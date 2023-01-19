Чего не хватает организму, если хочется сладкого, или жирного, или солёного и т. п.

Известный диетолог Ковальков пишет на этот счёт: «Если нам чего-то хочется, значит, нам этого не хватает»! Но чего именно?.. Фактрум нашёл ответ на этот вопрос. Итак, если вам…





Хочется соленого





Обезвоживание организма. Рецепт «спасения» прост: пейте больше воды.



Нехватка хлоридов. Чаще принимайте в пищу рыбу и морепродукты в целом, перейдите на морскую соль вместо обычной поваренной. Откройте для себя козье молоко.



Очаг инфекции (скорее всего, в мочеполовой сфере). Проконсультируйтесь со специалистом.





Ваша пища слишком пресная, в рацион входят только «нейтральные» продукты вроде отварного мяса / рыбы, картошечки и молока. Побольше соли!



Дефицит витамина С и недостаток магния после токсикоза (у беременных), отравления, ослабления иммунитета. Принимайте в пищу орехи, семечки, бобовые культуры, и всё будет нормально.



При стойкой тяге к соленому можно заподозрить проблемы с желчным пузырем или с печенью. Обратитесь к специалисту.





Бросайте кушать тоннами жирную пищу! Горького или острого организм обычно «хочет», чтобы переварить большие объемы «жирнятины».



Если описанный выше случай — не ваш вариант, возможно, проблема в желудке — есть сложности с секрецией и эвакуаторной функцией.



Часто «остренького» также хочется при интоксикации.





У вас повышенные физические нагрузки;



У вас ожирение



и поэтому вы сидите на диете с серьезным ограничением жиров.



Нехватка жирорастворимых витаминов.





Недостаток хрома, фосфора или триптофана (последнего особенно не хватает в пасмурные дни). Купите в аптеке препараты хрома — и проблема тысячелетия с высокой долей вероятности будет решена.

