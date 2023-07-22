От кареты до «Рабочего и колхозницы»:Самое необычное,что показывали на всемирных выставках в Париже

Всемирные выставки были путевкой в жизнь для множества самых разных открытий и изобретений, которые когда-то казались диковинкой, а теперь стали непременной составляющей привычного мира. А Париж, прибавив к своему званию столицы моды еще и другие почетные статусы, придал историям о создании экспонатов выставок настоящую французскую элегантность.
Начало традиции проведения выставок – как следствие промышленного бума и как «великий мирный договор»
Прообразом международных выставок были экспозиции, которые еще в XVIII веке устраивались в аристократических салонах – поначалу они демонстрировали лишь произведения искусства. Позже стали организовывать небольшие торговые выставки, а когда в XIX веке началось бурное промышленное развитие в Европе и в Новом свете, пришла пора и крупных международных ярмарок, которые бы позволяли разным странам обмениваться своими достижениями.
Эдуард Мане. Всемирная выставка
Выставки, получившие название всемирных, поскольку в них участвовало внушительное количество стран, а гости съезжались со всего света, стали проводить с 1851 года. Первая состоялась в Лондоне, в Гайд-парке. Число ее посетителей перевалило за шесть миллионов – треть тогдашнего населения Великобритании. В последующие десятилетия каждая такая выставка была прекрасной возможностью продемонстрировать изобретения и новые технологии, познакомить мир с достижениями инженерной мысли и свежими веяниями в искусстве и вообще объединить усилия человечества в движении к миру, к созиданию, к будущему. Не случайно Виктор Гюго называл всемирные выставки «великим мирным договором», и пусть от войн и внутренних конфликтов они не защищали, но все же граждане и подданные разных стран могли взаимодействовать и договариваться - в окружении всего лучшего, что было создано на тот момент человечеством.
А сама традиция демонстрировать достижения искусства и промышленности перед широкой аудиторией возникла в Париже, который потом неоднократно становился столицей таких выставок и городом, впервые открывшим миру множество изобретений и произведений искусства.
Выставки в Париже XIX века
Первая Всемирная парижская выставка прошла в 1855 году, с 15 мая по 15 ноября. Она была посвящена достижениям промышленности, сельского хозяйства, а также изящным искусствам. На выставке можно было увидеть газонокосилку, швейную машину Зингера, говорящую куклу. Сенсацией стало «серебро из глины" - алюминиевые слитки.
Для проведения этого мероприятия был возведен Дворец индустрии – по образцу лондонского Хрустального дворца, выстроенного к предыдущей всемирной выставке. Оба сооружения до настоящего времени не сохранились.
Дворец индустрии
В следующий раз Всемирную выставку Париж принимал в 1867 году. Тогда приехало много царствующих особ – короли и принцы, султан, эмир, сёгун, а еще – русский император Александр II (кстати, именно тогда, во время визита на ипподром Лоншан на него было совершено второе покушение).
Париж в период с апреля по ноябрь стал, по выражению Эмиля Золя, «всемирной гостиницей». Другие великие французские литераторы – Виктор Гюго, Александр Дюма-сын, Теофиль Готье – принимали участие в создании путеводителя для выставки Paris-Guide.
Огромный овальный павильон, построенный к мероприятию, был разделен на множество небольших. А кроме него, гости могли посетить восточный минарет, китайский театр, тирольскую деревню, английский колледж, русскую избу.
Один из павильонов выставки 1867 года
Телеграфный аппарат, пушка Круппа, шарикоподшипники, гидравлический лифт – вот немногие из тех экспонатов, что были выставлены на суд гостей экспозиции.
Марк Твен в романе «Простаки в Париже» писал потом: «Все ехали в Европу — я тоже ехал в Европу. Все ехали на знаменитую Парижскую выставку — я тоже ехал на знаменитую Парижскую выставку».
На выставке 1878 года впервые был продемонстрирован телефонный аппарат Белла
Парижская всемирная выставка 1878 года проходила на фоне серьезных политических неурядиц и была призвана поднять авторитет Франции в мире. К открытию построили дворец Трокадеро.
Вниманию посетителей выставки были представлены телефонный аппарат Александра Белла, самолет дю Тампля, свеча Яблочкова, а также голова Статуи Свободы и ее рука, держащая факел – туловище в тому времени еще не было закончено.
Голова Статуи Свободы
Параллельно проходили конференции, определяющие развитие цивилизованного мира – они касались авторских прав, а также введения в обращение шрифта Брайля для слепых.
«Европа» П.А. Шеневерка в числе прочих изображавших части света скульптур была создана специально к выставке 1878 года
Изобретение гидравлического лифта сыграло определяющую роль в сооружении части декорации к выставке 1889 года – Эйфелевой башни. Она была задумана как гигантская входная арка на территорию экспозиции. Сам Гюстав Эйфель, чье инженерное бюро занималось разработкой проекта сооружения, называл свое детище «трехсотметровой башней». Первоначально ее планировали демонтировать спустя 20 лет после выставки, но башня оказалась ценным объектом для организации телеграфа и обеспечения радиосвязи, да и успех среди горожан и туристов она имела слишком большой. Строительство гигантского «флагштока» окупилось уже за время выставки.
Возведение Эйфелевой башни в 1888 году
Главной темой мероприятия стало электричество, а среди прочих новинок были представлены паровые машины и первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания – моторизованная карета Даймлера и автомобиль Бенца. Они развивали тогда скорость до 18 километров в час.
Моторизованная карета Даймлера - первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания
На выставке демонстрировалась и фото-кабина изобретателя Теофила Энгельберта.
Вид сверху на территорию выставки 1889 года
Двадцатый век начинается
Выставку 1900 года Париж приурочил к встрече нового века, и за период с апреля по ноябрь ее посетило пятьдесят миллионов. Тридцать пять стран представили свои достижения в промышленной и художественной сфере, а в столице Франции к началу мероприятия появились Лионский вокзал и вокзал Орсэ (ставший потом музеем), мост Александра III, Большой и Малый дворцы.
Мост Александра III в Париже
Вокзал Орсэ
Частью выставки стали проходившие во второй раз Олимпийские игры, в которых впервые принимали участие женщины.
Самым большим отделением Парижской выставки 1900 года стало российское, в свете тогдашних плотных отношений двух государств в мероприятие со стороны России было вложено особенно много сил и средств. Активное участие в работе принимал Дмитрий Менделеев. Другой российский ученый, Константин Перский, в докладе об «электрическом кино» впервые употребил термин «телевидение».
История русской матрешки не такая и давняя, она начинается с выставки 1900 года
На выставке в качестве новинок демонстрировались эскалаторы. А еще мастер Василий Звездочкин создал и привез в Париж куклу, которую потом будут называть исконно русской – матрешку.
Спустя тридцать семь лет, незадолго до начала Второй мировой, Париж вновь принимал у себя международную выставку. Теперь уже в ней участвовала не Российская империя, а СССР, он привез во Францию в числе прочих экспонатов и 24-метровую скульптуру «Рабочий и колхозница» по проекту Веры Мухиной. Один из гран-при выставки досталось фильму «Чапаев».
Скульптура «Рабочий и колхозница» на Парижской выставке
В числе других государств участников была представлена и Германия, ее павильон был сооружен в форме римской цифры III – как указание на Третий рейх.
Одним из художественных произведений, которые демонстрировались тогда в Париже, была «Герника» Пабло Пикассо.
Пабло Пикассо. Герника
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