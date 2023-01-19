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Чего не хватает организму, если хочется сладкого, или жирного, или солёного и т. п.

Известный диетолог Ковальков пишет на этот счёт: «Если нам чего-то хочется, значит, нам этого не хватает»! Но чего именно?.. Фактрум нашёл ответ на этот вопрос. Итак, если вам…

Чего не хватает организму, если хочется сладкого, или жирного, или солёного и т. п.


Хочется соленого


  • Обезвоживание организма. Рецепт «спасения» прост: пейте больше воды.

  • Нехватка хлоридов. Чаще принимайте в пищу рыбу и морепродукты в целом, перейдите на морскую соль вместо обычной поваренной. Откройте для себя козье молоко.

  • Очаг инфекции (скорее всего, в мочеполовой сфере). Проконсультируйтесь со специалистом.


Хочется кислого

  • Ваша пища слишком пресная, в рацион входят только «нейтральные» продукты вроде отварного мяса / рыбы, картошечки и молока. Побольше соли!

  • Дефицит витамина С и недостаток магния после токсикоза (у беременных), отравления, ослабления иммунитета. Принимайте в пищу орехи, семечки, бобовые культуры, и всё будет нормально.

  • При стойкой тяге к соленому можно заподозрить проблемы с желчным пузырем или с печенью. Обратитесь к специалисту.


Хочется горького либо острого

  • Бросайте кушать тоннами жирную пищу! Горького или острого организм обычно «хочет», чтобы переварить большие объемы «жирнятины».

  • Если описанный выше случай — не ваш вариант, возможно, проблема в желудке — есть сложности с секрецией и эвакуаторной функцией.

  • Часто «остренького» также хочется при интоксикации.


Хочется жирного

  • У вас повышенные физические нагрузки;

  • У вас ожирение

  • и поэтому вы сидите на диете с серьезным ограничением жиров.

  • Нехватка жирорастворимых витаминов.


Что-то надо менять — со временем неоправданная тяга к жирному приводит к изменениям в мозге и формирования привычки есть жирное.

Как уменьшить тягу к жирной пище? Принимайте в пищу сыр, молочные и кисломолочные (кефир, простокваша) продукты, капусту брокколи.

… А теперррь — гвоздь программы!

Хочется сладкого

  • Недостаток хрома, фосфора или триптофана (последнего особенно не хватает в пасмурные дни). Купите в аптеке препараты хрома — и проблема тысячелетия с высокой долей вероятности будет решена.


Таковы общие закономерности возникновения наших гастрономических причуд. Если вы хотите получить по-медицински точную картину потребностей именно вашего организма — сходите в хорошую поликлинику и сдайте анализ волос на микроэлементы. Заодно и проверитесь на предмет солей тяжелых металлов.

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Чего не хватает организму, если хочется сладкого, или жирного, или солёного и т. п.

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