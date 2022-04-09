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17 примеров потрясающего, сурового, а местами абсурдного и шокирующего тюнинга


Впечатляющий тюнинг.

Впечатляющий тюнинг.

Пожалуй, каждый владелец авто мечтает, чтобы его машина выделялась из толпы и была заметна на трассе. А кому-то хочется кардинально изменить своё авто в соответствии со своим вкусом и запросами. В нашем обзоре яркие примеры невероятного, а порой нелепого и шокирующего, автомобильного тюнинга, которые демонстрируют во что можно превратить самый обычный автомобиль.

1. Неоновой подсветкой еще никому не помешала


Мистическое свечение автобуса.

Мистическое свечение автобуса.

 

2. «Прокатиться с ветерком, не желаете?»


Полукабриолет.

Полукабриолет.

 

3. Тюнинг «по-багатому»


Роскошный автобус.

Роскошный автобус.

 

4. «Обычным машинам можно, а автобусу, что нельзя?»


Заниженный автобус.

Заниженный автобус.

 

5. «Внимание, на базе автобуса работает летняя площадка!»


Обзорная площадка.

Обзорная площадка.

 

6. Тракторист с душой хищника


Дерзкий трактор.

Дерзкий трактор.

 

 

7. Дикий и опасный


Волк.

Волк.

 

8. Тракторист с душой блондинки


Гламурный тюнинг.

Гламурный тюнинг.

 

9. Кто бы мог подумать, что ЗиЛ может выглядеть так роскошно!?


Интересный тюнинг.

Интересный тюнинг.

 

 

10. Блестящий, дерзкий и опасный


Респектабельный внешний вид.

Респектабельный внешний вид.

 

11. Металл, огни и ... хрустальная люстра


Уют и роскошь.

Уют и роскошь.

 

12. Машина байкерской мечты


Ночной волк.

Ночной волк.

 

13. Когда любишь свой трактор всей душой


Трактор с изюминкой.

Трактор с изюминкой.

 

14. Чудесное превращение Запорожца в Мустанг


Тюнинг Запорожца.

Тюнинг Запорожца.

 

 

15. Что это? Зефир, пирожное, розовое облако или куча жира?


Сумасшедший тюнинг.

Сумасшедший тюнинг.

 

16. Золушка бы оценила...


Машина для леди.

Машина для леди.

 

17. Внутренняя отделка


Бархатный салон.

Бархатный салон.

 

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17 примеров потрясающего, сурового, а местами абсурдного и шокирующего тюнинга

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17 примеров потрясающего, сурового, а местами абсурдного и шокирующего тюнингаПодписаться на мой Instagram
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