру она не получила.
Адриана Каселотти подарила голос Белоснежке.
Тремя годами ранее Адриану пригласили на прослушивание. Ее отец был учением пения, и с ним связался менеджер из компании Уолта Диснея, объяснив, что ищет талантливую девушку на главную роль. Вся семья Каселотти профессионально занималась пением, поэтому выбор был сделан верно. Мама и старшая сестра Адрианы были оперными певицами.
Адриана Каселотти озвучила роль Белоснежки в самой известной сказке Уолта Диснея.
Адриана уговорила отца дать ей шанс и тоже попробовать исполнить песню Белоснежки. Композитор Фрэнк Черчилль был поражен, когда услышал кристально чистое пение даже без музыкального сопровождения. 19-летняя Адриана не знала, что за дверью стоял сам Уолт Дисней, слушая ее голос. Черчилль был уверен, что дальнейшие прослушивания не имеют смысла, голос найден, но Дисней был другого мнения. Он прослушал еще 148 актрис, прежде чем позвонил Адриане и сообщил, спустя год, что она выиграла конкурс.
То, что Адриана Каселотти озвучила роль Белоснежки, долго хранилось в секрете.
По словам самого Диснея, в голосе Адрианы его прельстило то, что она будто бы улыбается, когда поет или просто разговаривает. Мастерство исполнения не уступало оперному, колоратура – вот то, что искал Уолт Дисней для своего мультфильма.
Адриана записала свою роль под аккомпанемент пианино (а не оркестра) и в абсолютном одиночестве, никто из других актеров ее не видел. Она сама до премьеры не слышала, как звучали в записи ее песни. Поразительно, но Адриана даже не знала, что это будет полноценный фильм. За работу она получала 20 долларов в день, ее гонорар в сумме составил 970 долларов США.
Адриана Каселотти - золотой голос Диснея.
В Голливуде никто не верил в успех фильма «Белоснежка и семь гномов». Судачили, что никому не будет интересно смотреть такую длинную историю. Между собой селебритиз даже называли фильм «провалом Диснея». Даже жена Уолта Диснея волновалась, что оглушительного успеха не будет, и на то у нее были причины: муж заложил свой дом, чтобы покрыть траты в размере 1,5 миллиона долларов США, которые были потрачены за три года работы.
Никто из артистов, озвучивавших мудьтфильм, не был приглашен на премьеру. Спустя полвека, Адриана призналась, что на премьерный показ они с Гарри Стоквеллом (актер озвучил роль Принца) пробрались тайком. На входе у них потребовали билеты и отказались пускать, тогда они дождались, пока консьерж отвлекся, и прошмыгнули в зал, спрятавшись на балконе.
Адриана Каселотти всю жизнь тепло относилась к мультфильму о *Белоснежке*.
Показ закончился бурными овациями, зрители аплодировали стоя. Имена актеров, озвучивавших роли, в титрах не значились. Уолт Дисней полагал, что волшебство будет разрушено, если зрители узнают, кто подарил свой голос персонажам.
Уолт Дисней ревностно относился к карьере Адрианы и сделал все, чтобы она не появилась ни в одном крупном шоу. В частности, он запретил ей участвовать в популярном на радио Шоу Джека Бенни. Адриана, в свою очередь, подала в суд на Диснея за причитающиеся ей роялти, но проиграла и осталась ни с чем.
Уолт Дисней получил премию Оскар за мультфильм *Белоснежка и семь гномов*.
Фильм «Белоснежка и семь гномов» принес Диснею огромные гонорары. Заработанных денег хватило на то, чтобы купить 51 акров земли в Бербанке (Калифорния) и построить там студии, работающие по сей день. В 1938 году Дисней получил премию Оскар, это была привычная статуэтка и семь крохотных оскаров.
Уолт Дисней за работой.
Уолт Дисней пригласил Адриану к сотрудничеству, когда ей было уже 40 лет. Он предложил ей поучаствовать в туре в поддержку сказки, и тогда она, наконец, надела волшебное платье. Правда, школьники, попавшие на представление, говорили, что Белоснежка слишком «стара». Каселотти так и не сделала карьеру певицы, она работала в опере, а также снялась в паре фильмов, где ей достались эпизодические роли. Адриана, подарившая голос Белоснежке, умерла в 1997 году, когда ей было 80 лет.
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